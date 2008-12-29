2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
MCM772/12
Sesin tutkusu
Silk dome tipi tweeter ile donatılmış Philips komponent müzik sistemi ile üstün ses kalitesinin keyfini çıkarın, Ayrıca, şık ahşap hoparlör ve alüminyum kabin ses kalitesini artırırken, hassasiyet ve kontrol olanakları sağlıyor.
Silk dome tipi tweeter
100W
Ses spektrumunda yüksek ve alçak frekanslar insan kulağı tarafından daha az algılanır; özellikle düşük ses seviyelerinde. Ses Gücü özelliği etkinleştirildiğinde, bas ve tizler yükseltilecek, böylelikle daha dengeli bir ses algısı sağlanacaktır.
Doğa bize her zaman en iyisini verir. Ahşap da en iyilerden biridir. Ahşapta, ses ekipmanları ve enstrümanlarda kullanım için mükemmel bir seçenek olmasını sağlayan eşsiz akustik özellikler vardır. Bu nedenle, piyano ve keman gibi hassas müzik enstrümanları ahşaptan imal edilmektedir, aynı nedenle, bu hoparlörler de ahşap bir muhafaza içinde sunulmaktadır. Bu ahşap hoparlörlerle sağlanan zengin ve gerçekçi dinleme deneyiminin keyfini çıkarın.
Silk dome tipi tweeterlarda, normal tweeter'larda kullanılan diğer tüm malzemelerden üstün olan ipekten yapılmış bir diyafram kullanılmaktadır. Diyaframda kullanılan ipek malzeme mükemmel ses azaltma özelliklerine sahiptir ve ipek dokusu akustikteki kesilmeleri en aza indirger. Sonuçta silk dome tipi bir tweeter ile yumuşak, sıcak ve geniş kapsamlı bir ses elde edilir.
Yorumlar