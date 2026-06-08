ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

  • Tek ürün çekimi
  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Duygusal fayda fotoğrafı
  • Duygusal fayda fotoğrafı
  • Duygusal fayda fotoğrafı
  • Ambalaj fotoğrafı
  • Tek ürün çekimi
  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Duygusal fayda fotoğrafı
  • Duygusal fayda fotoğrafı
  • Duygusal fayda fotoğrafı
  • Ambalaj fotoğrafı

Üretimden kaldırıldı

Multigroom series 30009'u 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut

MG3747/15

4.2

| (195) İncelemeler | 81% bu ürünü tavsiye ediyor

1 ödül

Hepsi bir arada düzeltici

Bu dayanıklı hepsi bir arada düzeltici ile haftanın her günü yeni bir görünüme kavuşun. Son derece kaliteli 9 araca sahip bu düzeltici sayesinde istediğiniz sakal veya bıyık stiline sahip olun, saçınızı kesin ve vücudunuzdaki tüyleri düzeltin.

Tüm avantajları görüntüleyin

9'u 1 arada düzeltici

Hepsi bir arada düzeltici

  • 9 başlık

  • Kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar

  • 70 dakikaya kadar çalışma süresi

  • Durulanabilir başlıklar

Kırılmaz, körleşmez veya paslanmaz, sertleştirilmiş çelik bıçaklar

Kırılmaz, körleşmez veya paslanmaz, sertleştirilmiş çelik bıçaklar

Bu düzelticinin yüze ve gövdeye yönelik kendiliğinden bilenen çelik bıçakları, maksimum mukavemet için demir ile güçlendirilip sertleştirilmiş. Bu da bıçakların ilk günkü kadar keskin kalmalarını sağlar. Bıçaklar paslanmaz ve bıçak yağına gerek yoktur.

9 başlıkla saçınızı, sakalınızı ve vücudunuzdaki tüyleri düzeltin ve şekillendirin

9 başlıkla saçınızı, sakalınızı ve vücudunuzdaki tüyleri düzeltin ve şekillendirin

Bu hepsi bir arada düzeltici, sakalınızı kolayca düzeltir ve şekillendirir, saçlarınızı keser, vücut kıllarınızı düzeltir.

Metal düzeltici sakalı, saçı ve vücut tüylerini düzeltir

Metal düzeltici sakalı, saçı ve vücut tüylerini düzeltir

Taraksız metal düzelticiyi kullanarak sakalınızın, boynunuzun ve saçlarınızın kenarlarında düz, keskin hatlar oluşturun ve vücut tüylerinizi en kısa uzunlukta düzeltin. Düzelticinin kendiliğinden bilenen bıçakları, 3 yıl kullanımdan sonra bile ilk günkü gibi keskin kalır.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Ödüller

  • AWARD-612372 görseli

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.2

5 üzerinden

195

İncelemeler

81%

bu ürünü tavsiye ediyor

08/06/2026

Türkiye

Türkiye

Philips Çalışanı

Doğrulanmış alıcı

Çok Başarılı, F/P ürünü

Ürün kaliteli ve bütün ihtiyeçlarımı karşılıyor. Fiyat olarak da gayet iyi.

Avantajlar

Çok fazla Tıraş opsiyonu var, çok başarılı

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme All-in-One Trimmer 3000 Series MG3930/15 7'si 1 Arada Erkek Bakım Seti için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2025-05-08

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme All-in-One Trimmer 3000 Series MG3930/15 7'si 1 Arada Erkek Bakım Seti için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2025-05-08

16/02/2026

Türkiye

Türkiye

Gayet iyi

Hakkını veren amacına uygun bir ürün.Tavsiye ederim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 MG3710/15 6'sı 1 arada, Yüz için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2025-02-16

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 MG3710/15 6'sı 1 arada, Yüz için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2025-02-16

27/12/2023

Türkiye

Türkiye

Çok sevdim

Bu ürünün daha eski bir versiyonunu kullanıyordum. Şimdi daha hafif ve daha pratik. Bıçakları da daha keskin. Açıp kapama düğmesi ile ilgili ufak bir sıkıntı yaşıyorum ama çok da dert değil. Bu fiyata bu performans bence çok iyi.

Avantajlar

Hafifliği

Dezavantajlar

Açma kapama düğmesi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 MG3720/15 7'si 1 arada, Yüz ve Saç için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2023-11-27

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 MG3720/15 7'si 1 arada, Yüz ve Saç için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2023-11-27

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları