2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Orijinal radyo
Bu Philips Orijinal radyonun dinleme deneyiminizi eksiksiz hale getirmesine izin verin. Simge haline gelen 1955 Philips radyo tarzında tasarlanan bu radyo, iPod ve iPhone'ları çalar, şarj eder ve stereo FM tunerle birlikte gelir.
30 pimli konektörlü
iPod/iPhone için
FM
10 W
Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.
iPod'unuzu/iPhone'unuzu şarj ederken MP3 müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde çalma cihazınızı doğrudan Bağlantılı eğlence sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalarken şarj ettiğinden, müzik dinlerken çalma cihazı pilinizin bitmesi gibi bir derdiniz olmaz. Bağlantılı eğlence sistemine bağlandığında, çalma cihazınız otomatik olarak şarj edilir.
Bağlantısını yaptığınız zaman, bu bağlantı sistemi, saati iPod/iPhone'unuzla birkaç saniye içinde otomatik olarak senkronize edecektir. Bu kullanışlı özellik sayesinde, zamanı manuel olarak ayarlamanıza gerek kalmayacak.
4.5
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Yavuz529
06/05/2015
Türkiye
Bir eser yaratmak
Philips'in nostaljik görünümlü radyosu tek kelime ile mükemmel. Hem görüntüsü hem de teknik özellikleri ile beni cezbetti. Bu mükemmel ürünü Türkiye'de aradım ancak bulamadım. Bu ürünün eksiği yok. Ancak Philips'in eksiği var. O da bu ürünün Türkiye'de bulunmaması. Philips hem bu radyoyu hem de yeni çıkarmış olduğu nostaljik pikapı Türkiye'ye getirmelidir.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ORD7100R Orijinal radyo için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ORD7100R Orijinal radyo için yapılmıştır
RadioAriza
08/07/2015
Türkiye
Türkiyeye neden gelmiyor?
Çok hoşuma giden bir tasarım ve yeni teknolojilerin birarada oluşu mükemmel ama ülkemizde satışa çıkmamasını anlamıyorum. Özellikle doğal ahşap renginde olan çok çok güzel. Getirmenizi bekliyoruz seri ortadan kalkmadan. Hatta serinin gücellenemesi gerekiyor. 30 pinli iphone mu kaldı artık. Lightning girişli ve bluetooth bağlantılı ahşap tasarımlı olanından neden üretmez ki philips. Eyy philips sana sesleniyorum. Üret bu özelliklerde olanı sevindir bizi.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ORD7100R Orijinal radyo için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ORD7100R Orijinal radyo için yapılmıştır