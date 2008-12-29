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Üretimden kaldırıldı

Heritage AudioKomponent Hi-Fi sistemi

MCM772/12

Sesin tutkusu

Silk dome tipi tweeter ile donatılmış Philips komponent müzik sistemi ile üstün ses kalitesinin keyfini çıkarın, Ayrıca, şık ahşap hoparlör ve alüminyum kabin ses kalitesini artırırken, hassasiyet ve kontrol olanakları sağlıyor.

Tüm avantajları görüntüleyin

Yüksek çözünürlüklü müzik keyfi

Sesin tutkusu

  • Silk dome tipi tweeter

  • 100W

Bas ve tiz geliştirme için ses gücü

Ses spektrumunda yüksek ve alçak frekanslar insan kulağı tarafından daha az algılanır; özellikle düşük ses seviyelerinde. Ses Gücü özelliği etkinleştirildiğinde, bas ve tizler yükseltilecek, böylelikle daha dengeli bir ses algısı sağlanacaktır.

Mükemmel doğal ses için ahşap hoparlörler

Mükemmel doğal ses için ahşap hoparlörler

Doğa bize her zaman en iyisini verir. Ahşap da en iyilerden biridir. Ahşapta, ses ekipmanları ve enstrümanlarda kullanım için mükemmel bir seçenek olmasını sağlayan eşsiz akustik özellikler vardır. Bu nedenle, piyano ve keman gibi hassas müzik enstrümanları ahşaptan imal edilmektedir, aynı nedenle, bu hoparlörler de ahşap bir muhafaza içinde sunulmaktadır. Bu ahşap hoparlörlerle sağlanan zengin ve gerçekçi dinleme deneyiminin keyfini çıkarın.

Kristal netlikte ses için silk dome tipi tweeter

Kristal netlikte ses için silk dome tipi tweeter

Silk dome tipi tweeterlarda, normal tweeter'larda kullanılan diğer tüm malzemelerden üstün olan ipekten yapılmış bir diyafram kullanılmaktadır. Diyaframda kullanılan ipek malzeme mükemmel ses azaltma özelliklerine sahiptir ve ipek dokusu akustikteki kesilmeleri en aza indirger. Sonuçta silk dome tipi bir tweeter ile yumuşak, sıcak ve geniş kapsamlı bir ses elde edilir.

Teknik Özellikler

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