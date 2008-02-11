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Üretimden kaldırıldı

Şık mikro müzik sistemi

MCM277/12

Sesin tutkusu

Modaya uygun ve modern, eşsiz yenilikleri ve tarzı sizi kendine çekecek. MP3/WMA-CD ve USB Direct oynatma ve duvara monte edilebilme özellikleri, dinamik ses performansı ve şık tasarımıyla Philips mikro müzik sistemi sizi büyüleyecek.

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Evinize yakışan ses

Sesin tutkusu

  • duvara monte edilebilir

10 W RMS toplam çıkış gücü

10 W RMS toplam çıkış gücü

Bu Philips müzik sisteminde 10W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

Ses sıkıştırma teknolojisi, ses kalitelerini düşürmeden büyük dijital müzik dosyalarının boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine olanak verir. MP3 veya WMA, Philips oynatıcınızda dijital müzik dünyasının keyfini çıkarmanıza olanak veren sıkıştırma formatlarından ikisidir. Internet'teki yetkili müzik sitelerinden MP3 veya WMA şarkılar indirin veya ses CD'lerinizi dönüştürerek kendi MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı oluşturun ve bunları cihazınıza aktarın.

Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

Teknik Özellikler

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