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Üretimden kaldırıldı

Power AlkalinePil

LR6P12B/40

Yüksek enerji tüketimine sahip tüm cihazlarına güç sağlar

Elektronik oyuncaklarınız ve portatif ses cihazlarınız gibi elektronik ürünleriniz, artık güce her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. PowerLife Alkalin ile daha uzun çalışmalarını sağlayın.

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Yüksek enerji tüketimine sahip tüm cihazlarına güç sağlar

  • AA

  • Alkalin

Alkalin teknolojisi, enerji canavarı olan cihazlar için idealdir

Alkalin teknolojisi, yüksek enerji tüketen cihazlar için güç sağlar.

Philips Alkalin pillerde Kadmiyum, Cıva ve Kurşun yoktur

Bu Philips pillerin, Kadmiyum, Cıva ve Kurşun gibi zararlı ağır metalleri içermediği garanti edilir.

Tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan eksiksiz seri

Philips, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek amacıyla farklı ambalaj seçenekleri ile en sık kullanılan pillerden (AA, AAA, C, D, 9V) oluşan eksiksiz bir portföy sunmaktadır.

Teknik Özellikler

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