Efsanevi Philetta tasarımının modern yorumu

1955 model Orijinal Radyodan ilham aldı - Bu Orijinal Radyo, Philetta "254" olarak da bilinen 1955 model efsanevi Philips radyonun simgeleşmiş öğelerini bir adım öteye taşıyor. Bu kompakt radyo piyasaya çıktığında sade tasarımı, güçlü sesi ve kristal netliğindeki alım kalitesiyle kullanıcıların beğenisini toplamıştı. Philips'in radyo deneyimi 1927'ye kadar gitmektedir. Geçen on yıllarla birlikte çoğu model tanınmış radyo efsaneleri oldu ve koleksiyoncuların koleksiyonlarını süsledi.