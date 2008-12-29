2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
MCM770/12
Sesin tutkusu
Silk dome tipi tweeter ile donatılmış Philips komponent müzik sistemi ile üstün ses kalitesinin keyfini çıkarın, Ayrıca, şık ahşap hoparlör ve alüminyum kabin ses kalitesini artırırken, hassasiyet ve kontrol olanakları sağlıyor.
Silk dome tipi tweeter
60W
Alüminyum döküm kabin, çok hafiftir ve yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır, ayrıca paslanmaya karşı dayanıklılığın yanı sıra son derece sağlamdır.
Bileşen tasarımlı mikro sistem ile birlikte dört üçgen ayağı olan bir stand da verilmektedir. Bu stand, titreşim, aşırı ısınma ve amplifikatör ve CD yükleyicinin neden olduğu elektromanyetik parazit nedeniyle oluşan her türlü ses bozulmasını önleyebilir. Sonuç, düzgün ve mükemmel bir ses üretimidir.
USB Direct moduyla, USB cihazınızı doğrudan Philips cihazınızın USB portuna bağladığınızda dijital müziğiniz doğrudan Philips cihazınızdan çalınır.
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