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Üretimden kaldırıldı

Mikro müzik sistemi

MCM1350/12

4

| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Melodinize güç katın

USB Direct ve Audio in ile tüm favori müziklerinizi taşınabilir müzik çalarınızda dinleyin. Bu Philips Micro müzik sistemi aynı zamanda MP3-CD ve CD-R/RW de çalabilir. 30 RMS maksimum çıkış gücü ve Bas Refleks hoparlörler, yüksek ses ve güçlü bas sunar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Ses tutkusu

Melodinize güç katın

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 30 W

Rahat erişim için motorlu CD yükleyici

Motorlu kayar ön kapak, zaten şık bir tasarıma sahip olan bu sistemi daha da gösterişli bir hale getiriyor. Diski içine yerleştirdiğiniz bu şık olduğu kadar fonksiyonel kapak, müzik seçimini değiştirmek istediğinizde tek tuşa dokunarak yavaş bir hareketle yukarı ve aşağı doğru dik bir şekilde kayar. Arkanıza yaslanın ve şeffaf penceresinden çalan diski izlerken dinamik ses performansının keyfini çıkarın.

Kolay MP3 müzik dinlemek için USB Direct

Kolay MP3 müzik dinlemek için USB Direct

Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dahili USB Direct üzerinden daha fazla dijital müzik dosyasına erişmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.

Taşınabilir müzik cihazınız için ses girişi

Taşınabilir müzik cihazınız için ses girişi

Ses girişi bağlantısı, Ses girişi içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan Ses girişi son derece kullanışlıdır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
3
2
1

01/07/2018

Türkiye

Türkiye

Kendini kanıtlayan bir ürün

Küçük,kompakt,kullanışlı ve kullanımı basit bir cihaz.Uygun bir fiyat...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme MCM1350 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme MCM1350 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır

10/03/2017

Türkiye

Türkiye

Çok şık. Kullanışlı

Ürün küçük dekoratif. Hoparlörlerlerde tweeter yok. Radyo rds yani kanal adlari yok . Bu zamanda büyük eksiklik. Fiyat uygun ise tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme MCM1350 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme MCM1350 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır

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