Kolay yüksek ve alçak ton ayarları için Tiz ve Bas Kontrolü

Tiz ve bas, sesin yüksek ve düşük frekanslarını kontrol eden ekolayzır özellikleridir. Tiz, müzikteki yüksek tonların güçlendirilmesini düzenlerken, bas, düşük tonların güçlendirilmesini kontrol eder. Dinleyici, yukarı ve aşağı tuşlarını kullanarak, rahat bir şekilde, düşük ve yüksek tonların az veya çok belirgin olmasını sağlayabilir veya tizi ve bası düz bırakarak müziğin orijinal kayıt ayarlarına göre çalınmasını sağlayabilir. Tiz ve Bas Kontrolü, müziğinizi, sevdiğiniz gibi dinlemenize olanak verir.