Kutudaki diğer öğeler
- Ses/Video kablosu
- FM anteni
- Scart adaptörü
- Dünya Çapında Garanti belgesi
- AC Güç Kablosu
HDMI1080i video geliştirme özellikli çok şık sinema sistemi
Saf güç ve ultra şıklık, en sevdiğiniz müzik ve filmlerin keyfine eşsiz bir ses kalitesiyle varmanızı sağlayan MCD288E DVD Micro Theatre'da buluşuyor. Bu zarif güzellik, masa üstü ya da duvara montaj seçeneğiyle her iç mekanı zenginleştirecek. Tüm faydaları görün
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HDMI1080i video geliştirme özellikli çok şık sinema sistemi
Saf güç ve ultra şıklık, en sevdiğiniz müzik ve filmlerin keyfine eşsiz bir ses kalitesiyle varmanızı sağlayan MCD288E DVD Micro Theatre'da buluşuyor. Bu zarif güzellik, masa üstü ya da duvara montaj seçeneğiyle her iç mekanı zenginleştirecek. Tüm faydaları görün
DVD Micro Theater
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HDMI, Yüksek Çözünürlükte Multimedya Arayüzü demektir. Dijital HD görüntü gibi, dijital çok kanallı ses de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyallere dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak gürültüden tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sağlar. HDMI, DVI (Digital Video Interface - Dijital Video Arayüzü) ile geriye dönük olarak tam uyumludur.
Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.
Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.
Bu Philips oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD - tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. SVCD, "Super VideoCD" için kullanılan bir kısaltmadır. Daha yüksek çözünürlük sayesinde çok daha net görüntüler sunan SVCD disklerin kalitesi VCD disklerden çok daha iyidir. DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş videoların keyfini çıkarabilirsiniz. DivX medya formatı, film, film fragmanı ve müzik videosu gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve kaydedilebilir DVD diskler gibi ortam araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir.
Tek yapmanız gereken USB cihazınızı sisteme takmak, ardından kayıtlı dijital şarkı ve fotoğraflarınızı aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın.
Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.
Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.
İnce ve şık bir tasarımın mükemmel birlikteliği olan Philips ses sisteminiz oturma odanıza tam uyacak şekilde tasarlanmıştır. Ses sisteminin standı bir raf veya kabine şık ve güvenle oturmasını sağlar. Duvara monte edildiğinde de bağımsız standıyla aynı esnekliği sunar.
12 bit Video DAC, orijinal görüntü kalitesinin tüm ayrıntılarını koruyan üstün bir Dijital-Analog Dönüştürücü'dür. İnce gölge ayrıntıları ve daha yumuşak renk geçişleri göstererek, daha canlı ve doğal bir görüntü elde edilmesini sağlar. Alışılmış 10bit DAC'in sınırları, özellikle büyük ekran ve projektörler kullanıldığında belirgin hale gelir.
Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, analog sinyali alır, dijital sinyale dönüştürür, sonra da sinyali dijital olarak güçlendirir. Daha sonra sinyal demodülasyon filtresine girerek nihai çıkış oluşturulur. Güçlendirilmiş dijital çıkış, gelişmiş ses kalitesi dahil olmak üzere, dijital sesin tüm avantajlarını sunar. Ayrıca Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, geleneksel AB amplifikatörlere kıyasla %90 daha etkilidir. Bu yüksek verimlilik, az yer kaplayan güçlü bir amplifikatör anlamına gelir.
Ses spektrumunda yüksek ve alçak frekanslar insan kulağı tarafından daha az algılanır; özellikle düşük ses seviyelerinde. Ses Gücü özelliği etkinleştirildiğinde, bas ve tizler yükseltilecek, böylelikle daha dengeli bir ses algısı sağlanacaktır.
Ses
Hoparlörler
Bağlantı
Tuner/Alım/İletim
Kullanılabilirlik
Güç
Aksesuarlar
Boyutlar
Müzik Çalma
Görüntü/Ekran
Resim Oynatma
Video Oynatma
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