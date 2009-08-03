Üstün ses deneyimi
Philips GoGear PAC021 kulaklıklarıyla yolda kesintisiz müzik keyfini çıkarın. GoGear Muse MP3 video oynatıcı için özel olarak tasarlanan bu kulaklıklarda gürültü önleme özelliği ve kulağa tam oturmasını sağlayan üç adet değiştirilebilir kulak kapağı bulunur.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün ses deneyimi
Philips GoGear PAC021 kulaklıklarıyla yolda kesintisiz müzik keyfini çıkarın. GoGear Muse MP3 video oynatıcı için özel olarak tasarlanan bu kulaklıklarda gürültü önleme özelliği ve kulağa tam oturmasını sağlayan üç adet değiştirilebilir kulak kapağı bulunur.
Üstün ses deneyimi
Philips GoGear PAC021 kulaklıklarıyla yolda kesintisiz müzik keyfini çıkarın. GoGear Muse MP3 video oynatıcı için özel olarak tasarlanan bu kulaklıklarda gürültü önleme özelliği ve kulağa tam oturmasını sağlayan üç adet değiştirilebilir kulak kapağı bulunur.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün ses deneyimi
Philips GoGear PAC021 kulaklıklarıyla yolda kesintisiz müzik keyfini çıkarın. GoGear Muse MP3 video oynatıcı için özel olarak tasarlanan bu kulaklıklarda gürültü önleme özelliği ve kulağa tam oturmasını sağlayan üç adet değiştirilebilir kulak kapağı bulunur.
Gürültü Önleyici Kulaklık
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Ses
Bağlantı
Dış Karton
Ambalaj boyutları