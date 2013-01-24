Kutudaki diğer öğeler
- 3,5 mm stereo hat giriş kablosu
- AC/DC adaptörü
- Kullanım kılavuzu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Orijinal radyo
Bu Philips Orijinal radyonun dinleme deneyiminizi eksiksiz hale getirmesine izin verin. Simge haline gelen 1955 Philips radyo tarzında tasarlanan bu radyo, iPod ve iPhone'ları çalar, şarj eder ve stereo FM tunerle birlikte gelir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Orijinal radyo
Bu Philips Orijinal radyonun dinleme deneyiminizi eksiksiz hale getirmesine izin verin. Simge haline gelen 1955 Philips radyo tarzında tasarlanan bu radyo, iPod ve iPhone'ları çalar, şarj eder ve stereo FM tunerle birlikte gelir. Tüm faydaları görün
Orijinal radyo
Bu Philips Orijinal radyonun dinleme deneyiminizi eksiksiz hale getirmesine izin verin. Simge haline gelen 1955 Philips radyo tarzında tasarlanan bu radyo, iPod ve iPhone'ları çalar, şarj eder ve stereo FM tunerle birlikte gelir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Orijinal radyo
Bu Philips Orijinal radyonun dinleme deneyiminizi eksiksiz hale getirmesine izin verin. Simge haline gelen 1955 Philips radyo tarzında tasarlanan bu radyo, iPod ve iPhone'ları çalar, şarj eder ve stereo FM tunerle birlikte gelir. Tüm faydaları görün
Orijinal radyo
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
iPod'unuzu/iPhone'unuzu şarj ederken MP3 müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde çalma cihazınızı doğrudan Bağlantılı eğlence sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalarken şarj ettiğinden, müzik dinlerken çalma cihazı pilinizin bitmesi gibi bir derdiniz olmaz. Bağlantılı eğlence sistemine bağlandığında, çalma cihazınız otomatik olarak şarj edilir.
Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.
Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.
Bağlantısını yaptığınız zaman, bu bağlantı sistemi, saati iPod/iPhone'unuzla birkaç saniye içinde otomatik olarak senkronize edecektir. Bu kullanışlı özellik sayesinde, zamanı manuel olarak ayarlamanıza gerek kalmayacak.
Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.
1955 model Orijinal Radyodan ilham aldı - Bu Orijinal Radyo, Philetta "254" olarak da bilinen 1955 model efsanevi Philips radyonun simgeleşmiş öğelerini bir adım öteye taşıyor. Bu kompakt radyo piyasaya çıktığında sade tasarımı, güçlü sesi ve kristal netliğindeki alım kalitesiyle kullanıcıların beğenisini toplamıştı. Philips'in radyo deneyimi 1927'ye kadar gitmektedir. Geçen on yıllarla birlikte çoğu model tanınmış radyo efsaneleri oldu ve koleksiyoncuların koleksiyonlarını süsledi.
iPod uyumluluğu
iPhone uyumluluğu
iPod/iPhone Uygulaması
Müzik Çalma
Tuner/Alım/İletim
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Ses
Hoparlörler
Güç
Boyutlar
Aksesuarlar