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      DVD komponentli Hi-Fi sistemi

      MCD900/12

      Ses tutkusu

      SoundSphere hoparlörleriyle Philips DVD komponent hi-fi sistemi, sesi o kadar doğal bir şekilde verir ki kendinizi konserdeymiş gibi hissedersiniz. Canlı renklere sahip ekranı ve sezgisel gezinme özelliğiyle dinleme deneyiminizi daha da zenginleştiriyor.

      Bu ürün satışta değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 1.999,90 TL

      DVD komponentli Hi-Fi sistemi

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      DVD komponentli Hi-Fi sistemi
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      DVD komponentli Hi-Fi sistemi

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      Ses tutkusu

      Canlı konserlerin tüm duygusunu hissedin

      "D" Sınıfı Dijital Amplifikatör ile 2x50W RMS Hi-Fi ses

      "D" Sınıfı Dijital Amplifikatör ile 2x50W RMS Hi-Fi ses

      2x50W RMS müzik çıkışı gücü ve "D" Sınıfı Dijital Amplifikatör ile odayı en sevdiğiniz müzikle doldurun. Amplifikatör analog sinyali alır, dijital sinyale dönüştürür ve güçlendirir. Daha sonra sinyal demodülasyon filtresine girer ve nihai çıkış oluşturulur. Güçlendirilmiş dijital çıkış, gelişmiş ses kalitesi de dahil olmak üzere dijital sesin tüm avantajlarını sunar. Amplifikatör aynı zamanda geleneksel AB amplifikatörlere kıyasla %90 daha etkilidir. Bu yüksek verimlilik, az yer kaplayan güçlü bir amplifikatör anlamına gelir.

      Alüminyum hoparlörlerle optimum sağlamlıkta cihazdan hi-fi ses

      Alüminyum hoparlörlerle optimum sağlamlıkta cihazdan hi-fi ses

      Bırakın doğa en iyisini sağlasın. Doğal malzemelerin akustik sağlama bileşeni olarak rakipsizliği kanıtlanmıştır. Alüminyum hoparlörler daha sağlamdır, ayrıca titreşimi doğal olarak tutan bir alan oluşturmakta, ses dalgalarını optimize etmekte ve daha iyi hi-fi ses sağlamaktadırlar. Sonuç, orijinal kayıttan farksız sesler sağlayan muhteşem görünümlü hoparlörlerdir.

      Renkli LCD ekran ile kolay kontrol

      Renkli LCD ekran ile kolay kontrol

      Canlı ve tam renkli LCD ile dinleme deneyiminizi zenginleştirin ve müziğinizi kolay ve rahat bir şekilde kontrol edin. Siz en sevdiğiniz şarkıları dinlerken albüm kapakları ekrana gelir ve şarkılara hayat verir. Çok satırlı LCD ekranda görüntülenen ve tarz, sanatçı veya albüme göre sıralanmış şarkılar son derece kolay bir şekilde seçilebilir.

      En iyi sinyal aktarımı için altın kaplama hoparlör konektörü

      En iyi sinyal aktarımı için altın kaplama hoparlör konektörü

      Altın kaplama hoparlör konektörü, ses sinyallerinin klasik takmalı bağlantılara göre daha iyi aktarılmasını sağlar. Ayrıca, amplifikatörden hoparlöre aktarımda oluşan elektrik sinyal kaybını en aza indirger, böylelikle gerçeğe en yakın ses üretimi gerçekleşir.

      DVD, DivX ®, MP3, dijital haklar yönetimi içermeyen AAC, WMA, FLAC, OGG ve JPG dosyalarını oynatın

      DVD, DivX ®, MP3, dijital haklar yönetimi içermeyen AAC, WMA, FLAC, OGG ve JPG dosyalarını oynatın

      DVD, DivX ®, MP3, dijital haklar yönetimi içermeyen AAC, WMA, FLAC, OGG ve JPG dosyalarını oynatın.

      SoundSphere ile doğal, daha derin ve daha geniş ses etkisi

      SoundSphere ile doğal, daha derin ve daha geniş ses etkisi

      SoundSphere ile sanatçının vermek istediği tüm duyguları ve müziğin enerjisini sonuna kadar hissedin. Net ve doğal ses çıkışı veren SoundSphere, daha derin ve daha geniş bir ses etkisi yaratır. Sonuçta, sanatçının size özel konser verdiğini düşündürecek kadar gerçekçi bir ses elde edilir. Her bir SoundSphere hoparlörde, hoparlör kasasının üzerinde asılı duran bir tweeter bulunur. Bu tweeter sesi her yöne ve daha net verir. Woofer'ın tweeter'ı da kapsayacak şekilde dikkatli bir biçimde yerleştirilmesi ve hassas ses mühendisliği sonucunda parazitler en aza indirgenir ve çok daha doğal bir ses elde edilir.

      USB'de kayıtlı müzik ve fotoğraflarınıza göz atın

      USB'de kayıtlı müzik ve fotoğraflarınıza göz atın

      USB cihazınızdaki müzik dosyalarını yükleyerek istediğiniz her anda şarkıların keyfini çıkarın. Sistem, dahili USB yuvası aracılığıyla müzik dosyalarınıza ulaşır. Sistemi kullanarak albüm, sanatçı, tür veya parçaya göre sıralanmış müzik dosyalarınıza kolayca göz atabilirsiniz. Müzik dinlerken en sevdiğiniz fotoğrafların keyfini çıkarabilirsiniz.

