2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
LR6P12B/40
Yüksek enerji tüketimine sahip tüm cihazlarına güç sağlar
Elektronik oyuncaklarınız ve portatif ses cihazlarınız gibi elektronik ürünleriniz, artık güce her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. PowerLife Alkalin ile daha uzun çalışmalarını sağlayın.
AA
Alkalin
Alkalin teknolojisi, yüksek enerji tüketen cihazlar için güç sağlar.
Bu Philips pillerin, Kadmiyum, Cıva ve Kurşun gibi zararlı ağır metalleri içermediği garanti edilir.
Philips, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek amacıyla farklı ambalaj seçenekleri ile en sık kullanılan pillerden (AA, AAA, C, D, 9V) oluşan eksiksiz bir portföy sunmaktadır.
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