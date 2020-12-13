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Üretimden kaldırıldı

Power AlkalinePil

LR03P4B/40

Yüksek enerji tüketimine sahip tüm cihazlarına güç sağlar

Elektronik oyuncaklar ve portatif ses cihazları gibi elektronik ürünleriniz, artık güce her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Philips PowerLife Alkalin pillerle daha uzun süre çalışmalarını sağlayın.

Tüm avantajları görüntüleyin

Yüksek enerji tüketimine sahip tüm cihazlarına güç sağlar

  • AAA

  • Alkalin

Dilden bağımsız, kolay anlaşılır kullanıcı açıklamaları

Ambalaj üzerindeki dilden bağımsız evrensel simgeler, pilin nasıl ve nerede kullanılması gerektiğini açıklar.

Alkalin teknolojisi, enerji canavarı olan cihazlar için idealdir

Alkalin teknolojisi, yüksek enerji tüketen cihazlar için güç sağlar.

Endüstri standardından %118 daha fazla güç

Philips AAA Güçlü Alkalin piller, endüstri standardına kıyasla %118 daha fazla güce sahiptir

Teknik Özellikler

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