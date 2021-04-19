2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
LR14P2B/40
Yüksek enerji tüketimine sahip tüm cihazlarına güç sağlar
Elektronik oyuncaklar ve portatif ses cihazları gibi elektronik ürünleriniz, artık güce her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Philips PowerLife Alkalin pillerle daha uzun süre çalışmalarını sağlayın.
C
Power Alkaline
Bu Philips pillerin, Kadmiyum, Cıva ve Kurşun gibi zararlı ağır metalleri içermediği garanti edilir.
Ambalaj üzerindeki dilden bağımsız evrensel simgeler, pilin nasıl ve nerede kullanılması gerektiğini açıklar.
Philips, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek amacıyla farklı ambalaj seçenekleri ile en sık kullanılan pillerden (AA, AAA, C, D, 9V) oluşan eksiksiz bir portföy sunmaktadır.
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