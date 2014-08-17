TL vererek ara kablo almanız gerekiyor. Ürünün ses kalitesi görüntüsünden çevik. Özellikle 5 li ekolazyer (dengeli/net/güçlü/ılımlı ...) yüksek bass lı dinleti sevmeyenler için ideal bir tercih oluşturuyor. Bu ürünü almak için 3 gün boyunca inceleme yaptım. Fiyat/performans, az yer kaplama ve ürünün avantajlı hafifiliği (yalnızca 2.2 kg) güçlü yanları. Sözün özü, bu ürünü potansiyel alıcılara tavsiye ederim. Zayıf yönü Philips in eski yıllara oranla bulunabilirliğinin sınırlı olması. Benim gibi internetten alışverişe imtina ile yaklaşan biri için sadece Mediamarkt Beşiktaş mağazasında açılmamış son ürünü alabilmeyi şans olarak addediyorum. Nihai tüketiciye ulaşmanın artık aslanın ağzında olduğu bir dönemde bu stock-out riskli çalışma ortamı Hollandalı üretici Philips e yakışmıyor. Üretimdeki başarılarını satış & pazarlamada halka ulaşmada bu denli zayıf tutarlarsa fail ederler yakın gelecekte...