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Üretimden kaldırıldı

Pil

LR03E4B/40

Fazla tüketen cihazlar için çok yüksek enerji

En iyisine ihtiyaç duyduğunuzda, ısrarla Ultra Alkalin pil isteyin. Bu piller, yüksek enerji tüketen cihazlarınız için mükemmeldir.

Tüm avantajları görüntüleyin

Fazla tüketen cihazlar için çok yüksek enerji

  • AAA

  • Ultra Alkalin

Pil, 5 yıla kadar kullanıma hazır kalır

Her pil, kullanılmadığında enerji kaybına uğrar. Pilin, tavsiye edilen son kullanma tarihinden önce, ilk enerji düzeyinin en az %80'ini koruyacağını garanti ediyoruz.

Endüstri standardından %129 daha fazla güç

Philips AAA Ultra Alkalin piller, endüstri standardına kıyasla %129 daha fazla güce sahiptir

Philips Alkalin pillerde Kadmiyum, Cıva ve Kurşun yoktur

Bu Philips pillerin, Kadmiyum, Cıva ve Kurşun gibi zararlı ağır metalleri içermediği garanti edilir.

Teknik Özellikler

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