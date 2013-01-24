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Yolda film keyfi
Her zaman, her yerde film izleyin! 7 inç TFT LCD ekranlı taşınabilir PET721D DVD oynatıcı size yolda DVD/DivX® film, MP3-CD/CD müzik ve JPEG fotoğraf keyfi yaşamanızı sağlayan özellikler sunuyor. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yolda film keyfi
Her zaman, her yerde film izleyin! 7 inç TFT LCD ekranlı taşınabilir PET721D DVD oynatıcı size yolda DVD/DivX® film, MP3-CD/CD müzik ve JPEG fotoğraf keyfi yaşamanızı sağlayan özellikler sunuyor. Tüm faydaları görün
Yolda film keyfi
Her zaman, her yerde film izleyin! 7 inç TFT LCD ekranlı taşınabilir PET721D DVD oynatıcı size yolda DVD/DivX® film, MP3-CD/CD müzik ve JPEG fotoğraf keyfi yaşamanızı sağlayan özellikler sunuyor. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yolda film keyfi
Her zaman, her yerde film izleyin! 7 inç TFT LCD ekranlı taşınabilir PET721D DVD oynatıcı size yolda DVD/DivX® film, MP3-CD/CD müzik ve JPEG fotoğraf keyfi yaşamanızı sağlayan özellikler sunuyor. Tüm faydaları görün
Portatif DVD Oynatıcı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Renkli LCD ekran, yüksek kaliteli baskılar ile aynı 'gerçek yaşam' detaylarıyla en sevdiğiniz fotoğraf, film ve müziklerinizi canlandırır. 16:9 geniş ekran en-boy oranı, evrensel - yüksek çözünürlüklü dijital televizyon için standarttır. Yerel 16:9 en-boy oranı, görüntünün alt ve üstünde boşluk ve ölçeklemeden ve görüntüyü farklı bir ekran boyutuna sığdırmaktan kaynaklanan kalite kaybı olmadan video görüntüleme anlamına gelir.
Stereo hoparlörler kaliteli ses sağlar ve serbestçe dinleyebilmenizi mümkün kılar. Yalnızca kulaklığı çıkararak müzik çalma rahatlığı ve keyfi sağlayan dahili stereo hoparlörler ile her zaman, her yerde müziğin tadını çıkarın.
Bu oynatıcı yolda film keyfini artıran kullanışlı bir araç içi aksesuarla birlikte gelir. Bu araç adaptörü sayesinde oynatıcınızı çakmak yuvasından şarj edebilirsiniz. Portatif oynatıcı kurulumu hiç bu kadar kolay olmamıştı.
DivX desteği sayesinde DivX video dosyalarını odanızın rahat ortamında izleyebilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 temelli bir video sıkıştırma teknolojisidir.
Philips Taşınabilir DVD oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD ve CD – tümünü DVD oynatıcıda çalıştırabilirsiniz. DVD+/-R, en yaygın kaydedilebilir DVD formatlarının her ikisiyle de uyumlu bir DVD sürücü için kullanılan kısaltmadır. Aynı şekilde, DVD+/-RW de en yaygın tekrar yazılabilir disk türlerinin her ikisine de uygundir.
MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Tek bir CD'de 10 saate kadar müzik saklanabilir.
Bu Philips oynatıcı, uzun süreli kullanım için küçük boyutlu şarj edilebilir bir dahili pille birlikte gelir. Tek şarjla 2 saate kadar kesintisiz film, fotoğraf ve müzik keyfi. Şarj etmek için tek yapmanız gereken güç kablosunu takmak - bu kadar basit.
Diskinizde kayıtlı JPEG fotoğraflar görüntüleyin. En sevdiğiniz anlarınızı aileniz ve dostlarınızda istediğiniz zaman yeniden yaşayabileceksiniz!
Bu kullanımı kolay portatif oynatıcı yolda kolay kullanım için tasarlanmıştır. En sevdiğiniz DVD'leri izlemek için yapmanız gereken oynatıcıya bir disk takmak. Kolay kullanım olanağı sağlayan tek dokunuşlu birkaç tuş ve en popüler DVD/VCD/CD disklerle tam uyum sayesinde nereye giderseniz gidin mükemmel eğlencenin keyfini çıkarabileceksiniz.
Görüntü/Ekran
Ses
Video Oynatma
Müzik Çalma
Bağlanabilirlik
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar
Güç
Boyutlar