ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Ön ürün fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü
  • Ön ürün fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü

Üretimden kaldırıldı

Heritage AudioKomponent Hi-Fi sistemi

MCM906/12

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Sesin tutkusu

Silk dome tipi tweeter ile donatılmış Philips komponent müzik sistemi ile üstün ses kalitesinin keyfini çıkarın, Ayrıca, şık ahşap hoparlör ve alüminyum kabin ses kalitesini artırırken, hassasiyet ve kontrol olanakları sağlıyor.

Tüm avantajları görüntüleyin

Sıcak ses çıkışının keyfini çıkarın

Sesin tutkusu

  • Hi-Fi tüp

  • Silk dome tipi tweeter

  • 150W

Bas ve tiz geliştirme için ses gücü

Ses spektrumunda yüksek ve alçak frekanslar insan kulağı tarafından daha az algılanır; özellikle düşük ses seviyelerinde. Ses Gücü özelliği etkinleştirildiğinde, bas ve tizler yükseltilecek, böylelikle daha dengeli bir ses algısı sağlanacaktır.

Kolay yüksek ve alçak ton ayarları için Tiz ve Bas Kontrolü

Tiz ve bas, sesin yüksek ve düşük frekanslarını kontrol eden ekolayzır özellikleridir. Tiz, müzikteki yüksek tonların güçlendirilmesini düzenlerken, bas, düşük tonların güçlendirilmesini kontrol eder. Dinleyici, yukarı ve aşağı tuşlarını kullanarak, rahat bir şekilde, düşük ve yüksek tonların az veya çok belirgin olmasını sağlayabilir veya tizi ve bası düz bırakarak müziğin orijinal kayıt ayarlarına göre çalınmasını sağlayabilir. Tiz ve Bas Kontrolü, müziğinizi, sevdiğiniz gibi dinlemenize olanak verir.

Mükemmel derecede saf ve doğal bir ses için üstün Hi-Fi tüpler

Mükemmel derecede saf ve doğal bir ses için üstün Hi-Fi tüpler

Yerleşik Hi-Fi Tüpler ile genellikle gerçeğe yakın bir ses üreten üstün sistemlerle ilişkilendirilen en yüksek kalitede ses deneyimi yaşarsınız. Tüplerin analog niteliği, doğrusal olmayan işitme sistemimiz için daha hoş bir ses sağlar. Tüpten gelen ses çok az bozulmaya uğrar ve net, ayrıntılı, sıcak ve gerçeğe yakın bir ses kalitesi nedeniyle her zaman tercih edilir.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

09/12/2013

Türkiye

Türkiye

Her zaman her yerde phılıps

Philips marka bütün ürünleri mükemmel herkese tavsiye ediyorum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Heritage Audio MCM906 Komponent Hi-Fi sistemi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Heritage Audio MCM906 Komponent Hi-Fi sistemi için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları