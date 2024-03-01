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      3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer

      NA350/00

      Genel Derecelendirme / 5
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      Ailenizin tüm öğününü tek seferde hazırlar!

      Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer, iki yemeğin de aynı anda hazır ve sıcak olmasını sağlar. Aile boyu ana yemekler için büyük hazneyi, yan yemekler veya tek kişilik yemekler için ise küçük hazneyi kullanarak lezzetli ve sağlıklı yemek pişirebilirsiniz.

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      3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer

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      3000 Serisi

      Çift Hazneli Airfryer

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      Ailenizin tüm öğününü tek seferde hazırlar!

      Mükemmeli arayanlar bilir, Airfryer Philips'tir!

      • Yemeklerinizi aynı anda pişirebilmeniz için tasarlandı
      Rapid Air Teknolojisi ile çıtır, yumuşak ve eşit derecede pişmiş yemekler

      Rapid Air Teknolojisi ile çıtır, yumuşak ve eşit derecede pişmiş yemekler

      Her zaman tam istediğiniz gibi pişmiş yemekler sizi bekliyor. Patentli tasarımımız, ısı dolaşımını sadece yiyeceklerin etrafından değil aynı zamanda içinden geçecek şekilde optimize eder. Bu sayede her seferinde çıtır, yumuşak, eşit pişmiş yiyeceklerle en iyi sonuçlar elde edilir.

      Her yemeğe uygun 2 farklı hazne ve 2 farklı boy

      Her yemeğe uygun 2 farklı hazne ve 2 farklı boy

      Çift hazneli Airfryer'lar: Büyük hazne (6 Litre), ana yemek, kızartma ve en sevdiğiniz yiyecekler için idealdir. Yan yemekler, sebzeler ve atıştırmalıklar için küçük hazneyi (3 Litre) kullanın.

      İki farklı haznede aynı anda servise hazır yemekler

      İki farklı haznede aynı anda servise hazır yemekler

      2 haznede pişirme sürelerini otomatik olarak senkronize ederek tüm yiyeceklerinizi birlikte servis etmeye hazır hale getirin. Tek seferde taze ve sıcak bir öğün.

      Kopyalama işlevi aynı süreyi ve sıcaklığı ayarlar

      Kopyalama işlevi aynı süreyi ve sıcaklığı ayarlar

      Tek bir düğmeye dokunarak iki hazne için aynı pişirme süresini ve sıcaklığını hızlıca ayarlayın.

      HomeID uygulamamızda Airfryer'ınıza özel lezzetli tarifler

      HomeID uygulamamızda Airfryer'ınıza özel lezzetli tarifler

      HomeID uygulamasında özel tarifler sunan en iyi ikili airfryer. Bu uygulama, Çift Hazneli Airfryer'ınız için özel ayarlarla size adım adım rehberlik ve ağız sulandıran yüzlerce yemek sunar.

      Kolay pişirme için 8 ön ayarlı dijital ekran

      Kolay pişirme için 8 ön ayarlı dijital ekran

      Kontrol etmeye veya tahmin etmeye artık gerek yok. Dokunmatik ekrana sahip Çift Hazneli Airfryer; taze kızartmalar, dondurulmuş kızartmalar, tavuk, et, sebzeler, balık, kek ve tekrar ısıtma için önceden ayarlanmış sıcaklıklar ve süreler sunar.

      %90'a varan daha az yağ ile sağlıklı yemeklerin keyfini çıkarın*

      %90'a varan daha az yağ ile sağlıklı yemeklerin keyfini çıkarın*

      Artık lezzetli, sağlıklı yiyecekler hazırlayabilirsiniz. Sağlıklı yemekler için yağ eklemeniz gerekmez. Üstelik lezzetten de ödün vermemiş olursunuz.

      Philips Airfryer ile pişirirken %70'e varan oranda enerji tasarrufu yapın

      Philips Airfryer ile pişirirken %70'e varan oranda enerji tasarrufu yapın

      Çift Hazneli Airfryer, standart fırına göre %70'ten az enerji tüketir**

      Tam bir öğünü fırından daha hızlı pişirin

      Tam bir öğünü fırından daha hızlı pişirin

      Rakipsiz hız. Zamandan tasarruf edin ve sadece birkaç dakika içinde yemek hazırlayın***

      Tek bir haznede 1,5 kg'a kadar tavuk pişirebilirsiniz

      Tek bir haznede 1,5 kg'a kadar tavuk pişirebilirsiniz

      En iyi aile boyu Airfryer. Büyük haznede (6 Litre) tam bir tepsi yemeği hazırlayın; 1,5 kg'a kadar Brüksel lahanasını veya 1,5 kg tavuğu tek bir haznede pişirin.

      Kolay temizlik için bulaşık makinesinde yıkanabilir

      Kolay temizlik için bulaşık makinesinde yıkanabilir

      Ovma veya ıslatma yok. Çift Hazneli Airfryer'ınızdaki, bulaşık makinesinde yıkanabilen sepet sayesinde temizlik sırasında zamandan tasarruf edin.

      Teknik Özellikler

      • Menşei

        Üretildiği yer:
        Çin

      • Teknik özellikler

        Gerilim
        220-240  V
        Güç
        2750  W
        Kablo uzunluğu
        0,8  m
        Frekans
        50  Hz
        Sepet kapasitesi
        9 L
        Programlar
        8 ön ayar
        LED ekran
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      • Ağırlık ve boyutlar

        Cihaz ağırlığı
        7,85  kg
        Ürün boyutları (G x Y x D)
        443,9 x 314,2 x 382,5  mm

      • Genel özellikler

        Kablo Saklama
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        Kaymaz ayak
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        Entegre kablo yuvası
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        Ayarlanabilir termostat
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        Güç açık ışığı
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        Otomatik kapanma
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        Isı iletmeyen tutma yerleri
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        Bulaşık makinesinde yıkanabilir
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        Sıcaklık kontrolü
        40°C - 200°C
        Ön ayarlı pişirme fonksiyonu
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        Isı korumalı dış kaplama
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        Entegre açma/kapama düğmesi
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        Hazır sinyali
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        Zaman kontrolü
        60 dakikaya kadar
        Yapışmaz kaplama
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        Patentli Rapid Air Teknolojisi
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        Dijital Dokunmatik Ekran Arayüzü
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        Konforlu tutma sapı
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        BPA içermeyen iç kaplama
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      • Tasarım ve kaplama

        Malzemeler
        Paslanmaz çelik, plastik
        Renkler
        Siyah

      • Servis

        2 yıl garanti
        Evet

      • Sürdürülebilirlik

        Ambalaj
        > %90 geri dönüşümlü malzeme
        Kullanım kılavuzu
        %100 geri dönüştürülmüş kağıt

      • Kapasite

        Porsiyonlar

      • Pişirme İşlevleri

        Yüksek hava akışı
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      Yorumlar

      • *Geleneksel fritözde pişirilmiş ev yapımı patates kızartmasıyla karşılaştırıldığında.
      • **Test, geleneksel konveksiyonlu fırınlarla karşılaştırılarak sol sepette bulunan sosisler üzerinde yapılmıştır.
      • ***Test, geleneksel konveksiyonlu fırınlarla karşılaştırılarak sol sepette bulunan sosisler üzerinde yapılmıştır.
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