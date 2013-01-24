Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Orijinal radyo

    ORD7105C/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Orijinal radyo Orijinal radyo Orijinal radyo
      -{discount-value}

      Orijinal radyo

      ORD7105C/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Orijinal radyo

      Bu Philips Orijinal radyonun dinleme deneyiminizi eksiksiz hale getirmesine izin verin. Simge haline gelen 1955 Philips radyo tarzında tasarlanan bu radyo, iPod ve iPhone'ları çalar, şarj eder ve stereo FM tunerle birlikte gelir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Orijinal radyo

      Orijinal radyo

      Bu Philips Orijinal radyonun dinleme deneyiminizi eksiksiz hale getirmesine izin verin. Simge haline gelen 1955 Philips radyo tarzında tasarlanan bu radyo, iPod ve iPhone'ları çalar, şarj eder ve stereo FM tunerle birlikte gelir. Tüm faydaları görün

      Orijinal radyo

      Bu Philips Orijinal radyonun dinleme deneyiminizi eksiksiz hale getirmesine izin verin. Simge haline gelen 1955 Philips radyo tarzında tasarlanan bu radyo, iPod ve iPhone'ları çalar, şarj eder ve stereo FM tunerle birlikte gelir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Orijinal radyo

      Orijinal radyo

      Bu Philips Orijinal radyonun dinleme deneyiminizi eksiksiz hale getirmesine izin verin. Simge haline gelen 1955 Philips radyo tarzında tasarlanan bu radyo, iPod ve iPhone'ları çalar, şarj eder ve stereo FM tunerle birlikte gelir. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör radyolar-ve-calar-saatler

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Orijinal radyo

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Orijinal radyo

        • Krem
        • iPod/iPhone için bağlantı istasyonu
        iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin

        iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin

        iPod'unuzu/iPhone'unuzu şarj ederken MP3 müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde çalma cihazınızı doğrudan Bağlantılı eğlence sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalarken şarj ettiğinden, müzik dinlerken çalma cihazı pilinizin bitmesi gibi bir derdiniz olmaz. Bağlantılı eğlence sistemine bağlandığında, çalma cihazınız otomatik olarak şarj edilir.

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

        Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

        Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

        Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.

        Güne güzel bir başlangıç ve radyo dinleme keyfi için ücretsiz HomeStudio uygulaması

        Güne güzel bir başlangıç ve radyo dinleme keyfi için ücretsiz HomeStudio uygulaması

        Yeni bir güne uyanmanın ya da radyo dinlemenin Philips HomeStudio uygulaması kadar güzel bir yolu olamaz. Uygulamayı Apple App Store'dan indirin ve çok sayıda heyecan verici özelliği kullanmaya başlayın. Gelişmiş alarm ayarları sayesinde alarm ses düzeyi, süre, tarih ve ses gibi ayarlarda daha fazla esnekliğe kavuşun. Kullanımı kolay istasyon hafızası fonksiyonlarıyla radyo dinlerken daha iyi bir kullanıcı arayüzünden yararlanın.

        Dock'a bağlandığında iPod/iPhone saatiyle otomatik eşitleme

        Dock'a bağlandığında iPod/iPhone saatiyle otomatik eşitleme

        Bağlantısını yaptığınız zaman, bu bağlantı sistemi, saati iPod/iPhone'unuzla birkaç saniye içinde otomatik olarak senkronize edecektir. Bu kullanışlı özellik sayesinde, zamanı manuel olarak ayarlamanıza gerek kalmayacak.

        Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

        Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

        Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.

        Efsanevi Philetta tasarımının modern yorumu

        Efsanevi Philetta tasarımının modern yorumu

        1955 model Orijinal Radyodan ilham aldı - Bu Orijinal Radyo, Philetta "254" olarak da bilinen 1955 model efsanevi Philips radyonun simgeleşmiş öğelerini bir adım öteye taşıyor. Bu kompakt radyo piyasaya çıktığında sade tasarımı, güçlü sesi ve kristal netliğindeki alım kalitesiyle kullanıcıların beğenisini toplamıştı. Philips'in radyo deneyimi 1927'ye kadar gitmektedir. Geçen on yıllarla birlikte çoğu model tanınmış radyo efsaneleri oldu ve koleksiyoncuların koleksiyonlarını süsledi.

        Teknik Özellikler

        • iPhone uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          iPhone 5

        • iPod uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • 7. nesil iPod nano
          • 5. nesil iPod touch

        • Müzik Çalma

          Çalma modu
          • iPod'un Şarj Edilmesi
          • iPhone Şarj Etme

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo bantları
          FM
          Frekans aralığı
          (FM) 87.5-108  MHz
          İstasyon hafızaları
          20
          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet

        • Bağlantı

          Ses girişi (3,5 mm)
          Evet
          Anten
          FM anteni (75 ohm)

        • Kullanılabilirlik

          Ekran Tipi
          LED beyaz

        • Ses

          Ses Sistemi
          Stereo
          Ses seviyesi kontrolü
          döner (dijital)

        • Hoparlörler

          Dahili hoparlörler
          2

        • Güç

          Güç tipi
          AC girişi

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          330 x 150 x 163  mm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          460 x 250 x 245 mm

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC güç kablosu (VDE & BK)
          • Kullanım Kılavuzu
          • Garanti belgesi

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • 3,5 mm stereo hat giriş kablosu
        • AC/DC adaptörü
        • Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi