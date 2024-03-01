Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer, iki yemeğin de aynı anda hazır ve sıcak olmasını sağlar. Aile boyu ana yemekler için büyük hazneyi, yan yemekler veya tek kişilik yemekler için ise küçük hazneyi kullanarak lezzetli ve sağlıklı yemek pişirebilirsiniz.
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3000 Serisi
Çift Hazneli Airfryer
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Ailenizin tüm öğününü tek seferde hazırlar!
Mükemmeli arayanlar bilir, Airfryer Philips'tir!
Yemeklerinizi aynı anda pişirebilmeniz için tasarlandı
Rapid Air Teknolojisi ile çıtır, yumuşak ve eşit derecede pişmiş yemekler
Her zaman tam istediğiniz gibi pişmiş yemekler sizi bekliyor. Patentli tasarımımız, ısı dolaşımını sadece yiyeceklerin etrafından değil aynı zamanda içinden geçecek şekilde optimize eder. Bu sayede her seferinde çıtır, yumuşak, eşit pişmiş yiyeceklerle en iyi sonuçlar elde edilir.
Her yemeğe uygun 2 farklı hazne ve 2 farklı boy
Çift hazneli Airfryer'lar: Büyük hazne (6 Litre), ana yemek, kızartma ve en sevdiğiniz yiyecekler için idealdir. Yan yemekler, sebzeler ve atıştırmalıklar için küçük hazneyi (3 Litre) kullanın.
İki farklı haznede aynı anda servise hazır yemekler
2 haznede pişirme sürelerini otomatik olarak senkronize ederek tüm yiyeceklerinizi birlikte servis etmeye hazır hale getirin. Tek seferde taze ve sıcak bir öğün.
Kopyalama işlevi aynı süreyi ve sıcaklığı ayarlar
Tek bir düğmeye dokunarak iki hazne için aynı pişirme süresini ve sıcaklığını hızlıca ayarlayın.
HomeID uygulamamızda Airfryer'ınıza özel lezzetli tarifler
HomeID uygulamasında özel tarifler sunan en iyi ikili airfryer. Bu uygulama, Çift Hazneli Airfryer'ınız için özel ayarlarla size adım adım rehberlik ve ağız sulandıran yüzlerce yemek sunar.
Kolay pişirme için 8 ön ayarlı dijital ekran
Kontrol etmeye veya tahmin etmeye artık gerek yok. Dokunmatik ekrana sahip Çift Hazneli Airfryer; taze kızartmalar, dondurulmuş kızartmalar, tavuk, et, sebzeler, balık, kek ve tekrar ısıtma için önceden ayarlanmış sıcaklıklar ve süreler sunar.
%90'a varan daha az yağ ile sağlıklı yemeklerin keyfini çıkarın*
Artık lezzetli, sağlıklı yiyecekler hazırlayabilirsiniz. Sağlıklı yemekler için yağ eklemeniz gerekmez. Üstelik lezzetten de ödün vermemiş olursunuz.
Philips Airfryer ile pişirirken %70'e varan oranda enerji tasarrufu yapın
Çift Hazneli Airfryer, standart fırına göre %70'ten az enerji tüketir**
Tam bir öğünü fırından daha hızlı pişirin
Rakipsiz hız. Zamandan tasarruf edin ve sadece birkaç dakika içinde yemek hazırlayın***
Tek bir haznede 1,5 kg'a kadar tavuk pişirebilirsiniz
En iyi aile boyu Airfryer. Büyük haznede (6 Litre) tam bir tepsi yemeği hazırlayın; 1,5 kg'a kadar Brüksel lahanasını veya 1,5 kg tavuğu tek bir haznede pişirin.
Kolay temizlik için bulaşık makinesinde yıkanabilir
Ovma veya ıslatma yok. Çift Hazneli Airfryer'ınızdaki, bulaşık makinesinde yıkanabilen sepet sayesinde temizlik sırasında zamandan tasarruf edin.
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