      FullSound müziğinize tam bas ve netlikle zenginlik katar

      FullSound müziğinize tam bas ve netlikle zenginlik katar

      Philips'in yenilikçi FullSound teknolojisi, ses ayrıntılarını sıkıştırılmış müzikte aynen oluşturarak müziği önemli ölçüde zenginleştirir ve genişletir, böylece hiçbir bozulma olmadan müzik deneyimi yaşayabilirsiniz. Ses işleme algoritmasına dayalı FullSound, Philips'in müzik yayını konusunda bilinen uzmanlığı ile en yeni nesil Dijital Sinyal İşlemcisini (DSP) bir araya getirir. Sonuç, daha fazla derinlik ve etkiye sahip tam bas, enstrüman zenginliği ve zengin ayrıntılardır. Sıkıştırılmış müziğinizi, ruhunuza dokunacak ve ayaklarınızı harekete geçirecek gerçek ses ile yeniden keşfedin.

      HDMI 1080p, çözünürlüğü High Definition'a yükselterek daha keskin görüntüler sağlar

      HDMI 1080p, çözünürlüğü High Definition'a yükselterek daha keskin görüntüler sağlar

      Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI), dijital yüksek çözünürlüklü videonun yanı sıra dijital çok kanallı ses de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. HDMI, analog sinyale dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak parazitten tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sağlar.

      Teknik Özellikler

      • Ses

        Çıkış gücü
        2 x 50 W RMS
        Ses geliştirme
        • "D" sınıfı dijital amplifikatör
        • tiz ve bas kontrolü
        Ses seviyesi kontrolü
        yukarı/aşağı

      • Hoparlörler

        Hoparlör sürücüleri
        SoundSphere
        Hoparlör güçlendirme
        • 2 Yollu
        • çıkarılabilen hoparlör ızgaraları

      • Bağlantı

        USB
        USB ana bilgisayar
        Ses/Video çıkışı
        • 2xRCA (Ses)
        • komponent video çıkışı
        • kompozit video (CVBS) çıkışı
        • dijital ses koaksiyel çıkışı
        • Kulaklık (3,5 mm)
        Aux girişi
        2xRCA (Ses)
        Ses/Görüntü bağlantıları
        HDMI çıkış

      • Müzik çalma

        Uyumlu formatlar
        • eAAC+
        • FLAC
        • MP3
        • DRM AAC (m4A) olmayan
        • Ogg Vorbis
        • WMA
        Disk çalma modları
        • hızlı ileri/geri
        • sonraki/önceki parça arama
        • tekrarlama/rastgele çalma/program
        Oynatılabilen ortamlar
        • WMA-CD
        • MP3-CD
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • USB flash sürücü
        WMA bit hızları
        192 kpbs'ye kadar, CBR/VBR
        MP3 bit hızları
        8-320 kpbs ve VBR
        Diğerleri
        ID3 etiket desteği
        Doğrudan USB oynatma modları
        • oynat/duraklat
        • önceki/sonraki
        • tekrarlama
        • rastgele çalma
        • durdurma

      • Tuner/Alım/İletim

        Anten
        FM dipol
        Radyo bantları
        FM stereo
        RDS
        • radyo metni
        • RDS saat ayarı
        • istasyon adı
        • program tipi
        Tuner geliştirmesi
        • otomatik dijital istasyon ayarı
        • otomatik tarama

      • Kullanılabilirlik

        Alarmlar
        • CD alarmı
        • radyo alarmı
        • USB alarm
        • sesli alarm
        Renkli arka ışık
        beyaz
        Saat
        • ana ekranda
        • kapanma zamanlayıcısı
        Yükleyici tipi
        • motorlu
        • tepsi
        Ekran tipi
        LCD ekran
        Ekran geliştirmeleri
        • parlaklık kontrolü
        • DIM modu
        Ekran menüsü (OSD) dilleri
        • Felemenkçe
        • İngilizce
        • Fransızca
        • Almanca
        • İtalyanca
        • İspanyolca
        • Portekizce
        • İsveççe

      • Güç

        Güç kaynağı
        220 - 240  volt
        Güç kaynağı
        50  Hz

      • Aksesuarlar

        Piller
        2x AAA
        Uzaktan kumanda
        1 yönlü uzaktan kumanda ve 2xAAA pil
        Kullanım Kılavuzu
        • Danca
        • Felemenkçe
        • İngilizce
        • Fince
        • Fransızca
        • Almanca
        • İtalyanca
        • Norveççe
        • Portekizce
        • Rusça (Sabit Diskte)
        • İspanyolca
        • İsveççe
        Diğerleri
        • FM anteni
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        Kablolar/Bağlantı
        • kompozit video kablosu (Y)
        • güç kablosu
        Garanti
        Dünya Çapında Garanti kitapçığı

      • Boyutlar

        Ana hoparlör derinliği
        202  mm
        Ana hoparlör genişliği
        175  mm
        Ana ünite derinliği
        251  mm
        Ana ünite yüksekliği
        202  mm
        Ağırlık
        12.50  kg
        Ana ünite genişliği
        251  mm
        Ana hoparlör yüksekliği
        354  mm

      • Görüntü/Ekran

        Görüntü Güçlendirme
        • video üst örnekleme
        • video geliştirme
        • yüksek çözünürlük (720p, 1080i, 1080p)

      • Dijital fotoğraf görüntüleme

        Oynatılabilen ortamlar
        resim CD'sinden TV'ye
        Resim Sıkıştırma Formatı
        JPEG
        Cihaz üzeri ekran
        • USB'den JPEG
        • bilgisayardan akış

      • Yeşil

        Eko Güç bekleme
        1  W

      • Video Oynatma

        Disk çalma modları
        • A-B Tekrarlama
        • açılı
        • ağır çekim
        • Büyütme
        • disk menüsü
        • Hızlı Geri
        • Hızlı İleri
        • OSD
        • durdurulan yerden tekrar oynatma
        Oynatılabilen ortamlar
        • DivX
        • DVD Video
        • picture CD
        • video CD/SVCD
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW

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