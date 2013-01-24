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- Akıllı araç montaj seti
- Araç seti
- Adaptör
- Kısa AV kablosu (dişi)
- Uzaktan kumanda
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Philips Taşınabilir DVD Oynatıcı PET744 sayesinde yolda film keyfini ve çok daha fazlasını yaşayın. 17,8 cm (7") dijital gerçek renkli LCD ekran görüntülere hayat veriyor. Dijital fotoğraflarınızı kolayca görüntüleyin ve paylaşın. Hafif, kompakt ve 6 saate kadar oynatma süresi. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün görüntü kalitesi
Philips Taşınabilir DVD Oynatıcı PET744 sayesinde yolda film keyfini ve çok daha fazlasını yaşayın. 17,8 cm (7") dijital gerçek renkli LCD ekran görüntülere hayat veriyor. Dijital fotoğraflarınızı kolayca görüntüleyin ve paylaşın. Hafif, kompakt ve 6 saate kadar oynatma süresi. Tüm faydaları görün
Üstün görüntü kalitesi
Philips Taşınabilir DVD Oynatıcı PET744 sayesinde yolda film keyfini ve çok daha fazlasını yaşayın. 17,8 cm (7") dijital gerçek renkli LCD ekran görüntülere hayat veriyor. Dijital fotoğraflarınızı kolayca görüntüleyin ve paylaşın. Hafif, kompakt ve 6 saate kadar oynatma süresi. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün görüntü kalitesi
Philips Taşınabilir DVD Oynatıcı PET744 sayesinde yolda film keyfini ve çok daha fazlasını yaşayın. 17,8 cm (7") dijital gerçek renkli LCD ekran görüntülere hayat veriyor. Dijital fotoğraflarınızı kolayca görüntüleyin ve paylaşın. Hafif, kompakt ve 6 saate kadar oynatma süresi. Tüm faydaları görün
Portatif DVD Oynatıcı
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Bu yüksek çözünürlüklü (800 x 480 piksel) renkli LCD ekran, yüksek kaliteli baskılar ile aynı 'gerçek yaşam' detaylarıyla en sevdiğiniz fotoğraf, film ve müziklerinizi canlandırır.
Bu Philips oynatıcı ile birlikte rahatlığınız için bir AC adaptör, araç adaptörü ve AV kablosu da verilmektedir.
Diskinizi veya bellek kartınızı oynatıcıya yerleştirdiğinizde dijital fotoğraflarınız doğrudan cihazınızda oynatılır.
DivX desteği sayesinde DivX video dosyalarını odanızın rahat ortamında izleyebilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 temelli bir video sıkıştırma teknolojisidir.
Philips Taşınabilir DVD oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD ve CD – tümünü DVD oynatıcıda çalıştırabilirsiniz. DVD+/-R, en yaygın kaydedilebilir DVD formatlarının her ikisiyle de uyumlu bir DVD sürücü için kullanılan kısaltmadır. Aynı şekilde, DVD+/-RW de en yaygın tekrar yazılabilir disk türlerinin her ikisine de uygundur.
Video kliplerinizi, fotoğraflarınızı ve müziğinizi kolayca ve anında görüntüleyin ve paylaşın. Bu Philips oynatıcı, çok büyük rahatlık sağlamak amacıyla SD/MMC hafıza kartları için dahili bir kart yuvasına sahiptir. Kartta sakladığınız multimedya dosyalarına erişmek ve nerede olursanız olun müzik, fotoğraf ve film keyfini çıkarmak için tek yapmanız gereken hafıza kartını, oynatıcının yanında bulunan yuvaya takmak.
Bu Philips oynatıcı, uzun süreli kullanım için küçük boyutlu şarj edilebilir bir dahili pille birlikte gelir. Tek şarjla 6 saate kadar kesintisiz film, fotoğraf ve müzik keyfi. Şarj etmek için tek yapmanız gereken güç kablosunu takmak - bu kadar basit.
Diskinizde kayıtlı JPEG fotoğraflar görüntüleyin. En sevdiğiniz anlarınızı aileniz ve dostlarınızda istediğiniz zaman yeniden yaşayabileceksiniz!
En sevdiğiniz fotoğraflarınızı bir CD ya da DVD diske, hafıza kartına veya USB depolama cihazına kaydedin ve Philips oynatıcınızda slayt gösterisi şeklinde görüntüleyin. Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dijital fotoğraflarınızı görüntülemenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız. Tek yapmanız gereken oynatıcıya bir disk, hafıza kartı veya USB depolama cihazı takmak; fotoğraflarınız doğrudan cihaz üzerinde gösterilecek. Artık, en sevdiğiniz anlarınızı aileniz ve dostlarınızda istediğiniz zaman yeniden yaşayabileceksiniz!
180? dönebilen ekran sayesinde film izlemek ve fotoğraflara bakmak için en iyi görüntü açısına sahip olursunuz. Parlamayı önlemek ve olabilecek en iyi açıyı bulmak için ekranı döndürün ya da yukarı veya aşağı doğru ayarlayın.
Ses sıkıştırma teknolojisi, ses kalitelerini düşürmeden büyük dijital müzik dosyalarının boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine olanak verir. MP3 veya WMA, Philips oynatıcınızda dijital müzik dünyasının keyfini çıkarmanıza olanak veren sıkıştırma formatlarından ikisidir. Internet'teki yetkili müzik sitelerinden MP3 veya WMA şarkılar indirin veya ses CD'lerinizi dönüştürerek kendi MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı oluşturun ve bunları cihazınıza aktarın.
Yolda eğlencenin tadını çıkarmak için neden portatif DVD oynatıcınızı yanınızda taşımayasınız? Benzersiz Araç Montaj Seti, oynatıcının kolayca çıkarılmasına olanak veren hızlı çıkarma kolu sayesinde kullanım kolaylığı sağlar. Seti aracınızda bırakarak portatif DVD oynatıcınızı yanınıza alabilirsiniz.
Görüntü/Ekran
Ses
Video Oynatma
Müzik Çalma
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar
Güç
Boyutlar