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    Portatif DVD Oynatıcı

    PET708/98
    Genel Derecelendirme / 5
    • İkinci TFT LCD ekranla İkinci TFT LCD ekranla İkinci TFT LCD ekranla
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      DVD playback

      Portatif DVD Oynatıcı

      PET708/98
      Genel Derecelendirme / 5

      İkinci TFT LCD ekranla

      İki adet 7 inç TFT LCD ekranı olan Philips PET708 ile yolda eğlence keyfinizi ikiye katlayın! Aracınızda mükemmel bir eğlence istiyorsanız, DVD filmleri veya JPEG fotoğrafları paylaşmak için ikinci ekranı bağlamanız yeterlidir. Akıllı Araç Montaj Seti birlikte verilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif DVD Oynatıcı

      İkinci TFT LCD ekranla

      İki adet 7 inç TFT LCD ekranı olan Philips PET708 ile yolda eğlence keyfinizi ikiye katlayın! Aracınızda mükemmel bir eğlence istiyorsanız, DVD filmleri veya JPEG fotoğrafları paylaşmak için ikinci ekranı bağlamanız yeterlidir. Akıllı Araç Montaj Seti birlikte verilir.

      İkinci TFT LCD ekranla

      İki adet 7 inç TFT LCD ekranı olan Philips PET708 ile yolda eğlence keyfinizi ikiye katlayın! Aracınızda mükemmel bir eğlence istiyorsanız, DVD filmleri veya JPEG fotoğrafları paylaşmak için ikinci ekranı bağlamanız yeterlidir. Akıllı Araç Montaj Seti birlikte verilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif DVD Oynatıcı

      İkinci TFT LCD ekranla

      İki adet 7 inç TFT LCD ekranı olan Philips PET708 ile yolda eğlence keyfinizi ikiye katlayın! Aracınızda mükemmel bir eğlence istiyorsanız, DVD filmleri veya JPEG fotoğrafları paylaşmak için ikinci ekranı bağlamanız yeterlidir. Akıllı Araç Montaj Seti birlikte verilir.

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        Portatif DVD Oynatıcı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        İkinci TFT LCD ekranla

        film keyfinizi ikiye katlayın

        DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW ve (S)VCD oynatın

        DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW ve (S)VCD oynatın

        Bu Philips oynatıcı, piyasada bulunan DVD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW ve (S)VCD diskler - tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. DVD+/-R, en yaygın kaydedilebilir DVD formatlarının her ikisiyle de uyumlu bir DVD sürücü için kullanılan kısaltmadır. Aynı şekilde, DVD+/-RW de en yaygın tekrar yazılabilir disk türlerinin her ikisine de uygundur. SVCD, "Super VideoCD" için kullanılan bir kısaltmadır. Daha yüksek çözünürlük sayesinde çok daha net görüntüler sunan SVCD disklerin kalitesi VCD disklerden çok daha iyidir.

        Kaliteli dahili stereo hoparlörler

        Kaliteli dahili stereo hoparlörler

        Stereo hoparlörler kaliteli ses sağlar ve serbestçe dinleyebilmenizi mümkün kılar. Yalnızca kulaklığı çıkararak müzik çalma rahatlığı ve keyfi sağlayan dahili stereo hoparlörler ile her zaman, her yerde müziğin tadını çıkarın.

        Picture CD ile JPEG fotoğraf dosyalarını paylaşın

        Picture CD ile JPEG fotoğraf dosyalarını paylaşın

        Birden çok formatı destekleyen oynatma yeteneği, resimleri görüntüleyebilmenize ve birçok disk formatını oynatabilmenize olanak vererek en fazla disk uyumluluğunu ve izleme keyfini sağlar.

        Yüksek kaliteli görüntüleme için 17,8 cm (7") TFT renkli LCD ekran

        Yüksek kaliteli görüntüleme için 17,8 cm (7") TFT renkli LCD ekran

        Bu yüksek çözünürlüklü renkli LCD ekran, yüksek kaliteli baskılar ile aynı 'gerçek yaşam' detaylarıyla en sevdiğiniz fotoğraf, film ve müziklerinizi canlandırır.

        Filmleri 16:9 geniş ekran formatıyla izleyin

        Filmleri 16:9 geniş ekran formatıyla izleyin

        Filmlerinizi ve dijital fotoğraflarınızı görüntüleyin ve aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın. 16:9 geniş ekran en-boy oranı, evrensel - yüksek çözünürlüklü dijital televizyon için standarttır. Yerel 16:9 en-boy oranı, görüntünün alt ve üstünde boşluk ve ölçeklemeden ve görüntüyü farklı bir ekran boyutuna sığdırmaktan kaynaklanan kalite kaybı olmadan video görüntüleme anlamına gelir.

        Çift TFT LCD ekran ile daha fazla film keyfi

        Çift TFT LCD ekran ile daha fazla film keyfi

        Çift ekran, portatif DVD oynatıcılardaki görüntüleri izleyebilmenizi sağlar. Yalnızca takın ve aracınızın koltuk başlığındaki ekranları bağlayın. Artık en sevdiğiniz DVD filmlerin ve JPEG fotoğrafların keyfini, aileniz ve arkadaşlarınızla aracınızın arka koltuğunda kolaylıkla çıkarabilirsiniz.

