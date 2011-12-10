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    Komponent DVD mikro sistem

    MCD122/12
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      Komponent DVD mikro sistem

      MCD122/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Ses tutkusu

      Philips komponent DVD mikro sistemi ile odanızda sinema benzeri ses çıkışına sahip olacaksınız. 40W RMS toplam çıkış gücü sayesinde hiçbir ses efektini kaçırmayacaksınız. Ayrıca, fotoğraf görüntülemek ve müzik dinlemek için USB Direct özelliği de var.

      Bu ürün satışta değil

      Komponent DVD mikro sistem

      Ses tutkusu

      Philips komponent DVD mikro sistemi ile odanızda sinema benzeri ses çıkışına sahip olacaksınız. 40W RMS toplam çıkış gücü sayesinde hiçbir ses efektini kaçırmayacaksınız. Ayrıca, fotoğraf görüntülemek ve müzik dinlemek için USB Direct özelliği de var.

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        Komponent DVD mikro sistem

        Komponent DVD mikro sistem

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        Müzik ve fotoğraflar için USB Direct

        Müzik ve fotoğraflar için USB Direct

        Tek yapmanız gereken USB cihazınızı sisteme takmak, ardından kayıtlı dijital şarkı ve fotoğraflarınızı aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın.

        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

        Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital

        Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital

        Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.

        Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

        Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

        Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

        40 W RMS toplam çıkış gücü

        40 W RMS toplam çıkış gücü

        Bu Philips hoparlör 40 W RMS toplam çıkış gücüne sahiptir. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

        En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

        En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

        Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

        DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD oynatın

        DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD oynatın

        Bu Philips oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD - tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. SVCD, "Super VideoCD" için kullanılan bir kısaltmadır. Daha yüksek çözünürlük sayesinde çok daha net görüntüler sunan SVCD disklerin kalitesi VCD disklerden çok daha iyidir. DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş videoların keyfini çıkarabilirsiniz. DivX medya formatı, film, film fragmanı ve müzik videosu gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve kaydedilebilir DVD diskler gibi ortam araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir.

        En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video

        En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video

        Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.

        Açma ve kapama zamanlayıcısı fonksiyonları

        Açma ve kapama zamanlayıcısı fonksiyonları

        Birçok çalar saatte çeşitli alarm seçenekleri bulunur. Bu Philips Saatli radyo sizi radyo çalarak veya bildiğiniz zil sesiyle uyandırır. Uyku Zamanlayıcısı sayesinde müziğin çalma süresini uykuya dalma sürenize göre ayarlayabilirsiniz. Sabahları sabit bir zil sesiyle uyanmak veya en sevdiğiniz müziği dinleyerek uyumak için aradığınız tüm özellikler bu saatli radyoda var.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Çıkış gücü
          • 40 W
          • 2 x 20 W RMS
          Ses geliştirme
          • 4 modlu dijital ses kontrolü
          • Dinamik Bas Kuvvetlendirme
          • Dolby Dijital

        • Hoparlörler

          Hoparlör sürücüleri
          4" woofer
          Hoparlör tipleri
          Bas Refleks hoparlör sistemi

        • Bağlantı

          USB
          USB ana bilgisayar
          MP3 Link
          3,5 mm stereo hat girişi
          Ses/Video çıkışı
          • 2xRCA (Ses)
          • komponent video çıkışı
          • kompozit video (CVBS) çıkışı
          • dijital ses koaksiyel çıkışı
          • Kulaklık (3,5 mm)
          • SCART çıkışı
          Aux girişi
          2xRCA (Ses)

        • Müzik çalma

          Disk çalma modları
          • hızlı ileri/geri
          • sonraki/önceki parça arama
          • tekrarlama/rastgele çalma/program
          Oynatılabilen ortamlar
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA-CD
          • USB flash sürücü
          Diğerleri
          ID3 etiket desteği
          Doğrudan USB oynatma modları
          • hızlı ileri/hızlı geri
          • oynat/duraklat
          • önceki/sonraki
          • programlı oynatma
          • tekrarlama
          • rastgele çalma
          • durdurma

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten
          FM anteni
          Radyo bantları
          FM stereo
          İstasyon hafızaları
          20
          RDS
          • RDS saat ayarı
          • istasyon adı
          • program tipi
          Tuner geliştirmesi
          otomatik dijital istasyon ayarı

        • Kullanılabilirlik

          Alarmlar
          • CD alarmı
          • radyo alarmı
          • USB alarm
          Saat
          • ana ekranda
          • kapanma zamanlayıcısı
          Yükleyici tipi
          tepsi
          Ekran tipi
          LCD ekran
          Disk sayısı
          1

        • Güç

          Güç kaynağı
          220 - 240  volt
          Güç kaynağı
          50  Hz

        • Aksesuarlar

          Uzaktan kumanda
          Lityum pilli, 38 tuşlu
          Diğerleri
          • FM anteni
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Kullanım Kılavuzu
          Kablolar/Bağlantı
          • kompozit video kablosu (Y)
          • güç kablosu
          Garanti
          Dünya Çapında Garanti kitapçığı

        • Boyutlar

          Brüt ağırlık
          6  kg
          Ana hoparlör derinliği
          160  mm
          Ana hoparlör genişliği
          140  mm
          Ana ünite derinliği
          240  mm
          Ana ünite yüksekliği
          90  mm
          Ana ünite genişliği
          220  mm
          Ambalaj yüksekliği
          310  mm
          Ambalaj genişliği
          395  mm
          Ambalaj derinliği
          280  mm
          Ana hoparlör yüksekliği
          220  mm

        • Dijital fotoğraf görüntüleme

          Oynatılabilen ortamlar
          • CD-R/RW
          • DVD+R/+RW
          • picture CD
          Resim Sıkıştırma Formatı
          JPEG

        • Yeşil

          Eko Güç bekleme
          1  W

        • Video Oynatma

          Disk çalma modları
          • A-B Tekrarlama
          • açılı
          • Büyütme
          • ağır çekim
          • ebeveyn kontrolü
          • PBC
          • disk menüsü
          • Hızlı Geri
          • Hızlı İleri
          • OSD
          • durdurulan yerden tekrar oynatma
          Oynatılabilen ortamlar
          • DivX
          • DVD Video
          • picture CD
          • video CD/SVCD
          • DVD+R/+RW
          • DVD-R/-RW
          • DVD
          • DVD+RW
          DVD bölge kodu
          2
          Video geliştirmesi
          aşamalı tarama

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