2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
LR03P4B/40
Yüksek enerji tüketimine sahip tüm cihazlarına güç sağlar
Elektronik oyuncaklar ve portatif ses cihazları gibi elektronik ürünleriniz, artık güce her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Philips PowerLife Alkalin pillerle daha uzun süre çalışmalarını sağlayın.
AAA
Alkalin
Ambalaj üzerindeki dilden bağımsız evrensel simgeler, pilin nasıl ve nerede kullanılması gerektiğini açıklar.
Alkalin teknolojisi, yüksek enerji tüketen cihazlar için güç sağlar.
Philips AAA Güçlü Alkalin piller, endüstri standardına kıyasla %118 daha fazla güce sahiptir
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