        Kullanım kolaylığı için Akıllı Araç Montaj Seti

        Kullanım kolaylığı için Akıllı Araç Montaj Seti

        Yolda eğlencenin tadını çıkarmak için neden portatif DVD oynatıcınızı yanınızda taşımayasınız? Benzersiz Araç Montaj Seti, oynatıcının kolayca çıkarılmasına olanak veren hızlı çıkarma kolu sayesinde kullanım kolaylığı sağlar. Seti aracınızda bırakarak portatif DVD oynatıcınızı yanınıza alabilirsiniz.

        Çift kulaklık jakıyla eğlence keyfini paylaşın

        Çift kulaklık jakıyla eğlence keyfini paylaşın

        Kişisel müzik deneyiminizi paylaşabilmeniz için çift kulaklık jakı ürünle birlikte verilir. Bir çift kulaklık alın, cihaza bağlayın ve arkadaşınız ya da sevgilinizle eğlenceyi ikiye katlayın!

        MP3-CD, CD ve CD-RW oynatır

        MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Tek bir CD'de 10 saate kadar müzik saklanabilir.

        Şarj edilebilir pil ile 2,5 saate kadar oynatma

        Yerleşik kompakt şarj edilebilir pil uzun kullanım ömrü sunuyor. Tek şarjda 2,5 saate kadar kesintisiz film keyfi.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Ekran tipi
          LCD TFT
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          7  inç
          Çözünürlük
          480(g)x234(y)x3(RGB)
          LCD panel tipi
          Parlama önleyici polarize yüzey
          Parlaklık
          200  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          250:1
          Etkin izleme alanı
          154,1x86,6 mm
          Piksel aralığı
          0.107(g)x0.370(y)mm
          Tepki süresi (tipik)
          30  ms

        • Ses

          Çıkış Gücü
          250mW RMS(dahili hoparlörler)
          Çıkış gücü (RMS)
          10mW RMS(kulaklık)
          Sinyal gürültü oranı
          >80dB(hat çıkışı), >76dB(kulaklık), >62dB(dahili hoparlörler)

        • Video Oynatma

          Oynatılabilen Ortamlar
          • DVD
          • Picture CD
          • SVCD
          • Video CD
          • DVD-R/-RW
          • MP3-CD
          • CD-R/CD-RW
          • DVD+R/+RW
          • CD
          Disk Çalma Modları
          • A-B Tekrarlama
          • Açı
          • Disk Menüsü
          • Hızlı Geri
          • Hızlı İleri
          • OSD
          • Tekrarlama
          • Rasgele Çalma
          • Yavaş Geri
          • Yavaş ileri sarım
          • Büyütme
          Video disk oynatma sistemi
          • NTSC
          • PAL

        • Müzik Çalma

          Sıkıştırma formatı
          • Dolby Dijital
          • MP3
          MP3 bit hızları
          32 - 320 kbps
          Oynatılabilen Ortamlar
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          Desteklenen dosya sistemleri
          • ISO-9660
          • Jolliet

        • Bağlanabilirlik

          DC girişi
          9~12 V
          AV çıkışı
          Kompozit (CVBS) x1
          Kulaklık jakı
          2 adet 3,5 mm Stereo Kulaklık
          Ses Çıkışı - Dijital
          Koaksiyel (cinch)

        • Kullanılabilirlik

          Pil şarj göstergesi
          Evet
          Darbeye dayanıklı
          Evet

        • Aksesuarlar

          AC/DC Adaptörü
          AY4130/00 (110-240v, 50/60 Hz)
          Pil paketi
          AY4392 (DC 7,4V, Li-ion şarj edilebilir piller)
          Kablolar
          1 adet AV Kablosu, 1 adet Güç kablosu
          Araç seti
          araç adaptörü, 12vDC
          Uzaktan kumanda
          RC810 (kredi karti stili, 38 tuş)
          Kullanım Kılavuzu
          İngilizce/Fransızca/İspanyolca/Portekizce
          Güç kablosu
          1 adet
          İkinci LCD ekran
          7" TFT LCD x 1 adet
          Akıllı araç montaj seti
          2 adet

        • Boyutlar

          Ana karton genişliği
          480  mm
          Ana karton derinliği
          300  mm
          Ana karton yüksekliği
          280  mm
          Ana karton miktarı
          3
          Ana karton ağırlığı
          9,1  kg
          Ambalaj Genişliği
          285  mm
          Ambalaj Derinliği
          155  mm
          Ambalaj Yüksekliği
          255  mm
          Ürün genişliği
          202  mm
          Ürün derinliği
          149  mm
          Ürün yüksekliği
          40  mm
          Ambalaj türü
          D-box
          Ürün ağırlığı
          0,86  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Akıllı araç montaj seti
        • Uzaktan kumanda
        • Pil
        • Adaptör
        • Araç seti
        • AV kablosu

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