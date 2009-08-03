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    Gürültü Önleyici Kulaklık

    PAC021/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Üstün ses deneyimi Üstün ses deneyimi Üstün ses deneyimi
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      Gürültü Önleyici Kulaklık

      PAC021/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Üstün ses deneyimi

      Philips GoGear PAC021 kulaklıklarıyla yolda kesintisiz müzik keyfini çıkarın. GoGear Muse MP3 video oynatıcı için özel olarak tasarlanan bu kulaklıklarda gürültü önleme özelliği ve kulağa tam oturmasını sağlayan üç adet değiştirilebilir kulak kapağı bulunur.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Gürültü Önleyici Kulaklık

      Üstün ses deneyimi

      Philips GoGear PAC021 kulaklıklarıyla yolda kesintisiz müzik keyfini çıkarın. GoGear Muse MP3 video oynatıcı için özel olarak tasarlanan bu kulaklıklarda gürültü önleme özelliği ve kulağa tam oturmasını sağlayan üç adet değiştirilebilir kulak kapağı bulunur.

      Üstün ses deneyimi

      Philips GoGear PAC021 kulaklıklarıyla yolda kesintisiz müzik keyfini çıkarın. GoGear Muse MP3 video oynatıcı için özel olarak tasarlanan bu kulaklıklarda gürültü önleme özelliği ve kulağa tam oturmasını sağlayan üç adet değiştirilebilir kulak kapağı bulunur.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Gürültü Önleyici Kulaklık

      Üstün ses deneyimi

      Philips GoGear PAC021 kulaklıklarıyla yolda kesintisiz müzik keyfini çıkarın. GoGear Muse MP3 video oynatıcı için özel olarak tasarlanan bu kulaklıklarda gürültü önleme özelliği ve kulağa tam oturmasını sağlayan üç adet değiştirilebilir kulak kapağı bulunur.

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        Gürültü Önleyici Kulaklık

        Gürültü Önleyici Kulaklık

        Toplam:

        Üstün ses deneyimi

        aktif gürültü önleme ile

        GoGear Muse MP3 video oynatıcı

        GoGear Muse MP3 video oynatıcı.

        Üç ayrı kulak kapağı seçeneği sayesinde kulağınıza tam oturur

        Üç ayrı kulak kapağı seçeneği sayesinde kulağınıza tam oturur.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Empedans
          1kHz'te 16 ohm
          Frekans tepkisi
          20 - 18k  Hz
          Hassasiyet
          103 dB
          Maksimum güç girişi
          5 mW
          Diyafram
          PEI
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kulaklık
          3,5 mm
          Kablo uzunluğu
          1,1 m

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          0,452  kg
          Yükseklik
          10  cm
          Uzunluk
          14,4  cm
          Net ağırlık
          0,18  kg
          Ambalaj sayısı
          10
          Dara ağırlığı
          0,272  kg
          Genişlik
          12,7  cm
          EAN
          87 12581 51297 2

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          2,4  cm
          Brüt ağırlık
          0,036  kg
          Yükseklik
          6,7  cm
          Net ağırlık
          0,018  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Dara ağırlığı
          0,018  kg
          Genişlik
          8,7  cm
          EAN
          87 12581 51296 5

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