Güne güzel bir başlangıç ve radyo dinleme keyfi için ücretsiz HomeStudio uygulaması

Yeni bir güne uyanmanın ya da radyo dinlemenin Philips HomeStudio uygulaması kadar güzel bir yolu olamaz. Uygulamayı Apple App Store'dan indirin ve çok sayıda heyecan verici özelliği kullanmaya başlayın. Gelişmiş alarm ayarları sayesinde alarm ses düzeyi, süre, tarih ve ses gibi ayarlarda daha fazla esnekliğe kavuşun. Kullanımı kolay istasyon hafızası fonksiyonlarıyla radyo dinlerken daha iyi bir kullanıcı arayüzünden yararlanın.