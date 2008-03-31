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    DVD Micro Theater

    MCD288E/12
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    • HDMI1080i video geliştirme özellikli çok şık sinema sistemi HDMI1080i video geliştirme özellikli çok şık sinema sistemi HDMI1080i video geliştirme özellikli çok şık sinema sistemi
      -{discount-value}

      DVD Micro Theater

      MCD288E/12
      Genel Derecelendirme / 5

      HDMI1080i video geliştirme özellikli çok şık sinema sistemi

      Saf güç ve ultra şıklık, en sevdiğiniz müzik ve filmlerin keyfine eşsiz bir ses kalitesiyle varmanızı sağlayan MCD288E DVD Micro Theatre'da buluşuyor. Bu zarif güzellik, masa üstü ya da duvara montaj seçeneğiyle her iç mekanı zenginleştirecek. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      DVD Micro Theater

      HDMI1080i video geliştirme özellikli çok şık sinema sistemi

      Saf güç ve ultra şıklık, en sevdiğiniz müzik ve filmlerin keyfine eşsiz bir ses kalitesiyle varmanızı sağlayan MCD288E DVD Micro Theatre'da buluşuyor. Bu zarif güzellik, masa üstü ya da duvara montaj seçeneğiyle her iç mekanı zenginleştirecek. Tüm faydaları görün

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        DVD Micro Theater

        DVD Micro Theater

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        HDMI1080i video geliştirme özellikli çok şık sinema sistemi

        • HDMI 1080i
        Yüksek çözünürlüklü video geliştirme özelliği ile HDMI 1080i

        Yüksek çözünürlüklü video geliştirme özelliği ile HDMI 1080i

        HDMI, Yüksek Çözünürlükte Multimedya Arayüzü demektir. Dijital HD görüntü gibi, dijital çok kanallı ses de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyallere dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak gürültüden tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sağlar. HDMI, DVI (Digital Video Interface - Dijital Video Arayüzü) ile geriye dönük olarak tam uyumludur.

        Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital

        Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital

        Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.

        En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video

        En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video

        Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.

        DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD oynatın

        DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD oynatın

        Bu Philips oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD - tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. SVCD, "Super VideoCD" için kullanılan bir kısaltmadır. Daha yüksek çözünürlük sayesinde çok daha net görüntüler sunan SVCD disklerin kalitesi VCD disklerden çok daha iyidir. DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş videoların keyfini çıkarabilirsiniz. DivX medya formatı, film, film fragmanı ve müzik videosu gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve kaydedilebilir DVD diskler gibi ortam araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir.

        Müzik ve fotoğraflar için USB Direct

        Müzik ve fotoğraflar için USB Direct

        Tek yapmanız gereken USB cihazınızı sisteme takmak, ardından kayıtlı dijital şarkı ve fotoğraflarınızı aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın.

        En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

        En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

        Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

        Esnek yerleşim için duvara montaj seçeneği

        Esnek yerleşim için duvara montaj seçeneği

        İnce ve şık bir tasarımın mükemmel birlikteliği olan Philips ses sisteminiz oturma odanıza tam uyacak şekilde tasarlanmıştır. Ses sisteminin standı bir raf veya kabine şık ve güvenle oturmasını sağlar. Duvara monte edildiğinde de bağımsız standıyla aynı esnekliği sunar.

        Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme

        Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme

        12 bit Video DAC, orijinal görüntü kalitesinin tüm ayrıntılarını koruyan üstün bir Dijital-Analog Dönüştürücü'dür. İnce gölge ayrıntıları ve daha yumuşak renk geçişleri göstererek, daha canlı ve doğal bir görüntü elde edilmesini sağlar. Alışılmış 10bit DAC'in sınırları, özellikle büyük ekran ve projektörler kullanıldığında belirgin hale gelir.

        Sınıf 'D' dijital amplifikatör ile kaliteli ses performansı

        Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, analog sinyali alır, dijital sinyale dönüştürür, sonra da sinyali dijital olarak güçlendirir. Daha sonra sinyal demodülasyon filtresine girerek nihai çıkış oluşturulur. Güçlendirilmiş dijital çıkış, gelişmiş ses kalitesi dahil olmak üzere, dijital sesin tüm avantajlarını sunar. Ayrıca Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, geleneksel AB amplifikatörlere kıyasla %90 daha etkilidir. Bu yüksek verimlilik, az yer kaplayan güçlü bir amplifikatör anlamına gelir.

