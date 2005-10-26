Kutudaki diğer öğeler
- Birleşik video kablosu (Y)
- Kontrol kablosu
- FM/MW Anten
Zengin görüntü ve mükemmel ses deneyimi
Yüksek kaliteli bileşen sistemi, şık ve çekici bir tasarıma sahiptir. DVD oynatma özelliği sayesinde artık mükemmel sesin keyfini sonuna kadar yaşayabilirsiniz
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Zengin görüntü ve mükemmel ses deneyimi
Yüksek kaliteli bileşen sistemi, şık ve çekici bir tasarıma sahiptir. DVD oynatma özelliği sayesinde artık mükemmel sesin keyfini sonuna kadar yaşayabilirsiniz
DVD Micro Theater
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Bu Philips oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD - tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. SVCD, "Super VideoCD" için kullanılan bir kısaltmadır. Daha yüksek çözünürlük sayesinde çok daha net görüntüler sunan SVCD disklerin kalitesi VCD disklerden çok daha iyidir. DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş videoların keyfini çıkarabilirsiniz. DivX medya formatı, film, film fragmanı ve müzik videosu gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve kaydedilebilir DVD diskler gibi ortam araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir.
12 bit Video DAC, orijinal görüntü kalitesinin tüm ayrıntılarını koruyan üstün bir Dijital-Analog Dönüştürücü'dür. İnce gölge ayrıntıları ve daha yumuşak renk geçişleri göstererek, daha canlı ve doğal bir görüntü elde edilmesini sağlar. Alışılmış 10bit DAC'in sınırları, özellikle büyük ekran ve projektörler kullanıldığında belirgin hale gelir.
Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.
Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.
Neodimyum Şerit Tweeter, ön taraftan dinamik ve net bir ses üreten tek kutuplu bir tweeter'dır. Bu, son teknoloji ürünü ses sistemlerinde çoğunlukla mükemmel bir ses yaratmak için kullanılan bir özelliktir. Geleneksel koniler ve konik tweeter'lar doğrusal hareket eden bobin ilkesine dayanırlarken tek kutuplu Neodimyum Şerit Tweeter, yüksek frekansları tam 180 derecelik bir yayılma düzeni içinde dağıtır. Bu, daha yüksek tonlarda ses tayfını çok genişletir ve dinleme merkezinin alanını genişleterek küçük ses sistemlerinden bile geniş, kristal netliğinde ve doğal bir ses çıkışı sağlar.
Altın kaplama hoparlör konektörü, ses sinyallerinin klasik takmalı bağlantılara göre daha iyi aktarılmasını sağlar. Ayrıca, amplifikatörden hoparlöre aktarımda oluşan elektrik sinyal kaybını en aza indirger, böylelikle gerçeğe en yakın ses üretimi gerçekleşir.
Bileşen tasarımlı mikro sistem ile birlikte dört üçgen ayağı olan bir stand da verilmektedir. Bu stand, titreşim, aşırı ısınma ve amplifikatör ve CD yükleyicinin neden olduğu elektromanyetik parazit nedeniyle oluşan her türlü ses bozulmasını önleyebilir. Sonuç, düzgün ve mükemmel bir ses üretimidir.
Alüminyum döküm kabin, çok hafiftir ve yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır, ayrıca paslanmaya karşı dayanıklılığın yanı sıra son derece sağlamdır.
Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, analog sinyali alır, dijital sinyale dönüştürür, sonra da sinyali dijital olarak güçlendirir. Daha sonra sinyal demodülasyon filtresine girerek nihai çıkış oluşturulur. Güçlendirilmiş dijital çıkış, gelişmiş ses kalitesi dahil olmak üzere, dijital sesin tüm avantajlarını sunar. Ayrıca Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, geleneksel AB amplifikatörlere kıyasla %90 daha etkilidir. Bu yüksek verimlilik, az yer kaplayan güçlü bir amplifikatör anlamına gelir.
Hoparlör muhafazası gerçek gül ağacından yapılmıştır. Sağlamlığı ve yoğunluğu, mükemmel kalitede bir ses üretimi için akustik durdurma özelliği sağlar. Üstün kaliteyi sağlamak için üretimin bir kısmı elle gerçekleştirilmiştir.
Ses spektrumunda yüksek ve alçak frekanslar insan kulağı tarafından daha az algılanır; özellikle düşük ses seviyelerinde. Ses Gücü özelliği etkinleştirildiğinde, bas ve tizler yükseltilecek, böylelikle daha dengeli bir ses algısı sağlanacaktır.
Ses
Hoparlörler
Bağlantı
Tuner/Alım/İletim
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar
Boyutlar
Müzik Çalma
Video Oynatma
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