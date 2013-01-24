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    Portatif DVD Oynatıcı

    PET721D/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Yolda film keyfi Yolda film keyfi Yolda film keyfi
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      DVD playback

      Portatif DVD Oynatıcı

      PET721D/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Yolda film keyfi

      Her zaman, her yerde film izleyin! 7 inç TFT LCD ekranlı taşınabilir PET721D DVD oynatıcı size yolda DVD/DivX® film, MP3-CD/CD müzik ve JPEG fotoğraf keyfi yaşamanızı sağlayan özellikler sunuyor. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Portatif DVD Oynatıcı

      Yolda film keyfi

      Her zaman, her yerde film izleyin! 7 inç TFT LCD ekranlı taşınabilir PET721D DVD oynatıcı size yolda DVD/DivX® film, MP3-CD/CD müzik ve JPEG fotoğraf keyfi yaşamanızı sağlayan özellikler sunuyor. Tüm faydaları görün

      Yolda film keyfi

      Her zaman, her yerde film izleyin! 7 inç TFT LCD ekranlı taşınabilir PET721D DVD oynatıcı size yolda DVD/DivX® film, MP3-CD/CD müzik ve JPEG fotoğraf keyfi yaşamanızı sağlayan özellikler sunuyor. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Portatif DVD Oynatıcı

      Yolda film keyfi

      Her zaman, her yerde film izleyin! 7 inç TFT LCD ekranlı taşınabilir PET721D DVD oynatıcı size yolda DVD/DivX® film, MP3-CD/CD müzik ve JPEG fotoğraf keyfi yaşamanızı sağlayan özellikler sunuyor. Tüm faydaları görün

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        Portatif DVD Oynatıcı

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Yolda film keyfi

        • 7 inç LCD
        16:9 geniş ekran formatında 7 inç TFT renkli LCD ekran

        16:9 geniş ekran formatında 7 inç TFT renkli LCD ekran

        Renkli LCD ekran, yüksek kaliteli baskılar ile aynı 'gerçek yaşam' detaylarıyla en sevdiğiniz fotoğraf, film ve müziklerinizi canlandırır. 16:9 geniş ekran en-boy oranı, evrensel - yüksek çözünürlüklü dijital televizyon için standarttır. Yerel 16:9 en-boy oranı, görüntünün alt ve üstünde boşluk ve ölçeklemeden ve görüntüyü farklı bir ekran boyutuna sığdırmaktan kaynaklanan kalite kaybı olmadan video görüntüleme anlamına gelir.

        Dahili stereo hoparlörler

        Dahili stereo hoparlörler

        Stereo hoparlörler kaliteli ses sağlar ve serbestçe dinleyebilmenizi mümkün kılar. Yalnızca kulaklığı çıkararak müzik çalma rahatlığı ve keyfi sağlayan dahili stereo hoparlörler ile her zaman, her yerde müziğin tadını çıkarın.

        Araç adaptörü birlikte verilir

        Araç adaptörü birlikte verilir

        Bu oynatıcı yolda film keyfini artıran kullanışlı bir araç içi aksesuarla birlikte gelir. Bu araç adaptörü sayesinde oynatıcınızı çakmak yuvasından şarj edebilirsiniz. Portatif oynatıcı kurulumu hiç bu kadar kolay olmamıştı.

        DivX videolarının standart oynatımı için DivX Sertifikalı

        DivX videolarının standart oynatımı için DivX Sertifikalı

        DivX desteği sayesinde DivX video dosyalarını odanızın rahat ortamında izleyebilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 temelli bir video sıkıştırma teknolojisidir.

        DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD uyumlu

        DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD uyumlu

        Philips Taşınabilir DVD oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD ve CD – tümünü DVD oynatıcıda çalıştırabilirsiniz. DVD+/-R, en yaygın kaydedilebilir DVD formatlarının her ikisiyle de uyumlu bir DVD sürücü için kullanılan kısaltmadır. Aynı şekilde, DVD+/-RW de en yaygın tekrar yazılabilir disk türlerinin her ikisine de uygundir.

        MP3-CD, CD ve CD-RW çalma

        MP3-CD, CD ve CD-RW çalma

        MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Tek bir CD'de 10 saate kadar müzik saklanabilir.

        Şarj edilebilir dahili pil ile 2 saate kadar kullanım*

        Şarj edilebilir dahili pil ile 2 saate kadar kullanım*

        Bu Philips oynatıcı, uzun süreli kullanım için küçük boyutlu şarj edilebilir bir dahili pille birlikte gelir. Tek şarjla 2 saate kadar kesintisiz film, fotoğraf ve müzik keyfi. Şarj etmek için tek yapmanız gereken güç kablosunu takmak - bu kadar basit.

