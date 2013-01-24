Yüksek enerji tüketimine sahip tüm cihazlarına güç sağlar

Elektronik oyuncaklar ve portatif ses cihazları gibi elektronik ürünleriniz, artık güce her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Philips PowerLife Alkalin pillerle daha uzun süre çalışmalarını sağlayın. Tüm faydaları görün