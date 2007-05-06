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    Mikro Hi-Fi Sistem

    MCM138D/12
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      Mikro Hi-Fi Sistem

      MCM138D/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Sesin tutkusu

      iPod çalarınızı dock cihazına yerleştirin. Tek bir kumanda kullanarak müziğinizi dinleyin. Üstün ses ve şık tasarım. Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve tüm gün boyunca istediğiniz gibi müziğin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      Mikro Hi-Fi Sistem

      Sesin tutkusu

      iPod çalarınızı dock cihazına yerleştirin. Tek bir kumanda kullanarak müziğinizi dinleyin. Üstün ses ve şık tasarım. Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve tüm gün boyunca istediğiniz gibi müziğin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

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        Mikro Hi-Fi Sistem

        Mikro Hi-Fi Sistem

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        Sesin tutkusu

        Mükemmel müzikle rahatlayın

        • iPod için üretilmiştir
        • MP3/WMA-CD müzik çalma
        MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

        MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

        Ses sıkıştırma teknolojisi, ses kalitelerini düşürmeden büyük dijital müzik dosyalarının boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine olanak verir. MP3 veya WMA, Philips oynatıcınızda dijital müzik dünyasının keyfini çıkarmanıza olanak veren sıkıştırma formatlarından ikisidir. Internet'teki yetkili müzik sitelerinden MP3 veya WMA şarkılar indirin veya ses CD'lerinizi dönüştürerek kendi MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı oluşturun ve bunları cihazınıza aktarın.

        Açma ve kapama zamanlayıcısı fonksiyonları

        Açma ve kapama zamanlayıcısı fonksiyonları

        Birçok çalar saatte çeşitli alarm seçenekleri bulunur. Bu Philips Saatli radyo sizi radyo çalarak veya bildiğiniz zil sesiyle uyandırır. Uyku Zamanlayıcısı sayesinde müziğin çalma süresini uykuya dalma sürenize göre ayarlayabilirsiniz. Sabahları sabit bir zil sesiyle uyanmak veya en sevdiğiniz müziği dinleyerek uyumak için aradığınız tüm özellikler bu saatli radyoda var.

        En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

        En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

        Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

        4W RMS toplam çıkış gücü

        4W RMS toplam çıkış gücü

        Bu sistemde 4W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

        iPod'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin

        iPod'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin

        iPod'unuzu şarj ederken MP3 müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde iPod'unuzu doğrudan Bağlantılı eğlence sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod'unuzu çalarken şarj ettiğinden, müzik dinlerken iPod pilinizin bitmesi gibi bir derdiniz olmak. iPod'unuzdaki müzik dosyaları arasında gezinmek, seçmek ve çalmak için uzaktan kumandayı kullanın. Bağlantılı eğlence sistemine bağlandığında, iPod'unuzu otomatik olarak şarj edilir.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Çıkış gücü
          2 x 2 W RMS
          Ses geliştirme
          • Dinamik Bas Kuvvetlendirme
          • dijital ses kontrolü
          Ses seviyesi kontrolü
          yukarı/aşağı

        • Hoparlörler

          Hoparlör sürücüleri
          3,5" woofer
          Hoparlör tipleri
          Bas Refleks hoparlör sistemi

        • Bağlantı

          Ses/Video çıkışı
          Kulaklık (3,5 mm)
          Diğerleri
          müzik kutusu bağlantısı

        • Müzik çalma

          Disk çalma modları
          tekrarlama/rastgele çalma/program
          Oynatılabilen ortamlar
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA-CD
          Bağlantılı oynatma modları
          • hızlı ileri ve geri
          • önceki ve sonraki parça
          • oynatma ve duraklatma

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten
          MW anteni
          Radyo bantları
          • FM stereo
          • MW

        • Kullanılabilirlik

          Alarmlar
          • CD alarmı
          • HDD alarmı
          • radyo alarmı
          Renkli arka ışık
          beyaz
          Saat
          • ana ekranda
          • kapanma zamanlayıcısı
          Yükleyici tipi
          üstten
          Ekran tipi
          LCD ekran
          Şarj cihazı
          iPod

        • Güç

          Güç kaynağı
          220 - 240  volt
          Güç kaynağı
          50  Hz

        • Aksesuarlar

          Uzaktan kumanda
          Lityum pilli, 20 tuşlu
          Kullanım Kılavuzu
          birden fazla dil
          Diğerleri
          • iPod için konsol ve adaptörler
          • MW devre anteni

        • Boyutlar

          Brüt ağırlık
          5,01  kg
          Ana hoparlör derinliği
          204  mm
          Ana hoparlör genişliği
          150  mm
          Ana ünite derinliği
          244  mm
          Ana ünite yüksekliği
          153  mm
          Ana ünite genişliği
          150  mm
          Ambalaj yüksekliği
          531  mm
          Ambalaj genişliği
          302  mm
          Ambalaj derinliği
          202  mm
          Ana hoparlör yüksekliği
          153  mm

        • iPod uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPod
          • iPod mini
          • iPod nano
          • Renkli ekranlı iPod
          • iPod 5. nesil

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