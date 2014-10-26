2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
M2L/00
Yüksek Çözünürlüklü Ses
M2L Kulaklık, Lightning konektörü ve dahili DAC sayesinde Fidelio'ya özgü sesi yüksek çözünürlüklü bir biçimde, bozulma veya hat karışması olmadan doğrudan iOS cihazınıza aktarır. Net ve detaylı sesin her yerde, şık bir biçimde keyfini çıkarın.
40 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Hafızalı köpükten kulaklık yastıkları
Düz katlama
Philips Fidelio M2L, doğrudan kulaklığa net dijital sinyal sağlayan Lightning™ konektöre sahiptir. Sinyalin dijital tutulması ses karışması azaltmaya yardımcı olur ve stereo ayrımı geliştirir.
Philips Fidelio M2L, Lightning konektörü aracılığıyla iOS cihazınızda kullanılan 24 bit 48 kHz yüksek çözünürlüklü ses formatının keyfini çıkarmanızı sağlar. M2L, tıpkı sanatçının istediği gibi her ayrıntıyı ortaya koyan mükemmel ses deneyimi sunar.
Philips Fidelio M2L'ye entegre edilmiş dijital-analog dönüştürücü (DAC), yüksek çözünürlüklü müziğin keyfini istediğiniz zaman istediğiniz yerde çıkarmanız için özgürlük ve rahatça hareket etme imkanı sunar. Dışarı çıktığınızda yanınızdaki ekstra ekipman sayesinde sorun yaşamazsınız.
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