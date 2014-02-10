  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    In.Sight kablosuz HD ev monitörü

    M120/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • iPhone/iPad'inizden evinize göz kulak olun iPhone/iPad'inizden evinize göz kulak olun iPhone/iPad'inizden evinize göz kulak olun
      -{discount-value}

      In.Sight kablosuz HD ev monitörü

      M120/10
      Genel Derecelendirme / 5

      iPhone/iPad'inizden evinize göz kulak olun

      In.Sight kablosuz HD ev monitörü ile iPhone/iPad'inizden evinize göz kulak olun. HD video ve gece görüşü sayesinde evinizi gün ışığında hem de karanlıkta net olarak görebilirsiniz. Kurulumu çok kolay olan monitör, hareket/ses algıladığında sizi uyarır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      In.Sight kablosuz HD ev monitörü

      iPhone/iPad'inizden evinize göz kulak olun

      In.Sight kablosuz HD ev monitörü ile iPhone/iPad'inizden evinize göz kulak olun. HD video ve gece görüşü sayesinde evinizi gün ışığında hem de karanlıkta net olarak görebilirsiniz. Kurulumu çok kolay olan monitör, hareket/ses algıladığında sizi uyarır. Tüm faydaları görün

      iPhone/iPad'inizden evinize göz kulak olun

      In.Sight kablosuz HD ev monitörü ile iPhone/iPad'inizden evinize göz kulak olun. HD video ve gece görüşü sayesinde evinizi gün ışığında hem de karanlıkta net olarak görebilirsiniz. Kurulumu çok kolay olan monitör, hareket/ses algıladığında sizi uyarır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      In.Sight kablosuz HD ev monitörü

      iPhone/iPad'inizden evinize göz kulak olun

      In.Sight kablosuz HD ev monitörü ile iPhone/iPad'inizden evinize göz kulak olun. HD video ve gece görüşü sayesinde evinizi gün ışığında hem de karanlıkta net olarak görebilirsiniz. Kurulumu çok kolay olan monitör, hareket/ses algıladığında sizi uyarır. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Diğerleri

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        In.Sight kablosuz HD ev monitörü

        In.Sight kablosuz HD ev monitörü

        Toplam:

        iPhone/iPad'inizden evinize göz kulak olun

        HD ve gece görüşü özelliği

        • Wi-Fi ve HD
        • Geniş açı, Gece görüşü
        • iPhone, iPad için
        • iVideon tarafından geliştirilmiştir
        Wi-Fi özellikli monitörü evinizde istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz

        Wi-Fi özellikli monitörü evinizde istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz

        In.Sight kablosuz monitör, evinizde istediğiniz noktaya yerleştirebileceğiniz monitörden canlı video ve ses yayını yapmak için ev kablosuz ağını kullanan Wi-Fi özellikli bir monitördür.

        Karanlıkta görüntüleme için gece görüşü modu

        Karanlıkta görüntüleme için gece görüşü modu

        Kızıl ötesi gece görüşü modu evinizi karanlıkta bile izlemenize olanak sağlar. Hava karardığında, kızılötesi ışık etkin hale gelir ve monitör siyah beyaz video yakalamaya başlar. Gece görüşü modu otomatik olarak açılıp kapanabilir veya manuel olarak ayarlanabilir.

        Daha geniş bir görüş alanı için ekstra geniş açılı lens

        Daha geniş bir görüş alanı için ekstra geniş açılı lens

        Philips In.Sight kablosuz HD ev monitörü M120, odanın büyük bölümünü tek bakışta görmenizi sağlayan 102 derecelik açısıyla diğer monitörlere göre çok daha büyük bir alanı izlemenize imkan tanır.

        Hareket/ses algılandığında telefona bir bildirim gönderilir

        Hareket/ses algılandığında telefona bir bildirim gönderilir

        Ne zaman bir şey olacağını kestirmek mümkün değildir. In.Sight ayarlanabilir hareket ve ses algılama özellikleriyle gözetlemeyi hiç bırakmaz. Ses veya hareket algılandığında size otomatik bir bildirim gönderilir.

        QR koduyla kolay monitör kurulumu

        QR koduyla kolay monitör kurulumu

        In.Sight+ uygulamasıyla monitörünüzü zahmetsizce kurun. Uygulama ev Wi-Fi ayarlarınız için bir QR kodu oluşturur. QR kodu sayesinde monitör Wi-Fi ağınızla otomatik olarak kolayca ve anında eşleşir.

        Güvenli bağlantı için video şifreleme

        Güvenli bağlantı için video şifreleme

        In.Sight kablosuz monitör, son derece güvenli bir şifreleme kullanarak gizliliğinizi her zaman korur. In.Sight kablosuz monitör her bağlantı kurduğunda benzersiz bir şifreleme anahtarı kullanarak sevdiklerinizi yüksek güvenlik rahatlığıyla görmenize olanak sağlar.

        iPhone/iPad ile bas-konuş

        In.Sight monitör sadece evinize göz kulak olmakla kalmaz aynı zamanda sevdiğiniz kişilerle konuşmanıza olanak sağlar. İletişim kurmak için iPhone/iPad'inizdeki "konuş" tuşuna basmanız yeterlidir. İletişim kurmak için ne kadar muhteşem bir yöntem!

        Monitörleri diğer iPhone/iPad kullanıcılarıyla paylaşın

        Arkadaşlarınızın ve ailenizin monitörlerinizi görüntülemesine izin vererek evinize sizin için göz kulak olmalarını sağlayın. In.Sight+ uygulaması her bir monitörü diğer kullanıcılarla paylaşmanızı ve canlı video aktarmanızı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Mercek ve Sensör

          Sensör
          HD 720p
          Odaklama modu
          Sabit
          Görüş açısı
          102 derece
          Odak aralığı
          0,8 M - sonsuz
          Ortam ışığı sensörü
          Evet, gündüz/gece modu
          Gece modu
          Kızılötesi

        • Video Kalitesi

          HD/VGA/QVGA akış
          Evet
          Formatlar
          H.264 video sıkıştırma
          Beyaz Dengesi
          Otomatik beyaz dengesi
          Pozlama
          Otomatik pozlama kontrolü

        • Özellikler

          Wi-Fi
          802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
          Hareket algılama
          Evet
          Gürültü algılama
          Evet
          LED göstergesi
          Evet
          Gece Görüşü
          Evet
          Baz istasyonu
          Ayarlanabilir yön

        • Yazılım

          Uygulama adı
          InSightHD
          Kurulum
          Uygulama ile
          Otomatik Uygulama güncellemesi
          Evet
          Desteklenen sistem
          iOS6 veya üzeri
          iPad uyumluluğu
          iPad 2 ve daha yeni modeller
          iPhone uyumluluğu
          iPhone 4S ve daha yeni modeller
          iPod uyumluluğu
          iPod Touch 4. nesil ve daha yeni modeller

        • Aksesuarlar dahildir

          USB güç adaptörü
          1
          USB kablosu
          Evet, 3 m
          Duvara montaj aparatı
          Evet
          Vidalar / duvar kancaları
          2
          Hızlı Başlangıç Kılavuzu
          Evet

        • Giriş ve Çıkış

          Mikrofon
          • Yüksek hassasiyetli
          • Mono
          USB
          Mini USB portu
          Hoparlör
          Dahili

        • Boyutlar

          Ambalaj Yüksekliği
          160  mm
          Ambalaj Genişliği
          158  mm
          Ambalaj Derinliği
          78  mm
          Ürün yüksekliği
          114  mm
          Ürün genişliği
          65  mm
          Ürün derinliği
          65  mm

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.