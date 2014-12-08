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Üretimden kaldırıldı

Orijinal radyo

ORD7105C/00

4

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Orijinal radyo

Bu Philips Orijinal radyonun dinleme deneyiminizi eksiksiz hale getirmesine izin verin. Simge haline gelen 1955 Philips radyo tarzında tasarlanan bu radyo, iPod ve iPhone'ları çalar, şarj eder ve stereo FM tunerle birlikte gelir.

Tüm avantajları görüntüleyin

Orijinal radyo

  • Krem

  • iPod/iPhone için bağlantı istasyonu

iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin

iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin

iPod'unuzu/iPhone'unuzu şarj ederken MP3 müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde çalma cihazınızı doğrudan Bağlantılı eğlence sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalarken şarj ettiğinden, müzik dinlerken çalma cihazı pilinizin bitmesi gibi bir derdiniz olmaz. Bağlantılı eğlence sistemine bağlandığında, çalma cihazınız otomatik olarak şarj edilir.

Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
3
2
1

08/12/2014

Türkiye

Türkiye

Eski zaman radyolarını hatırlatan son teknoloji ürünü.

Radyonun toplum üzerinde belirgin üşütün olduğu zamanları hatırla-tıyor. Ses kalitesinin de iyi olacağından eminim. Çok fazla büyük de değil.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ORD7105C Orijinal radyo için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ORD7105C Orijinal radyo için yapılmıştır

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