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    Orijinal radyo mini

    ORD2105B/12
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      Orijinal radyo mini

      ORD2105B/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Orijinal Radyo mini ile modayı siz belirleyin

      Sevdiğiniz müziklerin ve Philips Orijinal mini radyonun çekici retro tasarımının tadını çıkarın. iPod/iPhone'unuzdan müzik dinlerken, radyo Apple cihazınızı şarj etsin ve saatini cihazınızla otomatik senkronize etsin. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 329,90 TL

      Orijinal radyo mini

      Orijinal Radyo mini ile modayı siz belirleyin

      Sevdiğiniz müziklerin ve Philips Orijinal mini radyonun çekici retro tasarımının tadını çıkarın. iPod/iPhone'unuzdan müzik dinlerken, radyo Apple cihazınızı şarj etsin ve saatini cihazınızla otomatik senkronize etsin. Tüm faydaları görün

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        Orijinal radyo mini

        Orijinal radyo mini

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        • ve Lightning konektörü
        • iPod/iPhone için
        • FM, çift alarm
        • 4W
        Lightning konektörüyle hızlı şarj ve müzik çalma

        Lightning konektörüyle hızlı şarj ve müzik çalma

        Yeni Lightning konektörüyle iPod/iPhone'unuzu şarj ederken müzik dinleme keyfini yaşayın! Cihazınızı doğrudan hoparlöre yerleştirerek özenle seçtiğiniz şarkıları harika ses kalitesiyle dinleyin. Cihazınız müzik çalarken bir yandan da hızla şarj olduğu için pilin bitmesinden endişe etmenize gerek kalmaz.

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

        Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

        Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

        Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (2 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir CD veya radyo istasyonu seçin. Set seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz CD'yle veya radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.

        Efsanevi Philetta tasarımının modern yorumu

        Efsanevi Philetta tasarımının modern yorumu

        1955 model Orijinal Radyodan ilham aldı - Bu Orijinal Radyo, Philetta "254" olarak da bilinen 1955 model efsanevi Philips radyonun simgeleşmiş öğelerini bir adım öteye taşıyor. Bu kompakt radyo piyasaya çıktığında sade tasarımı, güçlü sesi ve kristal netliğindeki alım kalitesiyle kullanıcıların beğenisini toplamıştı. Philips'in radyo deneyimi 1927'ye kadar gitmektedir. Geçen on yıllarla birlikte çoğu model tanınmış radyo efsaneleri oldu ve koleksiyoncuların koleksiyonlarını süsledi.

        FM dijital istasyon ayarı

        FM dijital istasyon ayarı

        Teknik Özellikler

        • iPhone uyumluluğu

          Lightning konektörüyle
          • iPhone 5
          • iPhone 6
          • iPhone 6 Plus
          • iPhone 6S
          • iPhone 6S Plus
          • iPhone SE

        • iPod uyumluluğu

          Lightning konektörüyle
          • 7. nesil iPod nano
          • 5. nesil iPod touch

        • Müzik Çalma

          Çalma modu
          • iPod'un Şarj Edilmesi
          • iPhone Şarj Etme

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo bantları
          FM
          Frekans aralığı
          (FM) 87.5-108  MHz
          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet

        • Alarm

          Alarm sayısı
          2
          Alarm kaynağı
          • Bağlantı istasyonu
          • FM tuner
          • Zil Sesi
          Erteleme (alarm tekrarı)
          Evet, 9 dk
          Kapanma zamanlayıcısı
          15/30/60/90/120 dk

        • Bağlantı

          Ses girişi (3,5 mm)
          Evet

        • Kullanılabilirlik

          Ekran Tipi
          LCD beyaz
          Ekran parlaklığı
          Yüksek/Orta/Düşük

        • Ses

          Ses Sistemi
          Mono
          Ses seviyesi kontrolü
          döner (dijital)

        • Hoparlörler

          Dahili hoparlörler
          1

        • Güç

          Güç tipi
          AC girişi

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          245 x 133 x 122  mm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          336 x 158 x 183 mm

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Kullanım Kılavuzu
          • Garanti belgesi

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu

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