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Orijinal Radyo mini ile modayı siz belirleyin
Sevdiğiniz müziklerin ve Philips Orijinal mini radyonun çekici retro tasarımının tadını çıkarın. iPod/iPhone'unuzdan müzik dinlerken, radyo Apple cihazınızı şarj etsin ve saatini cihazınızla otomatik senkronize etsin. Tüm faydaları görün
Bu ürün satışta değil
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Orijinal Radyo mini ile modayı siz belirleyin
Sevdiğiniz müziklerin ve Philips Orijinal mini radyonun çekici retro tasarımının tadını çıkarın. iPod/iPhone'unuzdan müzik dinlerken, radyo Apple cihazınızı şarj etsin ve saatini cihazınızla otomatik senkronize etsin. Tüm faydaları görün
Orijinal radyo mini
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Yeni Lightning konektörüyle iPod/iPhone'unuzu şarj ederken müzik dinleme keyfini yaşayın! Cihazınızı doğrudan hoparlöre yerleştirerek özenle seçtiğiniz şarkıları harika ses kalitesiyle dinleyin. Cihazınız müzik çalarken bir yandan da hızla şarj olduğu için pilin bitmesinden endişe etmenize gerek kalmaz.
Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.
Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.
Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.
Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.
Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (2 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir CD veya radyo istasyonu seçin. Set seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz CD'yle veya radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.
1955 model Orijinal Radyodan ilham aldı - Bu Orijinal Radyo, Philetta "254" olarak da bilinen 1955 model efsanevi Philips radyonun simgeleşmiş öğelerini bir adım öteye taşıyor. Bu kompakt radyo piyasaya çıktığında sade tasarımı, güçlü sesi ve kristal netliğindeki alım kalitesiyle kullanıcıların beğenisini toplamıştı. Philips'in radyo deneyimi 1927'ye kadar gitmektedir. Geçen on yıllarla birlikte çoğu model tanınmış radyo efsaneleri oldu ve koleksiyoncuların koleksiyonlarını süsledi.
iPhone uyumluluğu
iPod uyumluluğu
Müzik Çalma
Tuner/Alım/İletim
Alarm
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Ses
Hoparlörler
Güç
Boyutlar
Aksesuarlar
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