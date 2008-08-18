Ses tutkusu
Yüksek kaliteli bileşen sistemi, şık ve çekici bir tasarıma sahiptir. Parlak siyah hoparlörler yüksek kaliteli ses sunarken, DVD oynatma özelliği sayesinde artık hem ses hem de görüntü ihtiyaçlarınızı tek bir mikro sistemden karşılayabileceksiniz. Tüm faydaları görün
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Ses tutkusu
Yüksek kaliteli bileşen sistemi, şık ve çekici bir tasarıma sahiptir. Parlak siyah hoparlörler yüksek kaliteli ses sunarken, DVD oynatma özelliği sayesinde artık hem ses hem de görüntü ihtiyaçlarınızı tek bir mikro sistemden karşılayabileceksiniz. Tüm faydaları görün
DVD komponentli Hi-Fi sistemi
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Bu Philips oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD - tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. SVCD, "Super VideoCD" için kullanılan bir kısaltmadır. Daha yüksek çözünürlük sayesinde çok daha net görüntüler sunan SVCD disklerin kalitesi VCD disklerden çok daha iyidir. DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş videoların keyfini çıkarabilirsiniz. DivX medya formatı, film, film fragmanı ve müzik videosu gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve kaydedilebilir DVD diskler gibi ortam araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir.
12 bit Video DAC, orijinal görüntü kalitesinin tüm ayrıntılarını koruyan üstün bir Dijital-Analog Dönüştürücü'dür. İnce gölge ayrıntıları ve daha yumuşak renk geçişleri göstererek, daha canlı ve doğal bir görüntü elde edilmesini sağlar. Alışılmış 10bit DAC'in sınırları, özellikle büyük ekran ve projektörler kullanıldığında belirgin hale gelir.
Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.
Tek yapmanız gereken USB cihazınızı sisteme takmak, ardından kayıtlı dijital şarkı ve fotoğraflarınızı aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın.
Neodimyum Şerit Tweeter, ön taraftan dinamik ve net bir ses üreten tek kutuplu bir tweeter'dır. Bu, son teknoloji ürünü ses sistemlerinde çoğunlukla mükemmel bir ses yaratmak için kullanılan bir özelliktir. Geleneksel koniler ve konik tweeter'lar doğrusal hareket eden bobin ilkesine dayanırlarken tek kutuplu Neodimyum Şerit Tweeter, yüksek frekansları tam 180 derecelik bir yayılma düzeni içinde dağıtır. Bu, daha yüksek tonlarda ses tayfını çok genişletir ve dinleme merkezinin alanını genişleterek küçük ses sistemlerinden bile geniş, kristal netliğinde ve doğal bir ses çıkışı sağlar.
Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.
Bileşen tasarımlı mikro sistem ile birlikte dört üçgen ayağı olan bir stand da verilmektedir. Bu stand, titreşim, aşırı ısınma ve amplifikatör ve CD yükleyicinin neden olduğu elektromanyetik parazit nedeniyle oluşan her türlü ses bozulmasını önleyebilir. Sonuç, düzgün ve mükemmel bir ses üretimidir.
Alüminyum döküm kabin, çok hafiftir ve yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır, ayrıca paslanmaya karşı dayanıklılığın yanı sıra son derece sağlamdır.
Bu sistemde 100W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.
0
Ses
Hoparlörler
Bağlantı
Müzik çalma
Tuner/Alım/İletim
Kullanılabilirlik
Güç
Aksesuarlar
Boyutlar
Dijital fotoğraf görüntüleme
Yeşil
Video Oynatma
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