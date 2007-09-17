Spor faaliyetleri için ideal
Philips PAC015, koşarken ya da spor faaliyeti yaparken size esneklik ve dinleme keyfini sağlar. Oynatıcılarınızı, ayarlanabilir muhafaza kol bandı ile tek bir ritm kaçırmadan yanınızda taşıyın. Eğilebilir ve güvenli kanca kulaklıklar, kullanım rahatlığınızı artırır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Spor faaliyetleri için ideal
Philips PAC015, koşarken ya da spor faaliyeti yaparken size esneklik ve dinleme keyfini sağlar. Oynatıcılarınızı, ayarlanabilir muhafaza kol bandı ile tek bir ritm kaçırmadan yanınızda taşıyın. Eğilebilir ve güvenli kanca kulaklıklar, kullanım rahatlığınızı artırır.
Spor faaliyetleri için ideal
Philips PAC015, koşarken ya da spor faaliyeti yaparken size esneklik ve dinleme keyfini sağlar. Oynatıcılarınızı, ayarlanabilir muhafaza kol bandı ile tek bir ritm kaçırmadan yanınızda taşıyın. Eğilebilir ve güvenli kanca kulaklıklar, kullanım rahatlığınızı artırır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Spor faaliyetleri için ideal
Philips PAC015, koşarken ya da spor faaliyeti yaparken size esneklik ve dinleme keyfini sağlar. Oynatıcılarınızı, ayarlanabilir muhafaza kol bandı ile tek bir ritm kaçırmadan yanınızda taşıyın. Eğilebilir ve güvenli kanca kulaklıklar, kullanım rahatlığınızı artırır.
Spor kiti
Toplam:
Ses
Bağlantı
Boyutlar
Ambalaj
Kullanılabilirlik
Dış Karton
Ambalaj boyutları