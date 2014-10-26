Yüksek Çözünürlüklü Ses

M2L Kulaklık, Lightning konektörü ve dahili DAC sayesinde Fidelio'ya özgü sesi yüksek çözünürlüklü bir biçimde, bozulma veya hat karışması olmadan doğrudan iOS cihazınıza aktarır. Net ve detaylı sesin her yerde, şık bir biçimde keyfini çıkarın.