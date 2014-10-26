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Üretimden kaldırıldı

Philips Fidelio FidelioLightning bağlantılı kulaklık

M2L/00

Yüksek Çözünürlüklü Ses

M2L Kulaklık, Lightning konektörü ve dahili DAC sayesinde Fidelio'ya özgü sesi yüksek çözünürlüklü bir biçimde, bozulma veya hat karışması olmadan doğrudan iOS cihazınıza aktarır. Net ve detaylı sesin her yerde, şık bir biçimde keyfini çıkarın.

Tüm avantajları görüntüleyin

Yüksek Çözünürlüklü Ses

  • 40 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

  • Hafızalı köpükten kulaklık yastıkları

  • Düz katlama

iOS cihazlar için optimize edilmiş Lightning™ konektörü

iOS cihazlar için optimize edilmiş Lightning™ konektörü

Philips Fidelio M2L, doğrudan kulaklığa net dijital sinyal sağlayan Lightning™ konektöre sahiptir. Sinyalin dijital tutulması ses karışması azaltmaya yardımcı olur ve stereo ayrımı geliştirir.

iOS cihazlarda yüksek çözünürlüklü sesin keyfini çıkarın

iOS cihazlarda yüksek çözünürlüklü sesin keyfini çıkarın

Philips Fidelio M2L, Lightning konektörü aracılığıyla iOS cihazınızda kullanılan 24 bit 48 kHz yüksek çözünürlüklü ses formatının keyfini çıkarmanızı sağlar. M2L, tıpkı sanatçının istediği gibi her ayrıntıyı ortaya koyan mükemmel ses deneyimi sunar.

Her yerde yüksek çözünürlüklü müzik için entegre DAC ve amp

Her yerde yüksek çözünürlüklü müzik için entegre DAC ve amp

Philips Fidelio M2L'ye entegre edilmiş dijital-analog dönüştürücü (DAC), yüksek çözünürlüklü müziğin keyfini istediğiniz zaman istediğiniz yerde çıkarmanız için özgürlük ve rahatça hareket etme imkanı sunar. Dışarı çıktığınızda yanınızdaki ekstra ekipman sayesinde sorun yaşamazsınız.

Teknik Özellikler

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