2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
MCD183/12
Ses tutkusu
Philips komponent DVD mikro sistemi ile odanızda sinema benzeri ses çıkışına sahip olacaksınız. Hoparlör sistemi ve 100W RMS toplam çıkış gücü sayesinde hiçbir ses efektini kaçırmayacaksınız. Ayrıca, fotoğraf görüntülemek ve müzik dinlemek için USB Direct özelliği de var.
100W
subwoofer
Birçok çalar saatte çeşitli alarm seçenekleri bulunur. Bu Philips Saatli radyo sizi radyo çalarak veya bildiğiniz zil sesiyle uyandırır. Uyku Zamanlayıcısı sayesinde müziğin çalma süresini uykuya dalma sürenize göre ayarlayabilirsiniz. Sabahları sabit bir zil sesiyle uyanmak veya en sevdiğiniz müziği dinleyerek uyumak için aradığınız tüm özellikler bu saatli radyoda var.
Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.
Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.
Yorumlar