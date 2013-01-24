Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Hepsi bir arada düzeltici
Bu dayanıklı hepsi bir arada düzeltici ile haftanın her günü yeni bir görünüme kavuşun. Son derece kaliteli 9 araca sahip bu düzeltici sayesinde istediğiniz sakal veya bıyık stiline sahip olun, saçınızı kesin ve vücudunuzdaki tüyleri düzeltin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hepsi bir arada düzeltici
Bu dayanıklı hepsi bir arada düzeltici ile haftanın her günü yeni bir görünüme kavuşun. Son derece kaliteli 9 araca sahip bu düzeltici sayesinde istediğiniz sakal veya bıyık stiline sahip olun, saçınızı kesin ve vücudunuzdaki tüyleri düzeltin. Tüm faydaları görün
Hepsi bir arada düzeltici
Bu dayanıklı hepsi bir arada düzeltici ile haftanın her günü yeni bir görünüme kavuşun. Son derece kaliteli 9 araca sahip bu düzeltici sayesinde istediğiniz sakal veya bıyık stiline sahip olun, saçınızı kesin ve vücudunuzdaki tüyleri düzeltin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hepsi bir arada düzeltici
Bu dayanıklı hepsi bir arada düzeltici ile haftanın her günü yeni bir görünüme kavuşun. Son derece kaliteli 9 araca sahip bu düzeltici sayesinde istediğiniz sakal veya bıyık stiline sahip olun, saçınızı kesin ve vücudunuzdaki tüyleri düzeltin. Tüm faydaları görün
9'u 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Her seferinde mükemmel düzeltme işlemi. Sakal düzelticinin çelik bıçakları birbirine hafifçe sürterek çalıştıkça daha keskin hale gelir. Böylece bıçaklar 3 yıl kullanımın ardından ilk günkü gibi keskin olur.
Bu hepsi bir arada düzeltici, sakalınızı kolayca düzeltir ve şekillendirir, saçlarınızı keser, vücut kıllarınızı düzeltir.
Taraksız metal düzelticiyi kullanarak sakalınızın, boynunuzun ve saçlarınızın kenarlarında düz, keskin hatlar oluşturun ve vücut tüylerinizi en kısa uzunlukta düzeltin. Düzelticinin kendiliğinden bilenen bıçakları, 3 yıl kullanımdan sonra bile ilk günkü gibi keskin kalır.
Burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen kıllardan kolay ve rahat bir şekilde kurtulun.
2 kirli sakal tarağı (1,2 mm), 1 ayarlanabilir sakal tarağı (3-7 mm), 3 saç tarağı (9, 12, 16 mm) ve 1 vücut tarağı (3 mm).
16 saat şarj ederek 70 dakikaya kadar kablosuz kullanabilirsiniz.
Bıçakları ve tarakları tamamen temizlemek için çıkarıp musluk suyunda durulamanız yeterlidir.
Saklama ve seyahat için kullanışlı çantadan yararlanın. Siz hareket halindeyken düzelticinizi ve aparatlarınızı korur.
Bu Philips düzelticide 3 yıllık garanti sunarız: Bakım ürünlerimiz uzun ömürlü olması için tasarlanmış ve zaman geçtikçe güvenilir performans sunacak şekilde geliştirilmiştir. Bu düzelticinin parçaları yağlama gerektirmez ve pili dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumludur.
İstediğiniz görünümü yaratın
Kesme sistemi
Aksesuarlar
Güç
Kullanım kolaylığı
Servis
CP0827/01
CP0825/01
CP0819/01
CP0815/01
CP0810/01
CP0799/01
CP0821/01
CP0817/01
CP0802/01
CP0262/01