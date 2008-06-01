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Üretimden kaldırıldı

Mikro Hi-Fi Sistem

MCM700/12

Ses tutkusu

Her türlü müzik ihtiyacınızı, USB Direct oynatma özelliğine sahip, şık ve kompakt MCM700 mikro müzik sistemi ile karşılayın. Şık, ahşap kaplama hoparlörlerden gelen kaliteli sesin keyfini çıkarırken, aynalı merkez üniteden gözlerinizi alamayacaksınız.

Tüm avantajları görüntüleyin

Mükemmel müzikle rahatlayın

Ses tutkusu

  • MP3/WMA-CD

  • USB

Zarif, ahşap kaplamalı hoparlörler

MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

Ses sıkıştırma teknolojisi, ses kalitelerini düşürmeden büyük dijital müzik dosyalarının boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine olanak verir. MP3 veya WMA, Philips oynatıcınızda dijital müzik dünyasının keyfini çıkarmanıza olanak veren sıkıştırma formatlarından ikisidir. Internet'teki yetkili müzik sitelerinden MP3 veya WMA şarkılar indirin veya ses CD'lerinizi dönüştürerek kendi MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı oluşturun ve bunları cihazınıza aktarın.

En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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