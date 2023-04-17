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Pil

LR03A40C/40

Alkalin teknolojisi, enerji canavarı olan cihazlar için idealdir.

Saatler ve radyolar gibi günlük cihazlar için uzun ömürlü piller ve güvenilir güç. Philips giriş seviyesi alkalin, temel ihtiyaçlar için çok iyi değer sunar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Alkalin teknolojisi, enerji canavarı olan cihazlar için idealdir.

  • AAA

  • Alkalin

Alkalin teknolojisi, enerji canavarı olan cihazlar için idealdir

Alkalin teknolojisi, yüksek enerji tüketen cihazlar için güç sağlar.

Philips Alkalin pillerde Kadmiyum, Cıva ve Kurşun yoktur

Bu Philips pillerin, Kadmiyum, Cıva ve Kurşun gibi zararlı ağır metalleri içermediği garanti edilir.

Tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan eksiksiz seri

Philips, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek amacıyla farklı ambalaj seçenekleri ile en sık kullanılan pillerden (AA, AAA, C, D, 9V) oluşan eksiksiz bir portföy sunmaktadır.

Teknik Özellikler

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