        Bas ve tiz geliştirme için ses gücü

        Ses spektrumunda yüksek ve alçak frekanslar insan kulağı tarafından daha az algılanır; özellikle düşük ses seviyelerinde. Ses Gücü özelliği etkinleştirildiğinde, bas ve tizler yükseltilecek, böylelikle daha dengeli bir ses algısı sağlanacaktır.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Çıkış Gücü
          2x20W RMS+ 60W
          Çıkış gücü (RMS)
          Toplam 100W RMS
          Ses Geliştirme
          • Dijital Ses Kontrolü 4 mod
          • Dinamik Bas Kuvvetlendirme
          • Ses Gücü
          • Sınıf "D" Dijital Amplifikatör
          Ses Sistemi
          Dolby Digital

        • Hoparlörler

          Ana Hoparlör
          • Bas Refleks Hoparlör Sistemi
          • 3" woofer
          Subwoofer tipi
          Aktif

        • Bağlantı

          USB
          USB ana bilgisayar
          Aux girişi
          3,5 mm
          Diğer bağlantılar
          • FM Anteni
          • AV çıkışı
          • HDMI çıkış
          Video Çıkışı - Analog
          Bileşen Y Pb Pr (cinch)
          Kulaklık
          3,5 mm

        • Tuner/Alım/İletim

          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet
          Tuner Geliştirmeleri
          Otomatik Hafızaya Alma
          Radyo Bantları
          FM Stereo
          İstasyon hafızaları
          20
          RDS
          • İstasyon Adı
          • RDS Saat Ayarı
          • Program Türü
          • Radyo Metni

        • Kullanılabilirlik

          Alarmlar
          • CD Alarmı
          • Uyku zamanlayıcısı
          • Radyo Alarmı
          • USB alarm
          Ekran Tipi
          VFD ekran
          OSD Dilleri
          • İngilizce
          • Portekizce
          • İspanyolca
          • Felemenkçe
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • İsveççe
          • Türkçe
          Saat
          Ana ekranda
          Eko Güç Bekleme
          1 watt
          Göstergeler
          DIM modu
          Duvara monte edilebilir / Tavana Asılabilir
          Duvara Monte Edilebilir

        • Güç

          Güç kaynağı
          • 110-240 V
          • 50/60 Hz

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Ses/Video kablosu
          • FM anteni
          • Scart adaptörü
          • Dünya Çapında Garanti belgesi
          • AC Güç Kablosu
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Almanca, İtalyanca
          Uzaktan kumanda
          40 tuşlu, Lityum pil ile
          Kullanım Kılavuzu
          10 dil

        • Boyutlar

          Ambalaj Derinliği
          224  mm
          Set Genişliği
          200  mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          6,7  kg
          Ambalaj Yüksekliği
          368  mm
          Set Yüksekliği
          250  mm
          Ambalaj Genişliği
          480  mm
          Set Derinliği
          110  mm
          Ana hoparlör derinliği
          33  mm
          Ana hoparlör genişliği
          140  mm
          Ana Hoparlör yüksekliği
          220  mm
          Subwoofer Derinliği
          302  mm
          Subwoofer Yüksekliği
          197  mm
          Subwoofer Genişliği
          170  mm

        • Müzik Çalma

          Disk Çalma Modları
          • Tekrarlama/birini/tümünü /programlama
          • Rastgele Çalma
          • Programlanabilen 20 Parça
          Oynatılabilen Ortamlar
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA-CD
          ID3 etiket desteği
          Evet
          USB Direct Modları
          • Hızlı Geri/Hızlı İleri
          • Çal/Duraklat
          • Önceki/Sonraki
          • Programlı Çalma
          • Tekrarlama
          • Rasgele
          • Durdur
          Yükleyici Tipi
          Yuva

        • Görüntü/Ekran

          D/A dönüştürücü
          12 bit, 108 MHz
          Görüntü geliştirme
          • Yüksek Çözünürlük (720p, 1080i)
          • Video yukarı örnekleme
          • Video geliştirme

        • Resim Oynatma

          Resim Sıkıştırma Formatı
          JPEG
          Oynatılabilen Ortamlar
          • CD-R/RW
          • DVD+R/+RW
          • Picture CD
          Görüntü Güçlendirme
          MP3 çalarak slayt gösterisi

        • Video Oynatma

          Oynatılabilen Ortamlar
          • DivX
          • DVD Video
          • Video CD/SVCD
          • Picture CD
          • DVD+R/+RW
          • DVD-R/-RW
          Disk Çalma Modları
          • A-B Tekrarlama
          • Açı
          • PBC
          • Ebeveyn kontrolü
          • Disk Menüsü
          • Hızlı Geri
          • Hızlı İleri
          • OSD
          • Büyütme
          • Durdurulan Yerden Tekrar Çalma
          • Ağır Çekim
          Video Geliştirme
          Aşamalı Tarama
          DVD Bölgesi
          2
          Yükleyici Tipi
          Yuva

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Ses/Video kablosu
        • FM anteni
        • Scart adaptörü
        • Dünya Çapında Garanti belgesi
        • AC Güç Kablosu

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