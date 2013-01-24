Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Portatif DVD Oynatıcı

    PET744/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Üstün görüntü kalitesi Üstün görüntü kalitesi Üstün görüntü kalitesi
      -{discount-value}

      Portatif DVD Oynatıcı

      PET744/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Üstün görüntü kalitesi

      Philips Taşınabilir DVD Oynatıcı PET744 sayesinde yolda film keyfini ve çok daha fazlasını yaşayın. 17,8 cm (7") dijital gerçek renkli LCD ekran görüntülere hayat veriyor. Dijital fotoğraflarınızı kolayca görüntüleyin ve paylaşın. Hafif, kompakt ve 6 saate kadar oynatma süresi. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Portatif DVD Oynatıcı

      Üstün görüntü kalitesi

      Philips Taşınabilir DVD Oynatıcı PET744 sayesinde yolda film keyfini ve çok daha fazlasını yaşayın. 17,8 cm (7") dijital gerçek renkli LCD ekran görüntülere hayat veriyor. Dijital fotoğraflarınızı kolayca görüntüleyin ve paylaşın. Hafif, kompakt ve 6 saate kadar oynatma süresi. Tüm faydaları görün

      Üstün görüntü kalitesi

      Philips Taşınabilir DVD Oynatıcı PET744 sayesinde yolda film keyfini ve çok daha fazlasını yaşayın. 17,8 cm (7") dijital gerçek renkli LCD ekran görüntülere hayat veriyor. Dijital fotoğraflarınızı kolayca görüntüleyin ve paylaşın. Hafif, kompakt ve 6 saate kadar oynatma süresi. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Portatif DVD Oynatıcı

      Üstün görüntü kalitesi

      Philips Taşınabilir DVD Oynatıcı PET744 sayesinde yolda film keyfini ve çok daha fazlasını yaşayın. 17,8 cm (7") dijital gerçek renkli LCD ekran görüntülere hayat veriyor. Dijital fotoğraflarınızı kolayca görüntüleyin ve paylaşın. Hafif, kompakt ve 6 saate kadar oynatma süresi. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör dvd-oynatici

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Portatif DVD Oynatıcı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Üstün görüntü kalitesi

        16,7 milyon gerçek renkli LCD

        • 17,8cm (7") geniş ekran LCD
        17,8 cm (7") yüksek yoğunluklu (800x480 piksel) LCD ekran

        17,8 cm (7") yüksek yoğunluklu (800x480 piksel) LCD ekran

        Bu yüksek çözünürlüklü (800 x 480 piksel) renkli LCD ekran, yüksek kaliteli baskılar ile aynı 'gerçek yaşam' detaylarıyla en sevdiğiniz fotoğraf, film ve müziklerinizi canlandırır.

        AC adaptör, araç adaptörü ve AV kablosu dahildir

        AC adaptör, araç adaptörü ve AV kablosu dahildir

        Bu Philips oynatıcı ile birlikte rahatlığınız için bir AC adaptör, araç adaptörü ve AV kablosu da verilmektedir.

        Fotoğraf ve slayt gösterileri görüntüleyin

        Fotoğraf ve slayt gösterileri görüntüleyin

        Diskinizi veya bellek kartınızı oynatıcıya yerleştirdiğinizde dijital fotoğraflarınız doğrudan cihazınızda oynatılır.

        DivX videolarının standart oynatımı için DivX Sertifikalı

        DivX videolarının standart oynatımı için DivX Sertifikalı

        DivX desteği sayesinde DivX video dosyalarını odanızın rahat ortamında izleyebilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 temelli bir video sıkıştırma teknolojisidir.

        DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD uyumlu

        DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD uyumlu

        Philips Taşınabilir DVD oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD ve CD – tümünü DVD oynatıcıda çalıştırabilirsiniz. DVD+/-R, en yaygın kaydedilebilir DVD formatlarının her ikisiyle de uyumlu bir DVD sürücü için kullanılan kısaltmadır. Aynı şekilde, DVD+/-RW de en yaygın tekrar yazılabilir disk türlerinin her ikisine de uygundur.

