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    DVD komponentli Hi-Fi sistemi

    MCD716/12
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      DVD komponentli Hi-Fi sistemi

      MCD716/12
      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Ses tutkusu

      Yüksek kaliteli bileşen sistemi, şık ve çekici bir tasarıma sahiptir. Parlak siyah hoparlörler yüksek kaliteli ses sunarken, DVD oynatma özelliği sayesinde artık hem ses hem de görüntü ihtiyaçlarınızı tek bir mikro sistemden karşılayabileceksiniz. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      DVD komponentli Hi-Fi sistemi

      Ses tutkusu

      Yüksek kaliteli bileşen sistemi, şık ve çekici bir tasarıma sahiptir. Parlak siyah hoparlörler yüksek kaliteli ses sunarken, DVD oynatma özelliği sayesinde artık hem ses hem de görüntü ihtiyaçlarınızı tek bir mikro sistemden karşılayabileceksiniz. Tüm faydaları görün

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        DVD komponentli Hi-Fi sistemi

        DVD komponentli Hi-Fi sistemi

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        Ses tutkusu

        Yüksek çözünürlüklü müzik keyfi

        • Şerit tweeter
        • 100W
        DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD oynatın

        DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD oynatın

        Bu Philips oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD - tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. SVCD, "Super VideoCD" için kullanılan bir kısaltmadır. Daha yüksek çözünürlük sayesinde çok daha net görüntüler sunan SVCD disklerin kalitesi VCD disklerden çok daha iyidir. DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş videoların keyfini çıkarabilirsiniz. DivX medya formatı, film, film fragmanı ve müzik videosu gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve kaydedilebilir DVD diskler gibi ortam araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir.

        Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme

        Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme

        12 bit Video DAC, orijinal görüntü kalitesinin tüm ayrıntılarını koruyan üstün bir Dijital-Analog Dönüştürücü'dür. İnce gölge ayrıntıları ve daha yumuşak renk geçişleri göstererek, daha canlı ve doğal bir görüntü elde edilmesini sağlar. Alışılmış 10bit DAC'in sınırları, özellikle büyük ekran ve projektörler kullanıldığında belirgin hale gelir.

        Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital

        Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital

        Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.

        Müzik ve fotoğraflar için USB Direct

        Müzik ve fotoğraflar için USB Direct

        Tek yapmanız gereken USB cihazınızı sisteme takmak, ardından kayıtlı dijital şarkı ve fotoğraflarınızı aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın.

        Etkileyici ses için Neodimyum Şerit Tweeter

        Etkileyici ses için Neodimyum Şerit Tweeter

        Neodimyum Şerit Tweeter, ön taraftan dinamik ve net bir ses üreten tek kutuplu bir tweeter'dır. Bu, son teknoloji ürünü ses sistemlerinde çoğunlukla mükemmel bir ses yaratmak için kullanılan bir özelliktir. Geleneksel koniler ve konik tweeter'lar doğrusal hareket eden bobin ilkesine dayanırlarken tek kutuplu Neodimyum Şerit Tweeter, yüksek frekansları tam 180 derecelik bir yayılma düzeni içinde dağıtır. Bu, daha yüksek tonlarda ses tayfını çok genişletir ve dinleme merkezinin alanını genişleterek küçük ses sistemlerinden bile geniş, kristal netliğinde ve doğal bir ses çıkışı sağlar.

        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

        Son teknoloji ürünü standlı bileşen tasarımı

        Son teknoloji ürünü standlı bileşen tasarımı

        Bileşen tasarımlı mikro sistem ile birlikte dört üçgen ayağı olan bir stand da verilmektedir. Bu stand, titreşim, aşırı ısınma ve amplifikatör ve CD yükleyicinin neden olduğu elektromanyetik parazit nedeniyle oluşan her türlü ses bozulmasını önleyebilir. Sonuç, düzgün ve mükemmel bir ses üretimidir.

        Kaliteli görünüme sahip alüminyum kabin

        Kaliteli görünüme sahip alüminyum kabin

        Alüminyum döküm kabin, çok hafiftir ve yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır, ayrıca paslanmaya karşı dayanıklılığın yanı sıra son derece sağlamdır.

