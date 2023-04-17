2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
LR6A20C/40
Alkalin teknolojisi, enerji canavarı olan cihazlar için idealdir.
Saatler ve radyolar gibi günlük cihazlar için uzun ömürlü piller ve güvenilir güç. Philips giriş seviyesi alkalin, temel ihtiyaçlar için çok iyi değer sunar.
AA
Alkalin
Alkalin teknolojisi, yüksek enerji tüketen cihazlar için güç sağlar.
Bu Philips pillerin, Kadmiyum, Cıva ve Kurşun gibi zararlı ağır metalleri içermediği garanti edilir.
Philips, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek amacıyla farklı ambalaj seçenekleri ile en sık kullanılan pillerden (AA, AAA, C, D, 9V) oluşan eksiksiz bir portföy sunmaktadır.
Yorumlar