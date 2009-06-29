En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video

Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.