        100W RMS toplam çıkış gücü

        100W RMS toplam çıkış gücü

        Bu sistemde 100W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

        Çok şık görüntüye sahip parlak siyah hoparlörler

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        Teknik Özellikler

        • Ses

          Çıkış gücü
          2 x 50 W RMS / 2 x 100 W müzik gücü
          Ses geliştirme
          • "D" sınıfı dijital amplifikatör
          • 4 modlu dijital ses kontrolü
          • Dinamik Bas Kuvvetlendirme
          • ses gücü
          • Dolby Dijital

        • Hoparlörler

          Hoparlör sürücüleri
          • 5" woofer
          • şerit tweeter
          Hoparlör güçlendirme
          • 2 Yollu
          • çıkarılabilen hoparlör ızgaraları
          Hoparlör tipleri
          Bas Refleks hoparlör sistemi

        • Bağlantı

          USB
          USB ana bilgisayar
          Ses/Video çıkışı
          • 2xRCA (Ses)
          • komponent video çıkışı
          • kompozit video (CVBS) çıkışı
          • dijital ses koaksiyel çıkışı
          • Kulaklık (3,5 mm)
          • SCART çıkışı
          • S-Video çıkışı
          Aux girişi
          2xRCA (Ses)

        • Müzik çalma

          Disk çalma modları
          tekrarlama/rastgele çalma/program
          Oynatılabilen ortamlar
          • WMA-CD
          • MP3-CD
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          Doğrudan USB oynatma modları
          • hızlı ileri/hızlı geri
          • oynat/duraklat
          • önceki/sonraki
          • programlı oynatma
          • tekrarlama
          • rastgele çalma
          • durdurma

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten
          FM anteni
          Radyo bantları
          FM stereo
          İstasyon hafızaları
          20
          RDS
          • program tipi
          • radyo metni
          • RDS saat ayarı
          • istasyon adı
          Tuner geliştirmesi
          • otomatik dijital istasyon ayarı
          • otomatik tarama

        • Kullanılabilirlik

          Alarmlar
          • CD alarmı
          • radyo alarmı
          • USB alarm
          Saat
          • ana ekranda
          • kapanma zamanlayıcısı
          Yükleyici tipi
          • motorlu
          • tepsi
          Ekran tipi
          VFD ekran
          Ekran geliştirmeleri
          DIM modu
          Ekran menüsü (OSD) dilleri
          • Felemenkçe
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Portekizce
          • İspanyolca
          • İsveççe
          • Türkçe

        • Güç

          Güç kaynağı
          220 - 240  volt
          Güç kaynağı
          50  Hz

        • Aksesuarlar

          Uzaktan kumanda
          47 tuşlu, 2xAAA pil ile
          Kullanım Kılavuzu
          birden fazla dil
          Diğerleri
          • FM anteni
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          Kablolar/Bağlantı
          • kompozit video kablosu (Y)
          • kontrol kablosu
          • güç kablosu
          Garanti
          Dünya Çapında Garanti kitapçığı

        • Boyutlar

          Brüt ağırlık
          12,5  kg
          Ana hoparlör derinliği
          220  mm
          Ana hoparlör genişliği
          160  mm
          Ana ünite derinliği
          230  mm
          Ana ünite yüksekliği
          160  mm
          Ana ünite genişliği
          240  mm
          Ambalaj yüksekliği
          375  mm
          Ambalaj genişliği
          525  mm
          Ambalaj derinliği
          330  mm
          Ana hoparlör yüksekliği
          270  mm

        • Dijital fotoğraf görüntüleme

          Görüntü Güçlendirme
          MP3 çalarak slayt gösterisi
          Oynatılabilen ortamlar
          • CD-R/RW
          • DVD+R/+RW
          • picture CD
          Resim Sıkıştırma Formatı
          JPEG

        • Yeşil

          Eko Güç bekleme
          1  W

        • Video Oynatma

          Disk çalma modları
          • A-B Tekrarlama
          • açılı
          • PBC
          • Büyütme
          • ebeveyn kontrolü
          • disk menüsü
          • Hızlı Geri
          • Hızlı İleri
          • OSD
          • durdurulan yerden tekrar oynatma
          • ağır çekim
          Oynatılabilen ortamlar
          • DivX
          • DVD Video
          • picture CD
          • video CD/SVCD
          • DVD+R/+RW
          • DVD-R/-RW
          DVD bölge kodu
          2

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