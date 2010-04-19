SoundSphere ile doğal, daha derin ve daha geniş ses etkisi

SoundSphere ile sanatçının vermek istediği tüm duyguları ve müziğin enerjisini sonuna kadar hissedin. Net ve doğal ses çıkışı veren SoundSphere, daha derin ve daha geniş bir ses etkisi yaratır. Sonuçta, sanatçının size özel konser verdiğini düşündürecek kadar gerçekçi bir ses elde edilir. Her bir SoundSphere hoparlörde, hoparlör kasasının üzerinde asılı duran bir tweeter bulunur. Bu tweeter sesi her yöne ve daha net verir. Woofer'ın tweeter'ı da kapsayacak şekilde dikkatli bir biçimde yerleştirilmesi ve hassas ses mühendisliği sonucunda parazitler en aza indirgenir ve çok daha doğal bir ses elde edilir.