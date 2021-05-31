2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
LR03E4B/40
Fazla tüketen cihazlar için çok yüksek enerji
En iyisine ihtiyaç duyduğunuzda, ısrarla Ultra Alkalin pil isteyin. Bu piller, yüksek enerji tüketen cihazlarınız için mükemmeldir.
AAA
Ultra Alkalin
Her pil, kullanılmadığında enerji kaybına uğrar. Pilin, tavsiye edilen son kullanma tarihinden önce, ilk enerji düzeyinin en az %80'ini koruyacağını garanti ediyoruz.
Philips AAA Ultra Alkalin piller, endüstri standardına kıyasla %129 daha fazla güce sahiptir
Bu Philips pillerin, Kadmiyum, Cıva ve Kurşun gibi zararlı ağır metalleri içermediği garanti edilir.
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