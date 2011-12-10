DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) ve Picture CD oynatın

Bu Philips oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin büyük bölümüyle uyumludur. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD formatlarını bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. SVCD, "Super VideoCD" için kullanılan bir kısaltmadır. Daha yüksek çözünürlük sayesinde çok daha net görüntüler sunan SVCD disklerin kalitesi VCD disklerden çok daha iyidir. DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş videoların keyfini çıkarabilirsiniz. DivX medya formatı, film, film fragmanı ve müzik videosu gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve kaydedilebilir DVD diskler gibi ortam araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir.