2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
4.4
5 üzerinden
120
İncelemeler
91%
bu ürünü tavsiye ediyor
dawn_of
06/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Harika..
Urun gercekten harika tam istedigim gibi zaten bu yuzden philips aldim :) tesekkurler..
Avantajlar
Tras kalitesi cok iyi.
Dezavantajlar
Yok.. :)
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5720/15 9'u 1 arada, Sakal ve Saç için yapılmıştır
Date of Use 2021-09-06
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5720/15 9'u 1 arada, Sakal ve Saç için yapılmıştır
Date of Use 2021-09-06
Alaaddin
05/06/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Üründen oldukça fazla memnun kaldım.
Ürünleriniz muhteşem memnuniyet açısından tek marka diyebilirim fakat markanızı sürekli tercih edenlere daha ayrıcalıklar ek indirimler uygulan malı hatta yeni bir ürün daha almayı düşünüyorum fakat fiyat dan dolayı beklemedeyim.
Avantajlar
Kendi kendini bileyen bıçklar.
Dezavantajlar
Sert taşıma çantası olmaması.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5716/15 9'u 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır
Date of Use 2021-06-05
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5716/15 9'u 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır
Date of Use 2021-06-05
Martı1
10/04/2022
Türkiye
Ürün çok iyi
Kaliteli tıkanabilir olması güzel şarj süresi makul fiyatı piyasadaki cihazlara göre uygun
Avantajlar
Yıkanabilir olması
Dezavantajlar
Vücut başlığı yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5716/15 9'u 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır
Date of Use 2021-03-10
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5716/15 9'u 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır
Date of Use 2021-03-10