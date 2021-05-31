2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
LR6E4B/40
Fazla tüketen cihazlar için çok yüksek enerji
En iyisine ihtiyaç duyduğunuzda, ısrarla Ultra Alkalin pil isteyin. Bu piller, yüksek enerji tüketen cihazlarınız için mükemmeldir.
AA
Ultra Alkalin
Philips AAA Ultra Alkalin piller, endüstri standardına kıyasla %132 daha fazla güce sahiptir
Bu Philips pillerin, Kadmiyum, Cıva ve Kurşun gibi zararlı ağır metalleri içermediği garanti edilir.
En yaygın kullanılan pillerin daha kolay ayırt edilebilmesi amacıyla pil boyutları için endüstri standartlarına uygun renk kodları kullanıyoruz.
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