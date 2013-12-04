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Üretimden kaldırıldı

Klasik mikro ses sistemi

MC147/12

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Sesin tutkusu

Şaşırtıcı derecede kompakt tasarımdan gelen mükemmel sese kulak verin. Philips klasik mikro müzik sistemi, müzik dinleme deneyiminizi zenginleştirerek yaşam alanınızı güzelleştirecek. Odayı dolduran dinamik bas sesi için tek yapmanız gereken Çal tuşuna basmak.

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Mükemmel müzikle rahatlayın

Sesin tutkusu

  • Teyp

CD, CD-R ve CD-RW çalar

CD, CD-R ve CD-RW çalar

Philips, piyasada bulunan birçok disk türüyle uyumlu olan ürünleriyle tanınmaktadır. Bu müzik sistemiyle CD, CD-R ve CD-RW disklerdeki müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. CD-RW (Yazılabilir CD Uyumlu), müzik sisteminizin hem Kaydedilebilir CD (CD-R) hem de Yazılabilir CD (CD-RW) diskleri çalabilmesi anlamına gelir. CD-R disklerin üzerine bir kere kayıt yapılabilir ve bu diskler tüm CD çalarlarda kullanılabilir. CD-RW disklerin üzerine ise birçok kez kayıt yapılabilir, tekrar yazılabilir ve bu diskler sadece uyumlu CD çalarlarda kullanılabilir.

Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Otomatik durdurmalı kasetçalar

Otomatik durdurmalı kasetçalar

0

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

04/12/2013

Türkiye

Türkiye

MUKEMMEL

HİÇ DÜŞÜNMEDEN ALABİLİRSİNİZ....NE DE OLSA PHILIPS BAŞKA SÖZE GEREK VAR MI???

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme MC147 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme MC147 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır

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