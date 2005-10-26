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    DVD Micro Theater

    MCD708/12
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    • Zengin görüntü ve mükemmel ses deneyimi Zengin görüntü ve mükemmel ses deneyimi Zengin görüntü ve mükemmel ses deneyimi
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      DVD Micro Theater

      MCD708/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Zengin görüntü ve mükemmel ses deneyimi

      Yüksek kaliteli bileşen sistemi, şık ve çekici bir tasarıma sahiptir. DVD oynatma özelliği sayesinde artık mükemmel sesin keyfini sonuna kadar yaşayabilirsiniz

      Bu ürün satışta değil

      DVD Micro Theater

      Zengin görüntü ve mükemmel ses deneyimi

      Yüksek kaliteli bileşen sistemi, şık ve çekici bir tasarıma sahiptir. DVD oynatma özelliği sayesinde artık mükemmel sesin keyfini sonuna kadar yaşayabilirsiniz

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        DVD Micro Theater

        DVD Micro Theater

        - {discount-value}

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        Zengin görüntü ve mükemmel ses deneyimi

        DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD oynatın

        DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD oynatın

        Bu Philips oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD - tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. SVCD, "Super VideoCD" için kullanılan bir kısaltmadır. Daha yüksek çözünürlük sayesinde çok daha net görüntüler sunan SVCD disklerin kalitesi VCD disklerden çok daha iyidir. DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş videoların keyfini çıkarabilirsiniz. DivX medya formatı, film, film fragmanı ve müzik videosu gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve kaydedilebilir DVD diskler gibi ortam araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir.

        Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme

        Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme

        12 bit Video DAC, orijinal görüntü kalitesinin tüm ayrıntılarını koruyan üstün bir Dijital-Analog Dönüştürücü'dür. İnce gölge ayrıntıları ve daha yumuşak renk geçişleri göstererek, daha canlı ve doğal bir görüntü elde edilmesini sağlar. Alışılmış 10bit DAC'in sınırları, özellikle büyük ekran ve projektörler kullanıldığında belirgin hale gelir.

        En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video

        En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video

        Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.

        Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital

        Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital

        Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.

        Etkileyici ses için Neodimyum Şerit Tweeter

        Etkileyici ses için Neodimyum Şerit Tweeter

        Neodimyum Şerit Tweeter, ön taraftan dinamik ve net bir ses üreten tek kutuplu bir tweeter'dır. Bu, son teknoloji ürünü ses sistemlerinde çoğunlukla mükemmel bir ses yaratmak için kullanılan bir özelliktir. Geleneksel koniler ve konik tweeter'lar doğrusal hareket eden bobin ilkesine dayanırlarken tek kutuplu Neodimyum Şerit Tweeter, yüksek frekansları tam 180 derecelik bir yayılma düzeni içinde dağıtır. Bu, daha yüksek tonlarda ses tayfını çok genişletir ve dinleme merkezinin alanını genişleterek küçük ses sistemlerinden bile geniş, kristal netliğinde ve doğal bir ses çıkışı sağlar.

        En iyi sinyal aktarımı için altın kaplama hoparlör konektörü

        En iyi sinyal aktarımı için altın kaplama hoparlör konektörü

        Altın kaplama hoparlör konektörü, ses sinyallerinin klasik takmalı bağlantılara göre daha iyi aktarılmasını sağlar. Ayrıca, amplifikatörden hoparlöre aktarımda oluşan elektrik sinyal kaybını en aza indirger, böylelikle gerçeğe en yakın ses üretimi gerçekleşir.

        Son teknoloji ürünü standlı bileşen tasarımı

        Son teknoloji ürünü standlı bileşen tasarımı

        Bileşen tasarımlı mikro sistem ile birlikte dört üçgen ayağı olan bir stand da verilmektedir. Bu stand, titreşim, aşırı ısınma ve amplifikatör ve CD yükleyicinin neden olduğu elektromanyetik parazit nedeniyle oluşan her türlü ses bozulmasını önleyebilir. Sonuç, düzgün ve mükemmel bir ses üretimidir.

        Kaliteli görünüme sahip alüminyum kabin

        Kaliteli görünüme sahip alüminyum kabin

        Alüminyum döküm kabin, çok hafiftir ve yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır, ayrıca paslanmaya karşı dayanıklılığın yanı sıra son derece sağlamdır.

