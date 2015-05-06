Philips'in nostaljik görünümlü radyosu tek kelime ile mükemmel. Hem görüntüsü hem de teknik özellikleri ile beni cezbetti. Bu mükemmel ürünü Türkiye'de aradım ancak bulamadım. Bu ürünün eksiği yok. Ancak Philips'in eksiği var. O da bu ürünün Türkiye'de bulunmaması. Philips hem bu radyoyu hem de yeni çıkarmış olduğu nostaljik pikapı Türkiye'ye getirmelidir.