2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Sesin tutkusu
Silk dome tipi tweeter ile donatılmış Philips komponent müzik sistemi ile üstün ses kalitesinin keyfini çıkarın, Ayrıca, şık ahşap hoparlör ve alüminyum kabin ses kalitesini artırırken, hassasiyet ve kontrol olanakları sağlıyor.
Hi-Fi tüp
Silk dome tipi tweeter
150W
Ses spektrumunda yüksek ve alçak frekanslar insan kulağı tarafından daha az algılanır; özellikle düşük ses seviyelerinde. Ses Gücü özelliği etkinleştirildiğinde, bas ve tizler yükseltilecek, böylelikle daha dengeli bir ses algısı sağlanacaktır.
Tiz ve bas, sesin yüksek ve düşük frekanslarını kontrol eden ekolayzır özellikleridir. Tiz, müzikteki yüksek tonların güçlendirilmesini düzenlerken, bas, düşük tonların güçlendirilmesini kontrol eder. Dinleyici, yukarı ve aşağı tuşlarını kullanarak, rahat bir şekilde, düşük ve yüksek tonların az veya çok belirgin olmasını sağlayabilir veya tizi ve bası düz bırakarak müziğin orijinal kayıt ayarlarına göre çalınmasını sağlayabilir. Tiz ve Bas Kontrolü, müziğinizi, sevdiğiniz gibi dinlemenize olanak verir.
Yerleşik Hi-Fi Tüpler ile genellikle gerçeğe yakın bir ses üreten üstün sistemlerle ilişkilendirilen en yüksek kalitede ses deneyimi yaşarsınız. Tüplerin analog niteliği, doğrusal olmayan işitme sistemimiz için daha hoş bir ses sağlar. Tüpten gelen ses çok az bozulmaya uğrar ve net, ayrıntılı, sıcak ve gerçeğe yakın bir ses kalitesi nedeniyle her zaman tercih edilir.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Hacer71
09/12/2013
Türkiye
Her zaman her yerde phılıps
Philips marka bütün ürünleri mükemmel herkese tavsiye ediyorum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Heritage Audio MCM906 Komponent Hi-Fi sistemi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Heritage Audio MCM906 Komponent Hi-Fi sistemi için yapılmıştır