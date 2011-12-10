Ses tutkusu
Philips komponent DVD mikro sistemi ile odanızda sinema benzeri ses çıkışına sahip olacaksınız. 40W RMS toplam çıkış gücü sayesinde hiçbir ses efektini kaçırmayacaksınız. Ayrıca, fotoğraf görüntülemek ve müzik dinlemek için USB Direct özelliği de var.
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Ses tutkusu
Philips komponent DVD mikro sistemi ile odanızda sinema benzeri ses çıkışına sahip olacaksınız. 40W RMS toplam çıkış gücü sayesinde hiçbir ses efektini kaçırmayacaksınız. Ayrıca, fotoğraf görüntülemek ve müzik dinlemek için USB Direct özelliği de var.
Komponent DVD mikro sistem
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Tek yapmanız gereken USB cihazınızı sisteme takmak, ardından kayıtlı dijital şarkı ve fotoğraflarınızı aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın.
Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.
Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.
Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
Bu Philips hoparlör 40 W RMS toplam çıkış gücüne sahiptir. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.
Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.
Bu Philips oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD - tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. SVCD, "Super VideoCD" için kullanılan bir kısaltmadır. Daha yüksek çözünürlük sayesinde çok daha net görüntüler sunan SVCD disklerin kalitesi VCD disklerden çok daha iyidir. DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş videoların keyfini çıkarabilirsiniz. DivX medya formatı, film, film fragmanı ve müzik videosu gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve kaydedilebilir DVD diskler gibi ortam araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir.
Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.
Birçok çalar saatte çeşitli alarm seçenekleri bulunur. Bu Philips Saatli radyo sizi radyo çalarak veya bildiğiniz zil sesiyle uyandırır. Uyku Zamanlayıcısı sayesinde müziğin çalma süresini uykuya dalma sürenize göre ayarlayabilirsiniz. Sabahları sabit bir zil sesiyle uyanmak veya en sevdiğiniz müziği dinleyerek uyumak için aradığınız tüm özellikler bu saatli radyoda var.
Ses
Hoparlörler
Bağlantı
Müzik çalma
Tuner/Alım/İletim
Kullanılabilirlik
Güç
Aksesuarlar
Boyutlar
Dijital fotoğraf görüntüleme
Yeşil
Video Oynatma
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