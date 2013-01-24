Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Power Alkaline

    Pil

    LR20P2B/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Yüksek enerji tüketimine sahip tüm cihazlarına güç sağlar Yüksek enerji tüketimine sahip tüm cihazlarına güç sağlar Yüksek enerji tüketimine sahip tüm cihazlarına güç sağlar
      -{discount-value}

      Power Alkaline Pil

      LR20P2B/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Yüksek enerji tüketimine sahip tüm cihazlarına güç sağlar

      Elektronik oyuncaklar ve portatif ses cihazları gibi elektronik ürünleriniz, artık güce her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Philips PowerLife Alkalin pillerle daha uzun süre çalışmalarını sağlayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 5,53 TL
      Benzer ürünler bul

      Power Alkaline Pil

      Yüksek enerji tüketimine sahip tüm cihazlarına güç sağlar

      Elektronik oyuncaklar ve portatif ses cihazları gibi elektronik ürünleriniz, artık güce her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Philips PowerLife Alkalin pillerle daha uzun süre çalışmalarını sağlayın. Tüm faydaları görün

      Yüksek enerji tüketimine sahip tüm cihazlarına güç sağlar

      Elektronik oyuncaklar ve portatif ses cihazları gibi elektronik ürünleriniz, artık güce her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Philips PowerLife Alkalin pillerle daha uzun süre çalışmalarını sağlayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 5,53 TL
      Benzer ürünler bul

      Power Alkaline Pil

      Yüksek enerji tüketimine sahip tüm cihazlarına güç sağlar

      Elektronik oyuncaklar ve portatif ses cihazları gibi elektronik ürünleriniz, artık güce her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Philips PowerLife Alkalin pillerle daha uzun süre çalışmalarını sağlayın. Tüm faydaları görün

      Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

      Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

      Toplu satın alım fiyatı

      Skip this

      Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

      Aksesuar ekle

      Power Alkaline

      Power Alkaline

      Pil

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Toplam:

      Yüksek enerji tüketimine sahip tüm cihazlarına güç sağlar

      • D
      • Alkalin

      Alkalin teknolojisi, enerji canavarı olan cihazlar için idealdir

      Alkalin teknolojisi, yüksek enerji tüketen cihazlar için güç sağlar

      Philips Alkalin pillerde Kadmiyum, Cıva ve Kurşun yoktur

      Bu Philips pillerin, Kadmiyum, Cıva ve Kurşun gibi zararlı ağır metalleri içermediği garanti edilir.

      Dilden bağımsız, kolay anlaşılır kullanıcı açıklamaları

      Ambalaj üzerindeki dilden bağımsız evrensel simgeler, pilin nasıl ve nerede kullanılması gerektiğini açıklar.

      Alkalin piller ortalama Çinko Karbon pillerden 6 kat daha iyidir

      Alkalin piller ortalama Çinko Karbon pillerden altı kat daha iyidir.

      Tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan eksiksiz seri

      Philips, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek amacıyla farklı ambalaj seçenekleri ile en sık kullanılan pillerden (AA, AAA, C, D, 9V) oluşan eksiksiz bir portföy sunmaktadır.

      Pil, 5 yıla kadar kullanıma hazır kalır

      Her pil, kullanılmadığında enerji kaybına uğrar. Pilin, tavsiye edilen son kullanma tarihinden önce, ilk enerji düzeyinin en az %80'ini koruyacağını garanti ediyoruz.

      Teknik Özellikler

      • Güç

        Pil tipi
        D / LR20 Alkalin
        Pil voltajı
        1,5  volt

      • Çevre Dostu Teknik Özellikler

        Kimyasal bileşikler
        Alkalin
        Ağır metaller
        • Kadmiyumsuz
        • Cıvasız
        • Kurşunsuz
        Ambalaj malzemesi
        • Karton
        • PET
        Ambalaj türü
        PET ambalaj

      • Teknik spesifikasyonlar

        Raf ömrü
        5 yıl
        Yerine kullanılabilecekleri
        D, LR20, AM1, 13A, MN1300

      • Ürün boyutları

        Genişlik
        6,6  cm
        Yükseklik
        6,15  cm
        Derinlik
        3,3  cm
        Ağırlık
        0,276  kg

      • Ambalaj boyutları

        Yükseklik
        12  cm
        Genişlik
        8,3  cm
        Derinlik
        3,5  cm
        Net ağırlık
        0,276  kg
        Brüt ağırlık
        0,282  kg
        Dara ağırlığı
        0,006  kg
        EAN
        87 12581 55001 1
        Birlikte verilen ürün sayısı
        2
        Ambalaj türü
        Plastik paket
        Raf yerleşimi tipi
        Asılabilir

      • Dış Karton

        Uzunluk
        32,1  cm
        Genişlik
        19,3  cm
        Yükseklik
        13,9  cm
        Net ağırlık
        6,624  kg
        Brüt ağırlık
        7,6  kg
        Dara ağırlığı
        0,976  kg
        EAN
        87 12581 55002 8
        Ambalaj sayısı
        24

      Bu ürün için destek alın

      Müşteri desteğine gidin

      Önerilen ürünler

        En son görüntülenen ürünler

          Yorumlar

          Bunu değerlendiren ilk kişi ol

          Bültenimize abone olun

          Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

          Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
          İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

          Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

          Keşfet 
          MyPhilips

          Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

          Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

          Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

          Şimdi üye ol

          Ödeme Seçenekleri

          Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
          Visa - payment method
          MasterCard - payment method

          Destek

          Sıkça Sorulan Sorular
          Şartlar ve koşullar
          Sipariş Takibi