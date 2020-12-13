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Üretimden kaldırıldı

Power AlkalinePil

LR03P2B/40

Yüksek enerji tüketimine sahip tüm cihazlarına güç sağlar

Elektronik oyuncaklar ve portatif ses cihazları gibi elektronik ürünleriniz, artık güce her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Philips PowerLife Alkalin pillerle daha uzun süre çalışmalarını sağlayın.

Tüm avantajları görüntüleyin

Yüksek enerji tüketimine sahip tüm cihazlarına güç sağlar

  • AAA

  • Alkalin

Philips Alkalin pillerde Kadmiyum, Cıva ve Kurşun yoktur

Bu Philips pillerin, Kadmiyum, Cıva ve Kurşun gibi zararlı ağır metalleri içermediği garanti edilir.

Endüstri standardından %118 daha fazla güç

Philips AAA Güçlü Alkalin piller, endüstri standardına kıyasla %118 daha fazla güce sahiptir

Tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan eksiksiz seri

Philips, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek amacıyla farklı ambalaj seçenekleri ile en sık kullanılan pillerden (AA, AAA, C, D, 9V) oluşan eksiksiz bir portföy sunmaktadır.

Teknik Özellikler

Kılavuzlar ve Belgeler

Yerelleştirilmiş reklam kitapçığı

  • PDF dosya, 342.2 kB
  • 21 July 2026

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