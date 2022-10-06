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Üretimden kaldırıldı

Multigroom series 5000 MG5730/13 11-in-1, Face, Hair and Body

MG5730/13

4.4
| (120) İncelemeler | 91% bu ürünü tavsiye ediyor
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4.4

5 üzerinden

120

İncelemeler

91%

bu ürünü tavsiye ediyor

06/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Harika..

Urun gercekten harika tam istedigim gibi zaten bu yuzden philips aldim :) tesekkurler..

Avantajlar

Tras kalitesi cok iyi.

Dezavantajlar

Yok.. :)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5720/15 9'u 1 arada, Sakal ve Saç için yapılmıştır

Date of Use 2021-09-06

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5720/15 9'u 1 arada, Sakal ve Saç için yapılmıştır

Date of Use 2021-09-06

05/06/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Üründen oldukça fazla memnun kaldım.

Ürünleriniz muhteşem memnuniyet açısından tek marka diyebilirim fakat markanızı sürekli tercih edenlere daha ayrıcalıklar ek indirimler uygulan malı hatta yeni bir ürün daha almayı düşünüyorum fakat fiyat dan dolayı beklemedeyim.

Avantajlar

Kendi kendini bileyen bıçklar.

Dezavantajlar

Sert taşıma çantası olmaması.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5716/15 9'u 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır

Date of Use 2021-06-05

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5716/15 9'u 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır

Date of Use 2021-06-05

10/04/2022

Türkiye

Türkiye

Ürün çok iyi

Kaliteli tıkanabilir olması güzel şarj süresi makul fiyatı piyasadaki cihazlara göre uygun

Avantajlar

Yıkanabilir olması

Dezavantajlar

Vücut başlığı yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5716/15 9'u 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır

Date of Use 2021-03-10

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5716/15 9'u 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır

Date of Use 2021-03-10

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