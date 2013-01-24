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Üstün şekillendirme ve hassasiyet
En hassas ve çok yönlü düzelticimiz ile kişisel tarzınızı mükemmelleştirin. 16 premium başlık, benzersiz tarzınızı baştan aşağıya yansıtmanıza olanak tanır. DualCut bıçaklar ve kaymaz kauçuk tutma yeriyle sağlanan ekstra kontrol ile maksimum hassasiyetin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün şekillendirme ve hassasiyet
En hassas ve çok yönlü düzelticimiz ile kişisel tarzınızı mükemmelleştirin. 16 premium başlık, benzersiz tarzınızı baştan aşağıya yansıtmanıza olanak tanır. DualCut bıçaklar ve kaymaz kauçuk tutma yeriyle sağlanan ekstra kontrol ile maksimum hassasiyetin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Üstün şekillendirme ve hassasiyet
En hassas ve çok yönlü düzelticimiz ile kişisel tarzınızı mükemmelleştirin. 16 premium başlık, benzersiz tarzınızı baştan aşağıya yansıtmanıza olanak tanır. DualCut bıçaklar ve kaymaz kauçuk tutma yeriyle sağlanan ekstra kontrol ile maksimum hassasiyetin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün şekillendirme ve hassasiyet
En hassas ve çok yönlü düzelticimiz ile kişisel tarzınızı mükemmelleştirin. 16 premium başlık, benzersiz tarzınızı baştan aşağıya yansıtmanıza olanak tanır. DualCut bıçaklar ve kaymaz kauçuk tutma yeriyle sağlanan ekstra kontrol ile maksimum hassasiyetin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
16'sı 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
2 kat daha fazla bıçak içeren DualCut teknolojisiyle maksimum hassasiyetin keyfini çıkarın. Sakal düzelticinin çelik bıçakları birbirine hafifçe sürterek çalıştıkça daha keskin hale gelir. Böylece bıçaklar 5 yıl kullanımın ardından ilk günkü gibi keskin olur.
Bu hepsi bir arada düzeltici, sakalınızı kolayca düzeltir ve şekillendirir, saçlarınızı keser, vücut kıllarınızı düzeltir.
DualCut teknolojili taraksız metal düzelticiyi taraksız kullanarak sakalınızın, boynunuzun ve saçlarınızın kenarlarında düz, keskin hatlar oluşturun ve vücut kıllarınızı en kısa şekilde kesin.
Vücut tıraş başlığıyla boynunuzun altındaki kılları rahatça tıraş edin. Benzersiz cilt koruyucu sistemimiz vücudun en hassas bölgelerini bile koruyarak tüylerinizi 0,5 mm'ye kadar rahatça tıraş etmenizi sağlar.
Düzeltme işlemi sonrasında yanaklarınız, çeneniz ve boynunuzun kenarlarını mükemmel biçimde şekillendirmek için hassas tıraş başlığını kullanın.
Kendi saç stilinizi hızlıca oluşturun. Ekstra geniş 41 mm saç kesme başlığı, hareket başına daha fazla saç keser.
Stilinizi yansıtmak veya değiştirmek için hassasiyetle ince hatlar, kıvrımlar ve detaylar oluşturun.
Burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen kıllardan kolay ve rahat bir şekilde kurtulun.
2 kirli sakal tarağı (1,2 mm), 1 ayarlanabilir sakal tarağı (3-7 mm), 4 geniş saç tarağı (4, 9, 12, 16 mm) ve 2 vücut tarağı (3,5 mm).
Yüksek performanslı Lityum-iyon pil, her 1 saatlik tam şarj için 120 dakikalık çalışma süresi sunar. 5 dakikalık hızlı şarjla tam bir düzeltme işlemi yapabilirsiniz.
Düzeltme sırasında üstün konfor ve kontrol için yüksek kaliteli kauçuk tutma yeri.
Bu düzeltici, duşta rahatça kullanabilmeniz ve musluk altında kolayca temizleyebilmeniz için su geçirmezdir.
Tüm bakım ürünlerimiz uzun süre kullanılabilecek şekilde üretilmiştir. Ürünlerimiz 2 yıllık uluslararası garantiye sahiptir ve dünyanın her yerindeki gerilim değerlerine uygundur.
İstediğiniz görünümü yaratın
Kesme sistemi
Aksesuarlar
Güç
Kullanım kolaylığı
Tasarım
Servis
CP0827/01
CP0825/01
CP0819/01
CP0815/01
CP0810/01
CP0799/01
CP0837/01
CP0839/01
CP0821/01
CP0817/01
CP0812/01
CP0809/01
CP0802/01