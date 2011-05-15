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Üretimden kaldırıldı

Mikro müzik sistemi

MCM3000/12

Zengin ve güçlü ses

Son moda Philips MCM3000/12 Mikro müzik sistemi, wOOx teknolojisi sayesinde detaylı ve güçlü baslarla dolu sesin öncülüğünü yapıyor. CD'lerden, MP3-CD'lerden dinlemek veya çalmak için USB Direct ile bağlanın ve sesin keyfini çıkarın.

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Ses tutkusu

Zengin ve güçlü ses

  • 100W

Açma ve kapama zamanlayıcısı fonksiyonları

Açma ve kapama zamanlayıcısı fonksiyonları

Birçok çalar saatte çeşitli alarm seçenekleri bulunur. Bu Philips Saatli radyo sizi radyo çalarak veya bildiğiniz zil sesiyle uyandırır. Uyku Zamanlayıcısı sayesinde müziğin çalma süresini uykuya dalma sürenize göre ayarlayabilirsiniz. Sabahları sabit bir zil sesiyle uyanmak veya en sevdiğiniz müziği dinleyerek uyumak için aradığınız tüm özellikler bu saatli radyoda var.

Ayrıntılı ve doğal ses için kubbe tweeter

Kubbe tweeter'lar, hoparlörlerden gelen sesin genel netliğini artıran yüksek ve orta frekans aralıkları üretir. Distorsiyonsuz ve doğal seslerin uyumlu bir karışımını geniş bir aralıkta vererek insan seslerinde ayrıntılı netlik ve enstrüman seslerinde saflık sunarlar ve böylece, bir woofer kombinasyonuyla eşleştirildiklerinde toplam sesi dengelerler.

Derin ve güçlü bas için wOOx™ hoparlör teknolojisi

wOOx teknolojisi, bas tonları diğer ses sistemlerindekinden daha tok ve derin hissetmenize ve duymanıza olanak veren, devrim niteliğinde bir hoparlör yaklaşımıdır. Özel hoparlör sürücüleri, wOOx bas yayıcıyla uyumlu çalışır ve ana sürücüyle tweeter arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan yüksek frekanslara yumuşak geçiş sağlar. Çift süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düşük ve hassas tonları, seste fark edilebilecek bir bozulma olmaksızın verir. wOOx, hoparlör kutusunun tam ses düzeyini kullanıp müziğin etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve dinamik bir bas ses üretir.

Teknik Özellikler

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