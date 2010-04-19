MCD900/12
Ses tutkusu
SoundSphere hoparlörleriyle Philips DVD komponent hi-fi sistemi, sesi o kadar doğal bir şekilde verir ki kendinizi konserdeymiş gibi hissedersiniz. Canlı renklere sahip ekranı ve sezgisel gezinme özelliğiyle dinleme deneyiminizi daha da zenginleştiriyor.
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DVD komponentli Hi-Fi sistemi
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2x50W RMS müzik çıkışı gücü ve "D" Sınıfı Dijital Amplifikatör ile odayı en sevdiğiniz müzikle doldurun. Amplifikatör analog sinyali alır, dijital sinyale dönüştürür ve güçlendirir. Daha sonra sinyal demodülasyon filtresine girer ve nihai çıkış oluşturulur. Güçlendirilmiş dijital çıkış, gelişmiş ses kalitesi de dahil olmak üzere dijital sesin tüm avantajlarını sunar. Amplifikatör aynı zamanda geleneksel AB amplifikatörlere kıyasla %90 daha etkilidir. Bu yüksek verimlilik, az yer kaplayan güçlü bir amplifikatör anlamına gelir.
Bırakın doğa en iyisini sağlasın. Doğal malzemelerin akustik sağlama bileşeni olarak rakipsizliği kanıtlanmıştır. Alüminyum hoparlörler daha sağlamdır, ayrıca titreşimi doğal olarak tutan bir alan oluşturmakta, ses dalgalarını optimize etmekte ve daha iyi hi-fi ses sağlamaktadırlar. Sonuç, orijinal kayıttan farksız sesler sağlayan muhteşem görünümlü hoparlörlerdir.
Canlı ve tam renkli LCD ile dinleme deneyiminizi zenginleştirin ve müziğinizi kolay ve rahat bir şekilde kontrol edin. Siz en sevdiğiniz şarkıları dinlerken albüm kapakları ekrana gelir ve şarkılara hayat verir. Çok satırlı LCD ekranda görüntülenen ve tarz, sanatçı veya albüme göre sıralanmış şarkılar son derece kolay bir şekilde seçilebilir.
Altın kaplama hoparlör konektörü, ses sinyallerinin klasik takmalı bağlantılara göre daha iyi aktarılmasını sağlar. Ayrıca, amplifikatörden hoparlöre aktarımda oluşan elektrik sinyal kaybını en aza indirger, böylelikle gerçeğe en yakın ses üretimi gerçekleşir.
DVD, DivX ®, MP3, dijital haklar yönetimi içermeyen AAC, WMA, FLAC, OGG ve JPG dosyalarını oynatın.
SoundSphere ile sanatçının vermek istediği tüm duyguları ve müziğin enerjisini sonuna kadar hissedin. Net ve doğal ses çıkışı veren SoundSphere, daha derin ve daha geniş bir ses etkisi yaratır. Sonuçta, sanatçının size özel konser verdiğini düşündürecek kadar gerçekçi bir ses elde edilir. Her bir SoundSphere hoparlörde, hoparlör kasasının üzerinde asılı duran bir tweeter bulunur. Bu tweeter sesi her yöne ve daha net verir. Woofer'ın tweeter'ı da kapsayacak şekilde dikkatli bir biçimde yerleştirilmesi ve hassas ses mühendisliği sonucunda parazitler en aza indirgenir ve çok daha doğal bir ses elde edilir.
USB cihazınızdaki müzik dosyalarını yükleyerek istediğiniz her anda şarkıların keyfini çıkarın. Sistem, dahili USB yuvası aracılığıyla müzik dosyalarınıza ulaşır. Sistemi kullanarak albüm, sanatçı, tür veya parçaya göre sıralanmış müzik dosyalarınıza kolayca göz atabilirsiniz. Müzik dinlerken en sevdiğiniz fotoğrafların keyfini çıkarabilirsiniz.
Philips'in yenilikçi FullSound teknolojisi, ses ayrıntılarını sıkıştırılmış müzikte aynen oluşturarak müziği önemli ölçüde zenginleştirir ve genişletir, böylece hiçbir bozulma olmadan müzik deneyimi yaşayabilirsiniz. Ses işleme algoritmasına dayalı FullSound, Philips'in müzik yayını konusunda bilinen uzmanlığı ile en yeni nesil Dijital Sinyal İşlemcisini (DSP) bir araya getirir. Sonuç, daha fazla derinlik ve etkiye sahip tam bas, enstrüman zenginliği ve zengin ayrıntılardır. Sıkıştırılmış müziğinizi, ruhunuza dokunacak ve ayaklarınızı harekete geçirecek gerçek ses ile yeniden keşfedin.
Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI), dijital yüksek çözünürlüklü videonun yanı sıra dijital çok kanallı ses de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. HDMI, analog sinyale dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak parazitten tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sağlar.
Ses
Hoparlörler
Bağlantı
Müzik çalma
Tuner/Alım/İletim
Kullanılabilirlik
Güç
Aksesuarlar
Boyutlar
Görüntü/Ekran
Dijital fotoğraf görüntüleme
Yeşil
Video Oynatma
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