2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
MCM3150/12
Zengin ve güçlü ses
Modern Philips MCM3150 Mikro ses sistemi, wOOx teknolojisi sayesinde ayrıntılı ve güçlü baslarla ses kalitesinin standardını belirler.
CD, MP3-CD, USB, FM
120 W maks., Bas yayıcılı
Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.
MP3, "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") teriminin kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı ve kolayca aktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle de Internet üzerinde kullanılan standart ses sıkıştırma formatı haline gelmiştir.
Radyo Veri Sistemi (RDS) frekanslarını hatırlamaya gerek kalmadan radyo istasyonlarını ayarlayabilmenizi sağlar. Standart modda. RDS, çabuk ve kolay ayarlama sağlamak için iletim frekansının yerine istasyon ismini görüntüler. RDS ayrıca haberler ya da istasyon bilgileri gibi metin mesajlarının doğrudan radyo göstergesine gönderilmesine olanak sağlar. Avrupa'da çoğunlukla kullanılan şekilde, RDS metni radyo frekansının yayın yaptığı frekansla aynı frekanstan gönderilir. Temel RDS göstergesini (istasyon adı) seçebilir ya da ek metin tabanlı hizmetler için üye olabilirsiniz.
3.8
5 üzerinden
5
İncelemeler
muzzy
17/08/2014
Türkiye
gayet tatminkar
120 watt çıkış gücü sayesinde gayet yeterli, güçlü ve temiz bir sesi var .Mikro müzik seti için beklentileri fazlasıyla karşılıyor.Şık ve kaliteli bir görüntüsü var
Bu değerlendirme MCM3150 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır
Bu değerlendirme MCM3150 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır
GALATASARAY34
23/04/2014
Türkiye
Mükemmel
Kaliteli sesi ve şık bir görünümü var ses çıkış gücü 120 watt çok başarılı sanki bir mikro hifi değilde mini müzik seti gibi bu yüzden diğer markaları eleyip bu ürünü aldım gayette memnunum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme MCM3150 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme MCM3150 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır
iceberg
09/11/2014
Türkiye
MÜZİK SİTEMİ KULLANİŞLİ
EV İÇİN MÜKEMMEL BİR SİSTEM.. EKONOMİK OLUŞU VE VE AZ YER KAPLAMASI
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme MCM3150 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme MCM3150 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır