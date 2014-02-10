iPhone/iPad'inizden evinize göz kulak olun
In.Sight kablosuz HD ev monitörü ile iPhone/iPad'inizden evinize göz kulak olun. HD video ve gece görüşü sayesinde evinizi gün ışığında hem de karanlıkta net olarak görebilirsiniz. Kurulumu çok kolay olan monitör, hareket/ses algıladığında sizi uyarır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
iPhone/iPad'inizden evinize göz kulak olun
In.Sight kablosuz HD ev monitörü ile iPhone/iPad'inizden evinize göz kulak olun. HD video ve gece görüşü sayesinde evinizi gün ışığında hem de karanlıkta net olarak görebilirsiniz. Kurulumu çok kolay olan monitör, hareket/ses algıladığında sizi uyarır. Tüm faydaları görün
iPhone/iPad'inizden evinize göz kulak olun
In.Sight kablosuz HD ev monitörü ile iPhone/iPad'inizden evinize göz kulak olun. HD video ve gece görüşü sayesinde evinizi gün ışığında hem de karanlıkta net olarak görebilirsiniz. Kurulumu çok kolay olan monitör, hareket/ses algıladığında sizi uyarır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
iPhone/iPad'inizden evinize göz kulak olun
In.Sight kablosuz HD ev monitörü ile iPhone/iPad'inizden evinize göz kulak olun. HD video ve gece görüşü sayesinde evinizi gün ışığında hem de karanlıkta net olarak görebilirsiniz. Kurulumu çok kolay olan monitör, hareket/ses algıladığında sizi uyarır. Tüm faydaları görün
In.Sight kablosuz HD ev monitörü
Toplam:
In.Sight kablosuz monitör, evinizde istediğiniz noktaya yerleştirebileceğiniz monitörden canlı video ve ses yayını yapmak için ev kablosuz ağını kullanan Wi-Fi özellikli bir monitördür.
Kızıl ötesi gece görüşü modu evinizi karanlıkta bile izlemenize olanak sağlar. Hava karardığında, kızılötesi ışık etkin hale gelir ve monitör siyah beyaz video yakalamaya başlar. Gece görüşü modu otomatik olarak açılıp kapanabilir veya manuel olarak ayarlanabilir.
Philips In.Sight kablosuz HD ev monitörü M120, odanın büyük bölümünü tek bakışta görmenizi sağlayan 102 derecelik açısıyla diğer monitörlere göre çok daha büyük bir alanı izlemenize imkan tanır.
Ne zaman bir şey olacağını kestirmek mümkün değildir. In.Sight ayarlanabilir hareket ve ses algılama özellikleriyle gözetlemeyi hiç bırakmaz. Ses veya hareket algılandığında size otomatik bir bildirim gönderilir.
In.Sight+ uygulamasıyla monitörünüzü zahmetsizce kurun. Uygulama ev Wi-Fi ayarlarınız için bir QR kodu oluşturur. QR kodu sayesinde monitör Wi-Fi ağınızla otomatik olarak kolayca ve anında eşleşir.
In.Sight kablosuz monitör, son derece güvenli bir şifreleme kullanarak gizliliğinizi her zaman korur. In.Sight kablosuz monitör her bağlantı kurduğunda benzersiz bir şifreleme anahtarı kullanarak sevdiklerinizi yüksek güvenlik rahatlığıyla görmenize olanak sağlar.
In.Sight monitör sadece evinize göz kulak olmakla kalmaz aynı zamanda sevdiğiniz kişilerle konuşmanıza olanak sağlar. İletişim kurmak için iPhone/iPad'inizdeki "konuş" tuşuna basmanız yeterlidir. İletişim kurmak için ne kadar muhteşem bir yöntem!
Arkadaşlarınızın ve ailenizin monitörlerinizi görüntülemesine izin vererek evinize sizin için göz kulak olmalarını sağlayın. In.Sight+ uygulaması her bir monitörü diğer kullanıcılarla paylaşmanızı ve canlı video aktarmanızı sağlar.
Mercek ve Sensör
Video Kalitesi
Özellikler
Yazılım
Aksesuarlar dahildir
Giriş ve Çıkış
Boyutlar