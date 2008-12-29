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Üretimden kaldırıldı

Heritage AudioKomponent Hi-Fi sistemi

MCM770/12

Sesin tutkusu

Silk dome tipi tweeter ile donatılmış Philips komponent müzik sistemi ile üstün ses kalitesinin keyfini çıkarın, Ayrıca, şık ahşap hoparlör ve alüminyum kabin ses kalitesini artırırken, hassasiyet ve kontrol olanakları sağlıyor.

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Yüksek çözünürlüklü müzik keyfi

Sesin tutkusu

  • Silk dome tipi tweeter

  • 60W

Kaliteli görünüme sahip alüminyum kabin

Kaliteli görünüme sahip alüminyum kabin

Alüminyum döküm kabin, çok hafiftir ve yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır, ayrıca paslanmaya karşı dayanıklılığın yanı sıra son derece sağlamdır.

Son teknoloji ürünü standlı bileşen tasarımı

Son teknoloji ürünü standlı bileşen tasarımı

Bileşen tasarımlı mikro sistem ile birlikte dört üçgen ayağı olan bir stand da verilmektedir. Bu stand, titreşim, aşırı ısınma ve amplifikatör ve CD yükleyicinin neden olduğu elektromanyetik parazit nedeniyle oluşan her türlü ses bozulmasını önleyebilir. Sonuç, düzgün ve mükemmel bir ses üretimidir.

MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB

MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB

USB Direct moduyla, USB cihazınızı doğrudan Philips cihazınızın USB portuna bağladığınızda dijital müziğiniz doğrudan Philips cihazınızdan çalınır.

Teknik Özellikler

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