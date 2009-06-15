2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
MCM305/12
Sesin tutkusu
Philips klasik mikro müzik sistemi ile mükemmel ses deneyiminin keyfini çıkarın. USB Direct veya MP3 bağlantısını kullanarak en sevdiğiniz MP3/WMA müziklerini dinleyin. Her zaman modaya uygun klasik tasarıma sahip ahşap kaplama şık hoparlörler.
30W
Radyo Veri Sistemi (RDS) frekanslarını hatırlamaya gerek kalmadan radyo istasyonlarını ayarlayabilmenizi sağlar. Standart modda. RDS, çabuk ve kolay ayarlama sağlamak için iletim frekansının yerine istasyon ismini görüntüler. RDS ayrıca haberler ya da istasyon bilgileri gibi metin mesajlarının doğrudan radyo göstergesine gönderilmesine olanak sağlar. Avrupa'da çoğunlukla kullanılan şekilde, RDS metni radyo frekansının yayın yaptığı frekansla aynı frekanstan gönderilir. Temel RDS göstergesini (istasyon adı) seçebilir ya da ek metin tabanlı hizmetler için üye olabilirsiniz.
USB Direct moduyla, USB cihazınızı doğrudan Philips cihazınızın USB portuna bağladığınızda dijital müziğiniz doğrudan Philips cihazınızdan çalınır.
Birçok çalar saatte çeşitli alarm seçenekleri bulunur. Bu Philips Saatli radyo sizi radyo çalarak veya bildiğiniz zil sesiyle uyandırır. Uyku Zamanlayıcısı sayesinde müziğin çalma süresini uykuya dalma sürenize göre ayarlayabilirsiniz. Sabahları sabit bir zil sesiyle uyanmak veya en sevdiğiniz müziği dinleyerek uyumak için aradığınız tüm özellikler bu saatli radyoda var.
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