        Müzik, fotoğraf ve video için SD/SDHC kart yuvası

        Müzik, fotoğraf ve video için SD/SDHC kart yuvası

        Video kliplerinizi, fotoğraflarınızı ve müziğinizi kolayca ve anında görüntüleyin ve paylaşın. Bu Philips oynatıcı, çok büyük rahatlık sağlamak amacıyla SD/MMC hafıza kartları için dahili bir kart yuvasına sahiptir. Kartta sakladığınız multimedya dosyalarına erişmek ve nerede olursanız olun müzik, fotoğraf ve film keyfini çıkarmak için tek yapmanız gereken hafıza kartını, oynatıcının yanında bulunan yuvaya takmak.

        6 saate kadar kesintisiz film keyfini çıkarın*

        6 saate kadar kesintisiz film keyfini çıkarın*

        Bu Philips oynatıcı, uzun süreli kullanım için küçük boyutlu şarj edilebilir bir dahili pille birlikte gelir. Tek şarjla 6 saate kadar kesintisiz film, fotoğraf ve müzik keyfi. Şarj etmek için tek yapmanız gereken güç kablosunu takmak - bu kadar basit.

        Görüntü diskinden JPEG fotoğraflar görüntüleyin

        Görüntü diskinden JPEG fotoğraflar görüntüleyin

        Diskinizde kayıtlı JPEG fotoğraflar görüntüleyin. En sevdiğiniz anlarınızı aileniz ve dostlarınızda istediğiniz zaman yeniden yaşayabileceksiniz!

        Doğrudan hafıza kartlarındaki, DVD'lerdeki ve CD'lerdeki fotoğraflarınızı görüntüleyin

        Doğrudan hafıza kartlarındaki, DVD'lerdeki ve CD'lerdeki fotoğraflarınızı görüntüleyin

        En sevdiğiniz fotoğraflarınızı bir CD ya da DVD diske, hafıza kartına veya USB depolama cihazına kaydedin ve Philips oynatıcınızda slayt gösterisi şeklinde görüntüleyin. Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dijital fotoğraflarınızı görüntülemenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız. Tek yapmanız gereken oynatıcıya bir disk, hafıza kartı veya USB depolama cihazı takmak; fotoğraflarınız doğrudan cihaz üzerinde gösterilecek. Artık, en sevdiğiniz anlarınızı aileniz ve dostlarınızda istediğiniz zaman yeniden yaşayabileceksiniz!

        Gelişmiş izleme esnekliği için 180 derece dönebilen ekran

        Gelişmiş izleme esnekliği için 180 derece dönebilen ekran

        180? dönebilen ekran sayesinde film izlemek ve fotoğraflara bakmak için en iyi görüntü açısına sahip olursunuz. Parlamayı önlemek ve olabilecek en iyi açıyı bulmak için ekranı döndürün ya da yukarı veya aşağı doğru ayarlayın.

        MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

        MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

        Ses sıkıştırma teknolojisi, ses kalitelerini düşürmeden büyük dijital müzik dosyalarının boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine olanak verir. MP3 veya WMA, Philips oynatıcınızda dijital müzik dünyasının keyfini çıkarmanıza olanak veren sıkıştırma formatlarından ikisidir. Internet'teki yetkili müzik sitelerinden MP3 veya WMA şarkılar indirin veya ses CD'lerinizi dönüştürerek kendi MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı oluşturun ve bunları cihazınıza aktarın.

        Kullanım kolaylığı için Akıllı Araç Montaj Seti

        Kullanım kolaylığı için Akıllı Araç Montaj Seti

        Yolda eğlencenin tadını çıkarmak için neden portatif DVD oynatıcınızı yanınızda taşımayasınız? Benzersiz Araç Montaj Seti, oynatıcının kolayca çıkarılmasına olanak veren hızlı çıkarma kolu sayesinde kullanım kolaylığı sağlar. Seti aracınızda bırakarak portatif DVD oynatıcınızı yanınıza alabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (inç)
          7  inç
          Çözünürlük
          800(g)x480(y)x3(RGB)
          Ekran tipi
          LCD TFT
          Parlaklık
          200  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          250:1
          LCD panel tipi
          Parlama önleyici polarize yüzey
          Etkin izleme alanı
          154,1x86,6 mm
          Tepki süresi (tipik)
          30  ms

        • Ses

          Çıkış Gücü
          600 mW RMS (dahili hoparlörler)
          Çıkış gücü (RMS)
          5mW RMS (kulaklık)
          Sinyal gürültü oranı
          >80dB(hat çıkışı), >76dB(kulaklık), >62dB(dahili hoparlörler)

        • Video Oynatma

          Oynatılabilen Ortamlar
          • DVD
          • Picture CD
          • SVCD
          • Video CD
          • DVD-R/-RW
          • MP3-CD
          • CD-R/CD-RW
          • DVD+R/+RW
          • CD
          • WMA
          Disk Çalma Modları
          • A-B Tekrarlama
          • Açı
          • Disk Menüsü
          • Hızlı Geri
          • Hızlı İleri
          • OSD
          • Tekrarlama
          • Rastgele Çalma
          • Büyütme
          Video disk oynatma sistemi
          • PAL
          • NTSC
          Sıkıştırma formatları
          • Divx
          • MPEG4

        • Müzik Çalma

          Sıkıştırma formatı
          • Dolby Dijital
          • MP3
          • WMA
          MP3 bit hızları
          32 - 320 kbps
          WMA bit hızları
          32 - 192 kbps
          Oynatılabilen Ortamlar
          • CD
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • CD-R
          • WMA-CD
          Desteklenen dosya sistemleri
          • ISO-9660
          • Jolliet

        • Bağlantı

          DC girişi
          9 V 1,5 A
          Kulaklık jakı
          2 adet 3,5 mm Stereo Kulaklık
          AV çıkışı
          Kompozit (CVBS) x1

        • Kullanılabilirlik

          Pil şarj göstergesi
          Evet
          Darbeye dayanıklı
          Evet

        • Aksesuarlar

          AC/DC Adaptörü
          DC 9V, 1,5A, 110-240v, 50/60Hz
          Kablolar
          1 x AV Kabloları
          Uzaktan kumanda
          AY5509 ince uzaktan kumanda
          Kullanım Kılavuzu
          Çoklu dil desteği
          Araç seti
          araç adaptörü, 12vDC
          Akıllı araç montaj seti
          Evet

        • Güç

          Pil Tipi
          Dahili pil
          Pil ömrü
          6 saate kadar*

        • Boyutlar

          Ana karton genişliği
          225  mm
          Ana karton derinliği
          265  mm
          Ana karton yüksekliği
          243  mm
          Ana karton miktarı
          3
          Ana karton ağırlığı
          4,12  kg
          Ambalaj Genişliği
          235  mm
          Ambalaj Derinliği
          70  mm
          Ambalaj Yüksekliği
          255  mm
          Ürün genişliği
          197  mm
          Ürün derinliği
          166  mm
          Ürün yüksekliği
          31  mm
          Ambalaj türü
          D-box
          Ürün ağırlığı
          0,83  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Akıllı araç montaj seti
        • Araç seti
        • Adaptör
        • Kısa AV kablosu (dişi)
        • Uzaktan kumanda

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            • DivX, DivX Certified, ve ilgili logolar, DivXNetworks, Inc.adına tescil edilmiş ticari markalardır ve lisansla kullanılmaktadırlar.
            • Windows Media ve Windows logolu ticari markalar, ya da Microsoft Corporation adına ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescil edilmiş ticari markalardır.
            • Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda değiştirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
            • Pil ömrü, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
            • Çalma süresi için pil ömrü tahminidir ve uygulama durumuna bağlı olarak değişebilir. Pil ömrünü optimize etmek için kullanıcı, LCD arka aydınlatmasını minimum seviyeye ayarlamalı, kulaklıkları bağlamalı (dahili hoparlörlerle değil) ve orta ses seviyesinde dinlemeli ve ürünü oda sıcaklığında kullanmalıdır.

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi