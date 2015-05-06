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Üretimden kaldırıldı

Orijinal radyo

ORD7100R/00

4.5

| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Orijinal radyo

Bu Philips Orijinal radyonun dinleme deneyiminizi eksiksiz hale getirmesine izin verin. Simge haline gelen 1955 Philips radyo tarzında tasarlanan bu radyo, iPod ve iPhone'ları çalar, şarj eder ve stereo FM tunerle birlikte gelir.

Tüm avantajları görüntüleyin

Orijinal radyo

  • 30 pimli konektörlü

  • iPod/iPhone için

  • FM

  • 10 W

Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.

iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin

iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin

iPod'unuzu/iPhone'unuzu şarj ederken MP3 müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde çalma cihazınızı doğrudan Bağlantılı eğlence sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalarken şarj ettiğinden, müzik dinlerken çalma cihazı pilinizin bitmesi gibi bir derdiniz olmaz. Bağlantılı eğlence sistemine bağlandığında, çalma cihazınız otomatik olarak şarj edilir.

Dock'a bağlandığında iPod/iPhone saatiyle otomatik eşitleme

Dock'a bağlandığında iPod/iPhone saatiyle otomatik eşitleme

Bağlantısını yaptığınız zaman, bu bağlantı sistemi, saati iPod/iPhone'unuzla birkaç saniye içinde otomatik olarak senkronize edecektir. Bu kullanışlı özellik sayesinde, zamanı manuel olarak ayarlamanıza gerek kalmayacak.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.5

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

06/05/2015

Türkiye

Türkiye

Bir eser yaratmak

Philips'in nostaljik görünümlü radyosu tek kelime ile mükemmel. Hem görüntüsü hem de teknik özellikleri ile beni cezbetti. Bu mükemmel ürünü Türkiye'de aradım ancak bulamadım. Bu ürünün eksiği yok. Ancak Philips'in eksiği var. O da bu ürünün Türkiye'de bulunmaması. Philips hem bu radyoyu hem de yeni çıkarmış olduğu nostaljik pikapı Türkiye'ye getirmelidir.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ORD7100R Orijinal radyo için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ORD7100R Orijinal radyo için yapılmıştır

08/07/2015

Türkiye

Türkiye

Türkiyeye neden gelmiyor?

Çok hoşuma giden bir tasarım ve yeni teknolojilerin birarada oluşu mükemmel ama ülkemizde satışa çıkmamasını anlamıyorum. Özellikle doğal ahşap renginde olan çok çok güzel. Getirmenizi bekliyoruz seri ortadan kalkmadan. Hatta serinin gücellenemesi gerekiyor. 30 pinli iphone mu kaldı artık. Lightning girişli ve bluetooth bağlantılı ahşap tasarımlı olanından neden üretmez ki philips. Eyy philips sana sesleniyorum. Üret bu özelliklerde olanı sevindir bizi.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ORD7100R Orijinal radyo için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ORD7100R Orijinal radyo için yapılmıştır

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