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Üretimden kaldırıldı

Power AlkalinePil

LR6P4B/40

Yüksek enerji tüketimine sahip tüm cihazlarına güç sağlar

Elektronik oyuncaklar ve portatif ses cihazları gibi elektronik ürünleriniz, artık güce her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Philips PowerLife Alkalin pillerle daha uzun süre çalışmalarını sağlayın.

Tüm avantajları görüntüleyin

Yüksek enerji tüketimine sahip tüm cihazlarına güç sağlar

  • AA

  • Alkalin

Alkalin teknolojisi, enerji canavarı olan cihazlar için idealdir

Alkalin teknolojisi, yüksek enerji tüketen cihazlar için güç sağlar.

Philips Alkalin pillerde Kadmiyum, Cıva ve Kurşun yoktur

Bu Philips pillerin, Kadmiyum, Cıva ve Kurşun gibi zararlı ağır metalleri içermediği garanti edilir.

Dilden bağımsız, kolay anlaşılır kullanıcı açıklamaları

Ambalaj üzerindeki dilden bağımsız evrensel simgeler, pilin nasıl ve nerede kullanılması gerektiğini açıklar.

Teknik Özellikler

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