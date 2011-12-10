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    Klasik DVD mikro sistemi

    MCD135/58
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      Klasik DVD mikro sistemi

      MCD135/58
      Genel Derecelendirme / 5

      Sesin tutkusu

      Kompakt olmasına rağmen çok güçlü olan bu sistem, 50 W RMS gücü ile mükemmel ses kalitesi sağlar. Aynı zamanda DVD oynatır, USB ve FM radyodan müzik çalar. Kompakt tasarımın size olabildiğince esnek yerleştirme seçenekleri sunması sayesinde, evinizin her yerinde harika sesin tadını çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      Klasik DVD mikro sistemi

      Sesin tutkusu

      Kompakt olmasına rağmen çok güçlü olan bu sistem, 50 W RMS gücü ile mükemmel ses kalitesi sağlar. Aynı zamanda DVD oynatır, USB ve FM radyodan müzik çalar. Kompakt tasarımın size olabildiğince esnek yerleştirme seçenekleri sunması sayesinde, evinizin her yerinde harika sesin tadını çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Klasik DVD mikro sistemi

        Klasik DVD mikro sistemi

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        Sesin tutkusu

        Harika müzik ve filmler ile rahatlayın

        • DVD
        • CD, MP3-CD, USB, FM
        • 50 W
        Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital

        Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital

        Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.

        En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

        En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

        Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

        Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

        Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

        MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

        Taşınabilir USB sürücüler ile doğrudan MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın

        Taşınabilir USB sürücüler ile doğrudan MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın

        Cihazınızı Philips Hi-Fi sisteminiz üzerindeki USB bağlantı noktasına takmanız yeterlidir. Müziğiniz doğrudan cihazdan çalınacaktır. Artık önemli anlarınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

        DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) ve Picture CD oynatın

        Bu Philips oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin büyük bölümüyle uyumludur. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD formatlarını bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. SVCD, "Super VideoCD" için kullanılan bir kısaltmadır. Daha yüksek çözünürlük sayesinde çok daha net görüntüler sunan SVCD disklerin kalitesi VCD disklerden çok daha iyidir. DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş videoların keyfini çıkarabilirsiniz. DivX medya formatı, film, film fragmanı ve müzik videosu gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve kaydedilebilir DVD diskler gibi ortam araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Çıkış Gücü
          50 W RMS
          Ses Geliştirme
          • Dinamik Bas Kuvvetlendirme
          • Dijital Ses Kontrolü 4 mod
          Ses Sistemi
          Dolby Digital

        • Hoparlörler

          Ana Hoparlör
          • Bas Refleks Hoparlör Sistemi
          • 4" woofer

        • Bağlantı

          Ses Bağlantıları
          3,5 mm Hat girişi
          Diğer bağlantılar
          • Hat çıkışı
          • FM Anteni
          Video Çıkışı - Analog
          • Birleşik CVBS (sarı cinch)
          • S-Video (Hosiden)
          • Bileşen Y Pb Pr (cinch)
          Kulaklık
          3,5 mm

        • Tuner/Alım/İletim

          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet
          Tuner Geliştirmeleri
          Otomatik Hafızaya Alma
          Radyo Bantları
          FM Stereo
          İstasyon hafızaları
          10

        • Kullanılabilirlik

          Alarmlar
          • Uyku zamanlayıcısı
          • CD Alarmı
          • Radyo Alarmı
          Ekran Tipi
          Beyaz FTD
          OSD Dilleri
          • İngilizce
          • Geleneksel Çince
          • Portekizce
          • İspanyolca
          Saat
          Ana ekranda

        • Güç

          Güç kaynağı
          100-240 VAC, 50/60 Hz

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Birleşik video kablosu (Y)
          • FM/MW Anten
          • Garanti belgesi
          • Hızlı Kullanım Kılavuzu
          • 3,5 mm stereo hat giriş kablosu
          Uzaktan kumanda
          40 tuşlu, Lityum pil ile

        • Boyutlar

          Ambalaj Derinliği
          252  mm
          Set Genişliği
          152  mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          3,52  kg
          Ambalaj Yüksekliği
          265  mm
          Set Yüksekliği
          170  mm
          Ambalaj Genişliği
          535  mm
          Set Derinliği
          210  mm
          Ana hoparlör derinliği
          210  mm
          Ana hoparlör genişliği
          152  mm
          Ana Hoparlör yüksekliği
          170  mm

        • Müzik Çalma

          Disk Çalma Modları
          • Programlanabilen 20 Parça
          • Tekrarlama/birini/tümünü /programlama
          • Rastgele Çalma
          Oynatılabilen Ortamlar
          • MP3-CD
          • CD-RW
          • CD-R
          • CD
          • WMA-CD
          USB Direct Modları
          • Hızlı Geri/Hızlı İleri
          • Çal/Duraklat
          • Önceki/Sonraki
          • Tekrarlama
          • Rasgele
          Yükleyici Tipi
          Üst

        • Video Oynatma

          Oynatılabilen Ortamlar
          • DVD+RW
          • DVD Video
          • Picture CD
          • Video CD/SVCD
          • DivX Ultra
          Disk Çalma Modları
          • Açı
          • Ağır Çekim
          • Büyütme
          • A-B Tekrarlama
          • PBC
          • Ebeveyn kontrolü
          DVD Bölgesi
          2
          USB Doğrudan Oynatma
          JPEG

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Birleşik video kablosu (Y)
        • FM/MW Anten
        • Garanti belgesi
        • Hızlı Kullanım Kılavuzu
        • 3,5 mm stereo hat giriş kablosu

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