        Sınıf 'D' dijital amplifikatör ile kaliteli ses performansı

        Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, analog sinyali alır, dijital sinyale dönüştürür, sonra da sinyali dijital olarak güçlendirir. Daha sonra sinyal demodülasyon filtresine girerek nihai çıkış oluşturulur. Güçlendirilmiş dijital çıkış, gelişmiş ses kalitesi dahil olmak üzere, dijital sesin tüm avantajlarını sunar. Ayrıca Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, geleneksel AB amplifikatörlere kıyasla %90 daha etkilidir. Bu yüksek verimlilik, az yer kaplayan güçlü bir amplifikatör anlamına gelir.

        Mükemmel ses kalitesi için gül ağacından yapılmış hoparlör muhafazası

        Hoparlör muhafazası gerçek gül ağacından yapılmıştır. Sağlamlığı ve yoğunluğu, mükemmel kalitede bir ses üretimi için akustik durdurma özelliği sağlar. Üstün kaliteyi sağlamak için üretimin bir kısmı elle gerçekleştirilmiştir.

        Bas ve tiz geliştirme için ses gücü

        Ses spektrumunda yüksek ve alçak frekanslar insan kulağı tarafından daha az algılanır; özellikle düşük ses seviyelerinde. Ses Gücü özelliği etkinleştirildiğinde, bas ve tizler yükseltilecek, böylelikle daha dengeli bir ses algısı sağlanacaktır.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Çıkış Gücü
          2x50W RMS / 2x100W ses gücü
          Ses Geliştirme
          • Sınıf "D" Dijital Amplifikatör
          • Dijital Ses Kontrolü 4 mod
          • Dinamik Bas Kuvvetlendirme
          • Ses Gücü
          Ses Sistemi
          Dolby Digital

        • Hoparlörler

          Ana Hoparlör
          • 2 yollu
          • Bas Refleks Hoparlör Sistemi
          • 5" woofer
          • Şerit tweeter
          • Altın kaplama hoparlör konektörleri
          • Izgaraları çıkarılabilir hoparlör
          • Gül ağacından yapılmış muhafaza

        • Bağlantı

          Aux girişi
          2x(Sol/Sağ)/ RCA
          Diğer bağlantılar
          • Aktif subwoofer ön çıkış
          • Dijital koaksiyel ses çıkışı
          • Dijital optik çıkış
          • FM Anteni
          • Hat çıkışı
          • MW Anteni
          Video Çıkışı - Analog
          • Birleşik CVBS (sarı cinch)
          • S-Video (Hosiden)
          • SCART

        • Tuner/Alım/İletim

          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet
          Radyo Bantları
          • FM Stereo
          • MW
          İstasyon hafızaları
          40

        • Kullanılabilirlik

          Alarmlar
          • CD Alarmı
          • Uyku zamanlayıcısı
          Ekran Tipi
          VFD ekran
          OSD Dilleri
          • İngilizce
          • Fransızca
          • İspanyolca
          • Türkçe
          • Almanca
          • Felemenkçe
          • İsveççe
          • Portekizce
          • İtalyanca
          Saat
          Ana ekranda
          Eko Güç Bekleme
          1 watt
          Göstergeler
          DIM modu

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Birleşik video kablosu (Y)
          • Kontrol kablosu
          • FM/MW Anten
          Uzaktan kumanda
          49 tuşlu, 2xAAA pil ile

        • Boyutlar

          Ambalaj Derinliği
          375  mm
          Set Genişliği
          240  mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          15  kg
          Ambalaj Yüksekliği
          330  mm
          Set Yüksekliği
          160  mm
          Ambalaj Genişliği
          525  mm
          Set Derinliği
          230  mm
          Ana hoparlör derinliği
          225  mm
          Ana hoparlör genişliği
          160  mm
          Ana Hoparlör yüksekliği
          275  mm

        • Müzik Çalma

          Disk Çalma Modları
          • Programlanabilen 20 Parça
          • Tekrarlama/birini/tümünü /programlama
          • Rastgele Çalma
          Oynatılabilen Ortamlar
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA-CD
          Yükleyici Tipi
          • Motorlu
          • Tepsi

        • Video Oynatma

          Oynatılabilen Ortamlar
          • DivX
          • DVD+RW
          • DVD Video
          • Picture CD
          • Video CD/SVCD
          Disk Çalma Modları
          • A-B Tekrarlama
          • Açı
          • PBC
          • Ağır Çekim
          • Büyütme
          • Ebeveyn kontrolü
          • Dinamik Aralık Sıkıştırması
          Video Geliştirme
          Aşamalı Tarama
          DVD Bölgesi
          2

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Birleşik video kablosu (Y)
        • Kontrol kablosu
        • FM/MW Anten

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