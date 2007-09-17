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    Spor kiti

    PAC015/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Spor faaliyetleri için ideal Spor faaliyetleri için ideal Spor faaliyetleri için ideal
      -{discount-value}

      Spor kiti

      PAC015/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Spor faaliyetleri için ideal

      Philips PAC015, koşarken ya da spor faaliyeti yaparken size esneklik ve dinleme keyfini sağlar. Oynatıcılarınızı, ayarlanabilir muhafaza kol bandı ile tek bir ritm kaçırmadan yanınızda taşıyın. Eğilebilir ve güvenli kanca kulaklıklar, kullanım rahatlığınızı artırır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Spor kiti

      Spor faaliyetleri için ideal

      Philips PAC015, koşarken ya da spor faaliyeti yaparken size esneklik ve dinleme keyfini sağlar. Oynatıcılarınızı, ayarlanabilir muhafaza kol bandı ile tek bir ritm kaçırmadan yanınızda taşıyın. Eğilebilir ve güvenli kanca kulaklıklar, kullanım rahatlığınızı artırır.

      Spor faaliyetleri için ideal

      Philips PAC015, koşarken ya da spor faaliyeti yaparken size esneklik ve dinleme keyfini sağlar. Oynatıcılarınızı, ayarlanabilir muhafaza kol bandı ile tek bir ritm kaçırmadan yanınızda taşıyın. Eğilebilir ve güvenli kanca kulaklıklar, kullanım rahatlığınızı artırır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Spor kiti

      Spor faaliyetleri için ideal

      Philips PAC015, koşarken ya da spor faaliyeti yaparken size esneklik ve dinleme keyfini sağlar. Oynatıcılarınızı, ayarlanabilir muhafaza kol bandı ile tek bir ritm kaçırmadan yanınızda taşıyın. Eğilebilir ve güvenli kanca kulaklıklar, kullanım rahatlığınızı artırır.

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        Spor kiti

        Spor kiti

        Toplam:

        Spor faaliyetleri için ideal

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Tip
          Dinamik
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Akustik sistem
          Açık
          Diyafram
          Mylar dome
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Empedans
          16 Ohm
          Maksimum güç girişi
          15 mW
          Hassasiyet
          100 dB
          Hoparlör çapı
          15 mm
          Ses bobini
          Bakır

        • Bağlantı

          Konektör
          3,5 mm stereo
          Kablo uzunluğu
          1,2 m
          Kablo Bağlantısı
          İki paralel, simetrik
          Konektör kaplaması
          Krom kaplama
          Kablo tipi
          OFC

        • Boyutlar

          Ürün ağırlığı (g)
          43 g
          Blister ambalaj boyutları (GxDxY)
          135 x 39 x 213 mm
          Ambalaj türü
          Kapak

        • Ambalaj

          EAN/UPC/GTIN
          87 12581 37558 4

        • Kullanılabilirlik

          Ayarlanabilir elastik bant
          Evet
          Yıkanabilir kumaş çanta
          Evet

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          ,745  kg
          Yükseklik
          14,6  cm
          Uzunluk
          19,9  cm
          Net ağırlık
          ,2  kg
          Dara ağırlığı
          ,545  kg
          Genişlik
          19,6  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          3,9  cm
          Brüt ağırlık
          ,125  kg
          Yükseklik
          21,3  cm
          Net ağırlık
          ,04  kg
          Dara ağırlığı
          0,085  kg
          Genişlik
          13,5  cm

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