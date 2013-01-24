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    Multigroom series 7000

    16'sı 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut

    MG7730/15
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Üstün şekillendirme ve hassasiyet Üstün şekillendirme ve hassasiyet Üstün şekillendirme ve hassasiyet
      -{discount-value}

      Multigroom series 7000 16'sı 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut

      MG7730/15
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Üstün şekillendirme ve hassasiyet

      En hassas ve çok yönlü düzelticimiz ile kişisel tarzınızı mükemmelleştirin. 16 premium başlık, benzersiz tarzınızı baştan aşağıya yansıtmanıza olanak tanır. DualCut bıçaklar ve kaymaz kauçuk tutma yeriyle sağlanan ekstra kontrol ile maksimum hassasiyetin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 489,99 TL

      Multigroom series 7000 16'sı 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut

      Üstün şekillendirme ve hassasiyet

      En hassas ve çok yönlü düzelticimiz ile kişisel tarzınızı mükemmelleştirin. 16 premium başlık, benzersiz tarzınızı baştan aşağıya yansıtmanıza olanak tanır. DualCut bıçaklar ve kaymaz kauçuk tutma yeriyle sağlanan ekstra kontrol ile maksimum hassasiyetin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Üstün şekillendirme ve hassasiyet

      En hassas ve çok yönlü düzelticimiz ile kişisel tarzınızı mükemmelleştirin. 16 premium başlık, benzersiz tarzınızı baştan aşağıya yansıtmanıza olanak tanır. DualCut bıçaklar ve kaymaz kauçuk tutma yeriyle sağlanan ekstra kontrol ile maksimum hassasiyetin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 489,99 TL

      Multigroom series 7000 16'sı 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut

      Üstün şekillendirme ve hassasiyet

      En hassas ve çok yönlü düzelticimiz ile kişisel tarzınızı mükemmelleştirin. 16 premium başlık, benzersiz tarzınızı baştan aşağıya yansıtmanıza olanak tanır. DualCut bıçaklar ve kaymaz kauçuk tutma yeriyle sağlanan ekstra kontrol ile maksimum hassasiyetin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

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        Multigroom series 7000

        Multigroom series 7000

        16'sı 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Üstün şekillendirme ve hassasiyet

        Çok amaçlı kullanım için 16'sı 1 arada premium düzeltici

        • 16 başlık
        • DualCut teknolojisi
        • 120 dakikaya kadar çalışma süresi
        • Duşta kullanılabilir
        2 kat daha fazla bıçakla maksimum hassasiyet için DualCut teknolojisi

        2 kat daha fazla bıçakla maksimum hassasiyet için DualCut teknolojisi

        2 kat daha fazla bıçak içeren DualCut teknolojisiyle maksimum hassasiyetin keyfini çıkarın. Sakal düzelticinin çelik bıçakları birbirine hafifçe sürterek çalıştıkça daha keskin hale gelir. Böylece bıçaklar 5 yıl kullanımın ardından ilk günkü gibi keskin olur.

        16 başlıkla sakalınızı, saçınızı ve vücut kıllarınızı düzeltip şekillendirin

        16 başlıkla sakalınızı, saçınızı ve vücut kıllarınızı düzeltip şekillendirin

        Bu hepsi bir arada düzeltici, sakalınızı kolayca düzeltir ve şekillendirir, saçlarınızı keser, vücut kıllarınızı düzeltir.

        Metal düzeltici saçı, sakalı ve vücut kıllarını hassas biçimde düzeltir

        Metal düzeltici saçı, sakalı ve vücut kıllarını hassas biçimde düzeltir

        DualCut teknolojili taraksız metal düzelticiyi taraksız kullanarak sakalınızın, boynunuzun ve saçlarınızın kenarlarında düz, keskin hatlar oluşturun ve vücut kıllarınızı en kısa şekilde kesin.

        Vücut tıraş başlığı, vücudunuzdaki kılları rahatlıkla tıraş eder

        Vücut tıraş başlığı, vücudunuzdaki kılları rahatlıkla tıraş eder

        Vücut tıraş başlığıyla boynunuzun altındaki kılları rahatça tıraş edin. Benzersiz cilt koruyucu sistemimiz vücudun en hassas bölgelerini bile koruyarak tüylerinizi 0,5 mm'ye kadar rahatça tıraş etmenizi sağlar.

        Hassas tıraş başlığı yanaklar, çene ve boyun kenarlarını mükemmel biçimde şekillendirir

        Hassas tıraş başlığı yanaklar, çene ve boyun kenarlarını mükemmel biçimde şekillendirir

        Düzeltme işlemi sonrasında yanaklarınız, çeneniz ve boynunuzun kenarlarını mükemmel biçimde şekillendirmek için hassas tıraş başlığını kullanın.