        Görüntü diskinden JPEG fotoğraflar görüntüleyin

        Görüntü diskinden JPEG fotoğraflar görüntüleyin

        Diskinizde kayıtlı JPEG fotoğraflar görüntüleyin. En sevdiğiniz anlarınızı aileniz ve dostlarınızda istediğiniz zaman yeniden yaşayabileceksiniz!

        Çok az düğmeyle basit ve kolay kontrol kullanım

        Bu kullanımı kolay portatif oynatıcı yolda kolay kullanım için tasarlanmıştır. En sevdiğiniz DVD'leri izlemek için yapmanız gereken oynatıcıya bir disk takmak. Kolay kullanım olanağı sağlayan tek dokunuşlu birkaç tuş ve en popüler DVD/VCD/CD disklerle tam uyum sayesinde nereye giderseniz gidin mükemmel eğlencenin keyfini çıkarabileceksiniz.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (inç)
          7  inç
          Çözünürlük
          480(g)x234(y)x3(RGB)
          Ekran tipi
          LCD TFT
          Parlaklık
          80  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          200:1
          LCD panel tipi
          Parlama önleyici polarize yüzey
          Etkin izleme alanı
          154,1x86,6 mm
          Tepki süresi (tipik)
          30  ms

        • Ses

          Çıkış Gücü
          250mW RMS(dahili hoparlörler)
          Çıkış gücü (RMS)
          5mW RMS (kulaklık)
          Sinyal gürültü oranı
          >80dB(kulaklık), >62dB(dahili hoparlörler)

        • Video Oynatma

          Çalma Ortamı
          • DVD
          • Picture CD
          • SVCD
          • Video CD
          • DVD-R/-RW
          • MP3-CD
          • CD-R/CD-RW
          • DVD+R/+RW
          • CD
          Disk Çalma Modları
          • Disk Menüsü
          • Hızlı Geri
          • Hızlı İleri
          • OSD
          • Tekrarlama
          • Büyütme
          Video disk oynatma sistemi
          • NTSC
          • PAL
          Sıkıştırma formatları
          • Divx
          • MPEG4

        • Müzik Çalma

          Sıkıştırma formatı
          • Dolby Dijital
          • MP3
          MP3 bit hızları
          32 - 320 kbps
          Çalma Ortamı
          • CD
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • CD-R
          Desteklenen dosya sistemleri
          • ISO-9660
          • Jolliet

        • Bağlanabilirlik

          DC girişi
          9V, 1A
          Kulaklık jakı
          3,5 mm Stereo Kulaklık
          AV çıkışı
          Kompozit (CVBS) x1

        • Kullanılabilirlik

          Pil şarj göstergesi
          Evet
          Darbeye dayanıklı
          Evet

        • Aksesuarlar

          AC/DC Adaptörü
          DC 9V, 1A, 110-240v, 50/60Hz
          Araç kiti
          araç adaptörü, 12vDC
          Kullanım Kılavuzu
          Birden Fazla Dil

        • Güç

          Pil Tipi
          Dahili pil
          Pil ömrü
          2 saate kadar*

        • Boyutlar

          Ana karton genişliği
          225  mm
          Ana karton derinliği
          245  mm
          Ana karton yüksekliği
          270  mm
          Ana karton miktarı
          3
          Ana karton ağırlığı
          4,12  kg
          Ambalaj Genişliği
          233  mm
          Ambalaj Derinliği
          70  mm
          Ambalaj Yüksekliği
          251  mm
          Ürün genişliği
          197  mm
          Ürün derinliği
          153  mm
          Ürün yüksekliği
          39  mm
          Ambalaj türü
          D-box
          Ürün ağırlığı
          0,71  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Adaptör
        • Araç kiti

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            • DivX, DivX Certified, ve ilgili logolar, DivXNetworks, Inc.adına tescil edilmiş ticari markalardır ve lisansla kullanılmaktadırlar.
            • Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda değiştirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
            • Pil ömrü, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
            • Çalma süresi için pil ömrü tahminidir ve uygulama durumuna bağlı olarak değişebilir. Pil ömrünü optimize etmek için kullanıcı, LCD arka aydınlatmasını minimum seviyeye ayarlamalı, kulaklıkları bağlamalı (dahili hoparlörlerle değil) ve orta ses seviyesinde dinlemeli ve ürünü oda sıcaklığında kullanmalıdır.

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