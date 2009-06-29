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Üretimden kaldırıldı

Komponent DVD mikro sistem

MCD183/12

Ses tutkusu

Philips komponent DVD mikro sistemi ile odanızda sinema benzeri ses çıkışına sahip olacaksınız. Hoparlör sistemi ve 100W RMS toplam çıkış gücü sayesinde hiçbir ses efektini kaçırmayacaksınız. Ayrıca, fotoğraf görüntülemek ve müzik dinlemek için USB Direct özelliği de var.

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Ses tutkusu

  • 100W

  • subwoofer

Açma ve kapama zamanlayıcısı fonksiyonları

Açma ve kapama zamanlayıcısı fonksiyonları

Birçok çalar saatte çeşitli alarm seçenekleri bulunur. Bu Philips Saatli radyo sizi radyo çalarak veya bildiğiniz zil sesiyle uyandırır. Uyku Zamanlayıcısı sayesinde müziğin çalma süresini uykuya dalma sürenize göre ayarlayabilirsiniz. Sabahları sabit bir zil sesiyle uyanmak veya en sevdiğiniz müziği dinleyerek uyumak için aradığınız tüm özellikler bu saatli radyoda var.

En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video

En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video

Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.

Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital

Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital

Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.

Teknik Özellikler

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