        Geniş saç kesme başlığı, en kalın saçları bile hızla düzeltir

        Geniş saç kesme başlığı, en kalın saçları bile hızla düzeltir

        Kendi saç stilinizi hızlıca oluşturun. Ekstra geniş 41 mm saç kesme başlığı, hareket başına daha fazla saç keser.

        Metal detay düzeltici, sakalınızın veya keçi sakalınızın kenarlarını belirginleştirir

        Metal detay düzeltici, sakalınızın veya keçi sakalınızın kenarlarını belirginleştirir

        Stilinizi yansıtmak veya değiştirmek için hassasiyetle ince hatlar, kıvrımlar ve detaylar oluşturun.

        Burun kılı düzeltici, burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen kılları nazikçe alır

        Burun kılı düzeltici, burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen kılları nazikçe alır

        Burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen kıllardan kolay ve rahat bir şekilde kurtulun.

        Yüzünüzdeki, vücudunuzdaki tüyleri ve saçlarınızı düzeltmek için 9 tarak

        Yüzünüzdeki, vücudunuzdaki tüyleri ve saçlarınızı düzeltmek için 9 tarak

        2 kirli sakal tarağı (1,2 mm), 1 ayarlanabilir sakal tarağı (3-7 mm), 4 geniş saç tarağı (4, 9, 12, 16 mm) ve 2 vücut tarağı (3,5 mm).

        Çalışma süresi: Şarj başına 120 dakikaya kadar kablosuz kullanım

        Çalışma süresi: Şarj başına 120 dakikaya kadar kablosuz kullanım

        Yüksek performanslı Lityum-iyon pil, her 1 saatlik tam şarj için 120 dakikalık çalışma süresi sunar. 5 dakikalık hızlı şarjla tam bir düzeltme işlemi yapabilirsiniz.

        Daha fazla konfor ve kontrol için kaymaz kauçuk tutma yeri

        Daha fazla konfor ve kontrol için kaymaz kauçuk tutma yeri

        Düzeltme sırasında üstün konfor ve kontrol için yüksek kaliteli kauçuk tutma yeri.

        Duşta rahatça kullanılabilir ve temizlik için uygundur

        Duşta rahatça kullanılabilir ve temizlik için uygundur

        Bu düzeltici, duşta rahatça kullanabilmeniz ve musluk altında kolayca temizleyebilmeniz için su geçirmezdir.

        2 yıl garanti

        2 yıl garanti

        Tüm bakım ürünlerimiz uzun süre kullanılabilecek şekilde üretilmiştir. Ürünlerimiz 2 yıllık uluslararası garantiye sahiptir ve dünyanın her yerindeki gerilim değerlerine uygundur.

        Teknik Özellikler

        • İstediğiniz görünümü yaratın

          Aparat sayısı
          16 başlık
          Şekillendirme aparatları
          • Metal düzeltici
          • Metal detay düzeltici
          • Hassas tıraş başlığı
          • Burun ve kulak kılı düzeltici
          • Geniş saç kesme başlığı
          • Vücut tıraş başlığı
          • Vücut için cilt koruyucu başlık
          • 3-7 mm ayarlanabilir sakal tarağı
          • 2 kirli sakal tarağı
          • 4 geniş saç tarağı
          • 2 vücut tarağı
          Vücut bakım/Saç kesme/Sakal
          • Uzun sakal
          • Kısa sakal
          • Kirli sakal görüntüsü
          • Keskin hatlar
          • Ayrıntılı şekillendirme
          • Keçi sakal

        • Kesme sistemi

          DualCut teknolojisi
          İki yönde kesim
          Kendiliğinden bilenen bıçaklar
          Evet

        • Aksesuarlar

          Bakım
          Temizleme fırçası
          Kese
          Saklama kesesi

        • Güç

          Pil tipi
          Lityum-iyon
          Çalışma süresi
          120 dakika
          Şarj
          • 1 saat tam şarj
          • 5 dakika hızlı şarj
          Otomatik voltaj
          100-240 V

        • Kullanım kolaylığı

          Islak ve Kuru
          Duşta kullanılabilir ve kolay temizlenir
          Ekran
          • Şarj göstergesi
          • Düşük pil seviyesi göstergesi
          Bakım gerektirmez
          Yağlamak gerekmez

        • Tasarım

          Gövde
          Kaymaz kauçuk tutma yeri

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet

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