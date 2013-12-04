2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Sesin tutkusu
Şaşırtıcı derecede kompakt tasarımdan gelen mükemmel sese kulak verin. Philips klasik mikro müzik sistemi, müzik dinleme deneyiminizi zenginleştirerek yaşam alanınızı güzelleştirecek. Odayı dolduran dinamik bas sesi için tek yapmanız gereken Çal tuşuna basmak.
Teyp
Philips, piyasada bulunan birçok disk türüyle uyumlu olan ürünleriyle tanınmaktadır. Bu müzik sistemiyle CD, CD-R ve CD-RW disklerdeki müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. CD-RW (Yazılabilir CD Uyumlu), müzik sisteminizin hem Kaydedilebilir CD (CD-R) hem de Yazılabilir CD (CD-RW) diskleri çalabilmesi anlamına gelir. CD-R disklerin üzerine bir kere kayıt yapılabilir ve bu diskler tüm CD çalarlarda kullanılabilir. CD-RW disklerin üzerine ise birçok kez kayıt yapılabilir, tekrar yazılabilir ve bu diskler sadece uyumlu CD çalarlarda kullanılabilir.
Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.
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Değerlendirme
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bu ürünü tavsiye ediyor
ERHAN16
04/12/2013
Türkiye
MUKEMMEL
HİÇ DÜŞÜNMEDEN ALABİLİRSİNİZ....NE DE OLSA PHILIPS BAŞKA SÖZE GEREK VAR MI???
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme MC147 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme MC147 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır