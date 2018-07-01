2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Melodinize güç katın
USB Direct ve Audio in ile tüm favori müziklerinizi taşınabilir müzik çalarınızda dinleyin. Bu Philips Micro müzik sistemi aynı zamanda MP3-CD ve CD-R/RW de çalabilir. 30 RMS maksimum çıkış gücü ve Bas Refleks hoparlörler, yüksek ses ve güçlü bas sunar.
CD, MP3-CD, USB, FM
30 W
Motorlu kayar ön kapak, zaten şık bir tasarıma sahip olan bu sistemi daha da gösterişli bir hale getiriyor. Diski içine yerleştirdiğiniz bu şık olduğu kadar fonksiyonel kapak, müzik seçimini değiştirmek istediğinizde tek tuşa dokunarak yavaş bir hareketle yukarı ve aşağı doğru dik bir şekilde kayar. Arkanıza yaslanın ve şeffaf penceresinden çalan diski izlerken dinamik ses performansının keyfini çıkarın.
Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dahili USB Direct üzerinden daha fazla dijital müzik dosyasına erişmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.
Ses girişi bağlantısı, Ses girişi içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan Ses girişi son derece kullanışlıdır.
4.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
umurko
01/07/2018
Türkiye
Kendini kanıtlayan bir ürün
Küçük,kompakt,kullanışlı ve kullanımı basit bir cihaz.Uygun bir fiyat...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme MCM1350 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme MCM1350 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır
Vahid
10/03/2017
Türkiye
Çok şık. Kullanışlı
Ürün küçük dekoratif. Hoparlörlerlerde tweeter yok. Radyo rds yani kanal adlari yok . Bu zamanda büyük eksiklik. Fiyat uygun ise tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme MCM1350 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme MCM1350 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır