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Sizinle yolculuk eden eğlence
Arkanıza yaslanın, gevşeyin ve yolculukta Philips PET704'ün 7 inç TFT LCD ekranında film izleyin. Her an, her yerde, en sevdiğiniz DVD filmlerin, MP3-CD ve CD müziğin veya JPEG fotoğraflarınızın tadını çıkarın.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sizinle yolculuk eden eğlence
Arkanıza yaslanın, gevşeyin ve yolculukta Philips PET704'ün 7 inç TFT LCD ekranında film izleyin. Her an, her yerde, en sevdiğiniz DVD filmlerin, MP3-CD ve CD müziğin veya JPEG fotoğraflarınızın tadını çıkarın.
Sizinle yolculuk eden eğlence
Arkanıza yaslanın, gevşeyin ve yolculukta Philips PET704'ün 7 inç TFT LCD ekranında film izleyin. Her an, her yerde, en sevdiğiniz DVD filmlerin, MP3-CD ve CD müziğin veya JPEG fotoğraflarınızın tadını çıkarın.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sizinle yolculuk eden eğlence
Arkanıza yaslanın, gevşeyin ve yolculukta Philips PET704'ün 7 inç TFT LCD ekranında film izleyin. Her an, her yerde, en sevdiğiniz DVD filmlerin, MP3-CD ve CD müziğin veya JPEG fotoğraflarınızın tadını çıkarın.
Portatif DVD Oynatıcı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu Philips oynatıcı, piyasada bulunan DVD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW ve (S)VCD diskler - tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. DVD+/-R, en yaygın kaydedilebilir DVD formatlarının her ikisiyle de uyumlu bir DVD sürücü için kullanılan kısaltmadır. Aynı şekilde, DVD+/-RW de en yaygın tekrar yazılabilir disk türlerinin her ikisine de uygundur. SVCD, "Super VideoCD" için kullanılan bir kısaltmadır. Daha yüksek çözünürlük sayesinde çok daha net görüntüler sunan SVCD disklerin kalitesi VCD disklerden çok daha iyidir.
Birden çok formatı destekleyen oynatma yeteneği, resimleri görüntüleyebilmenize ve birçok disk formatını oynatabilmenize olanak vererek en fazla disk uyumluluğunu ve izleme keyfini sağlar.
Bu yüksek çözünürlüklü renkli LCD ekran, yüksek kaliteli baskılar ile aynı 'gerçek yaşam' detaylarıyla en sevdiğiniz fotoğraf, film ve müziklerinizi canlandırır.
Filmlerinizi ve dijital fotoğraflarınızı görüntüleyin ve aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın. 16:9 geniş ekran en-boy oranı, evrensel - yüksek çözünürlüklü dijital televizyon için standarttır. Yerel 16:9 en-boy oranı, görüntünün alt ve üstünde boşluk ve ölçeklemeden ve görüntüyü farklı bir ekran boyutuna sığdırmaktan kaynaklanan kalite kaybı olmadan video görüntüleme anlamına gelir.
Stereo hoparlörler kaliteli ses sağlar ve serbestçe dinleyebilmenizi mümkün kılar. Yalnızca kulaklığı çıkararak müzik çalma rahatlığı ve keyfi sağlayan dahili stereo hoparlörler ile her zaman, her yerde müziğin tadını çıkarın.
Araç içi kullanım için verilen araç adaptörünün yanısıra, portatif oynatıcınızı evdeki TV'nize bağlayarak evinizde DVD keyfini çıkarabilirsiniz. Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve oynatma fonksiyonunu kontrol etmek için verilen uzaktan kumandayı kullanarak en sevdiğiniz DVD'leri izleyin.
Kişisel müzik deneyiminizi paylaşabilmeniz için çift kulaklık jakı ürünle birlikte verilir. Bir çift kulaklık alın, cihaza bağlayın ve arkadaşınız ya da sevgilinizle eğlenceyi ikiye katlayın!
MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Tek bir CD'de 10 saate kadar müzik saklanabilir.
Yerleşik kompakt şarj edilebilir pil uzun kullanım ömrü sunuyor. Tek şarjda 2,5 saate kadar kesintisiz film keyfi.
Görüntü/Ekran
Ses
Video Oynatma
Müzik Çalma
Bağlanabilirlik
Kullanılabilirlik
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