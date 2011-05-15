2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
MCM3000/12
Zengin ve güçlü ses
Son moda Philips MCM3000/12 Mikro müzik sistemi, wOOx teknolojisi sayesinde detaylı ve güçlü baslarla dolu sesin öncülüğünü yapıyor. CD'lerden, MP3-CD'lerden dinlemek veya çalmak için USB Direct ile bağlanın ve sesin keyfini çıkarın.
100W
Birçok çalar saatte çeşitli alarm seçenekleri bulunur. Bu Philips Saatli radyo sizi radyo çalarak veya bildiğiniz zil sesiyle uyandırır. Uyku Zamanlayıcısı sayesinde müziğin çalma süresini uykuya dalma sürenize göre ayarlayabilirsiniz. Sabahları sabit bir zil sesiyle uyanmak veya en sevdiğiniz müziği dinleyerek uyumak için aradığınız tüm özellikler bu saatli radyoda var.
Kubbe tweeter'lar, hoparlörlerden gelen sesin genel netliğini artıran yüksek ve orta frekans aralıkları üretir. Distorsiyonsuz ve doğal seslerin uyumlu bir karışımını geniş bir aralıkta vererek insan seslerinde ayrıntılı netlik ve enstrüman seslerinde saflık sunarlar ve böylece, bir woofer kombinasyonuyla eşleştirildiklerinde toplam sesi dengelerler.
wOOx teknolojisi, bas tonları diğer ses sistemlerindekinden daha tok ve derin hissetmenize ve duymanıza olanak veren, devrim niteliğinde bir hoparlör yaklaşımıdır. Özel hoparlör sürücüleri, wOOx bas yayıcıyla uyumlu çalışır ve ana sürücüyle tweeter arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan yüksek frekanslara yumuşak geçiş sağlar. Çift süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düşük ve hassas tonları, seste fark edilebilecek bir bozulma olmaksızın verir. wOOx, hoparlör kutusunun tam ses düzeyini kullanıp müziğin etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve dinamik bir bas ses üretir.
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