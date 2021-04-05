Yüksek enerji tüketimine sahip tüm cihazlarına güç sağlar

Elektronik oyuncaklarınız ve portatif ses cihazlarınız gibi elektronik ürünleriniz, artık güce her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. PowerLife Alkalin ile daha uzun çalışmalarını sağlayın.