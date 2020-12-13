2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
LR6P2B/40
Yüksek enerji tüketimine sahip tüm cihazlarına güç sağlar
Elektronik oyuncaklar ve portatif ses cihazları gibi elektronik ürünleriniz, artık güce her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Philips PowerLife Alkalin pillerle daha uzun süre çalışmalarını sağlayın.
AA
Alkalin
Her pil, kullanılmadığında enerji kaybına uğrar. Pilin, tavsiye edilen son kullanma tarihinden önce, ilk enerji düzeyinin en az %80'ini koruyacağını garanti ediyoruz.
Alkalin teknolojisi, yüksek enerji tüketen cihazlar için güç sağlar.
Bu Philips pillerin, Kadmiyum, Cıva ve Kurşun gibi zararlı ağır metalleri içermediği garanti edilir.
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