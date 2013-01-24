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DVD yuvası ile ince set
8,5 inç LCD ekrana sahip bu tablet biçimli Philips PET830 Taşınabilir DVD Oynatıcı ile filmlerin büyüsü hayatınızda. Zero Bright Dot™ özelliği ile optium ekran kalitesi elde edilir. Akıllı Araç Montaj Seti ve USB konektörü ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
DVD yuvası ile ince set
8,5 inç LCD ekrana sahip bu tablet biçimli Philips PET830 Taşınabilir DVD Oynatıcı ile filmlerin büyüsü hayatınızda. Zero Bright Dot™ özelliği ile optium ekran kalitesi elde edilir. Akıllı Araç Montaj Seti ve USB konektörü ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün
DVD yuvası ile ince set
8,5 inç LCD ekrana sahip bu tablet biçimli Philips PET830 Taşınabilir DVD Oynatıcı ile filmlerin büyüsü hayatınızda. Zero Bright Dot™ özelliği ile optium ekran kalitesi elde edilir. Akıllı Araç Montaj Seti ve USB konektörü ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
DVD yuvası ile ince set
8,5 inç LCD ekrana sahip bu tablet biçimli Philips PET830 Taşınabilir DVD Oynatıcı ile filmlerin büyüsü hayatınızda. Zero Bright Dot™ özelliği ile optium ekran kalitesi elde edilir. Akıllı Araç Montaj Seti ve USB konektörü ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün
Portatif DVD Oynatıcı
Philips Online Mağaza fiyatı
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DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş görüntüleri oturma odanızın rahatlığı içinde izleyebilirsiniz. DivX® medya formatı, filmler, film fragmanları ve müzik videoları gibi büyük dosyaları CD-R/RW, hafıza kartı ve DVD-video gibi medya araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir. DivX® CD'leri, DVD oynatıcı, DVD kaydedici ya da ev sinema sistemlerinde oynatılabilir.
Ses sıkıştırma teknolojisi, ses kalitelerini düşürmeden büyük dijital müzik dosyalarının boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine olanak verir. MP3 veya WMA, Philips oynatıcınızda dijital müzik dünyasının keyfini çıkarmanıza olanak veren sıkıştırma formatlarından ikisidir. Internet'teki yetkili müzik sitelerinden MP3 veya WMA şarkılar indirin veya ses CD'lerinizi dönüştürerek kendi MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı oluşturun ve bunları cihazınıza aktarın.
Birden çok formatı destekleyen oynatma yeteneği, resimleri görüntüleyebilmenize ve birçok disk formatını oynatabilmenize olanak vererek en fazla disk uyumluluğunu ve izleme keyfini sağlar.
Bu yüksek çözünürlüklü renkli LCD ekran, yüksek kaliteli baskılar ile aynı 'gerçek yaşam' detaylarıyla en sevdiğiniz fotoğraf, film ve müziklerinizi canlandırır.
Filmlerinizi ve dijital fotoğraflarınızı görüntüleyin ve aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın. 16:9 geniş ekran en-boy oranı, evrensel - yüksek çözünürlüklü dijital televizyon için standarttır. Yerel 16:9 en-boy oranı, görüntünün alt ve üstünde boşluk ve ölçeklemeden ve görüntüyü farklı bir ekran boyutuna sığdırmaktan kaynaklanan kalite kaybı olmadan video görüntüleme anlamına gelir.
Stereo hoparlörler kaliteli ses sağlar ve serbestçe dinleyebilmenizi mümkün kılar. Yalnızca kulaklığı çıkararak müzik çalma rahatlığı ve keyfi sağlayan dahili stereo hoparlörler ile her zaman, her yerde müziğin tadını çıkarın.
Bu Philips oynatıcı, uzun süreli kullanım için küçük boyutlu şarj edilebilir bir dahili pille birlikte gelir. Tek şarjla 3 saate kadar kesintisiz film, fotoğraf ve müzik keyfi. Şarj etmek için tek yapmanız gereken güç kablosunu takmak - bu kadar basit.
Yolda eğlencenin tadını çıkarmak için neden portatif DVD oynatıcınızı yanınızda taşımayasınız? Benzersiz Araç Montaj Seti, oynatıcının kolayca çıkarılmasına olanak veren hızlı çıkarma kolu sayesinde kullanım kolaylığı sağlar. Seti aracınızda bırakarak portatif DVD oynatıcınızı yanınıza alabilirsiniz.
Sadece taşınabilir USB cihazınızı Philips taşınabilir DVD oynatıcısının USB konektörüne takın ve dijital videolarınızı, müziğinizi ya da fotoğraflarınızı doğrudan oynatın. Artık en sevdiğiniz anları aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
LCD ekranındaki rahatsız edici boş noktalardan arınmış, en yüksek kalitedeki görüntülerin keyfini çıkarın. LCD ekranlarında genellikle, LCD endüstrisinde 'parlak nokta' denilen kusurlar bulunmaktadır. Sınırlı sayıda parlak nokta, bir zamanlar LCD seri üretiminin kaçınılmaz sonucu olarak değerlendirilmekteydi. Philips'in portatif DVD Oynatıcılarda uyguladığı titiz kalite kontrol prosedürleri ile LCD ekranlarımız parlak noktalara sıfır toleransla üretilmektedir. İdeal ekran kalitesinden emin olmak için Philips Zero Bright Dot™ (Sıfır Parlak Nokta) kullanılan portatif DVD Oynatıcıları tercih edin.
Görüntü/Ekran
Ses
Video Oynatma
Müzik Çalma
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar
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