Kutudaki diğer öğeler
- Birleşik video kablosu (Y)
- FM/MW Anten
- Garanti belgesi
- Hızlı Kullanım Kılavuzu
- 3,5 mm stereo hat giriş kablosu
Sesin tutkusu
Kompakt olmasına rağmen çok güçlü olan bu sistem, 50 W RMS gücü ile mükemmel ses kalitesi sağlar. Aynı zamanda DVD oynatır, USB ve FM radyodan müzik çalar. Kompakt tasarımın size olabildiğince esnek yerleştirme seçenekleri sunması sayesinde, evinizin her yerinde harika sesin tadını çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sesin tutkusu
Kompakt olmasına rağmen çok güçlü olan bu sistem, 50 W RMS gücü ile mükemmel ses kalitesi sağlar. Aynı zamanda DVD oynatır, USB ve FM radyodan müzik çalar. Kompakt tasarımın size olabildiğince esnek yerleştirme seçenekleri sunması sayesinde, evinizin her yerinde harika sesin tadını çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Klasik DVD mikro sistemi
Toplam:
recurring payment
Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.
Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.
Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.
Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.
Cihazınızı Philips Hi-Fi sisteminiz üzerindeki USB bağlantı noktasına takmanız yeterlidir. Müziğiniz doğrudan cihazdan çalınacaktır. Artık önemli anlarınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Bu Philips oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin büyük bölümüyle uyumludur. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD formatlarını bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. SVCD, "Super VideoCD" için kullanılan bir kısaltmadır. Daha yüksek çözünürlük sayesinde çok daha net görüntüler sunan SVCD disklerin kalitesi VCD disklerden çok daha iyidir. DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş videoların keyfini çıkarabilirsiniz. DivX medya formatı, film, film fragmanı ve müzik videosu gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve kaydedilebilir DVD diskler gibi ortam araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir.
Ses
Hoparlörler
Bağlantı
Tuner/Alım/İletim
Kullanılabilirlik
Güç
Aksesuarlar
Boyutlar
Müzik Çalma
Video Oynatma
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.