ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Ön ürün fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü
  • Ön ürün fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü

Üretimden kaldırıldı

Mikro müzik sistemi

MCM3150/12

3.8

| (5) İncelemeler

Zengin ve güçlü ses

Modern Philips MCM3150 Mikro ses sistemi, wOOx teknolojisi sayesinde ayrıntılı ve güçlü baslarla ses kalitesinin standardını belirler.

Tüm avantajları görüntüleyin

Sesin tutkusu

Zengin ve güçlü ses

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 120 W maks., Bas yayıcılı

En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı

MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı

MP3, "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") teriminin kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı ve kolayca aktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle de Internet üzerinde kullanılan standart ses sıkıştırma formatı haline gelmiştir.

İstasyon bilgisi ve veri servisleri için Radyo veri sistemi

Radyo Veri Sistemi (RDS) frekanslarını hatırlamaya gerek kalmadan radyo istasyonlarını ayarlayabilmenizi sağlar. Standart modda. RDS, çabuk ve kolay ayarlama sağlamak için iletim frekansının yerine istasyon ismini görüntüler. RDS ayrıca haberler ya da istasyon bilgileri gibi metin mesajlarının doğrudan radyo göstergesine gönderilmesine olanak sağlar. Avrupa'da çoğunlukla kullanılan şekilde, RDS metni radyo frekansının yayın yaptığı frekansla aynı frekanstan gönderilir. Temel RDS göstergesini (istasyon adı) seçebilir ya da ek metin tabanlı hizmetler için üye olabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.8

5 üzerinden

5

İncelemeler

3
2

17/08/2014

Türkiye

Türkiye

gayet tatminkar

120 watt çıkış gücü sayesinde gayet yeterli, güçlü ve temiz bir sesi var .Mikro müzik seti için beklentileri fazlasıyla karşılıyor.Şık ve kaliteli bir görüntüsü var

Bu değerlendirme MCM3150 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır

Bu değerlendirme MCM3150 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır

23/04/2014

Türkiye

Türkiye

Mükemmel

Kaliteli sesi ve şık bir görünümü var ses çıkış gücü 120 watt çok başarılı sanki bir mikro hifi değilde mini müzik seti gibi bu yüzden diğer markaları eleyip bu ürünü aldım gayette memnunum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme MCM3150 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme MCM3150 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır

09/11/2014

Türkiye

Türkiye

MÜZİK SİTEMİ KULLANİŞLİ

EV İÇİN MÜKEMMEL BİR SİSTEM.. EKONOMİK OLUŞU VE VE AZ YER KAPLAMASI

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme MCM3150 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme MCM3150 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları