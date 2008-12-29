Son teknoloji ürünü standlı bileşen tasarımı

Bileşen tasarımlı mikro sistem ile birlikte dört üçgen ayağı olan bir stand da verilmektedir. Bu stand, titreşim, aşırı ısınma ve amplifikatör ve CD yükleyicinin neden olduğu elektromanyetik parazit nedeniyle oluşan her türlü ses bozulmasını önleyebilir. Sonuç, düzgün ve mükemmel bir ses üretimidir.