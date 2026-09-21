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  • Dinleyiciler için tasarlandı
  • Dinleyiciler için tasarlandı
  • Dinleyiciler için tasarlandı

Yeni

FidelioKulak üstü kulaklık

L5/00

Dinleyiciler için tasarlandı

Sevdiğiniz müziğe nefes alacak alan tanıyın. Bu birinci sınıf kablosuz kulak üstü kulaklık, eşsiz Fidelio sesini olağanüstü konfor ve şimdiye kadarki en akıllı gürültü kontrolümüzle bir araya getirir. Kulaklığı takın ve sizi bambaşka yerlere götürsün.

Tüm avantajları görüntüleyin

Dinleyiciler için tasarlandı

  • Eşsiz doğal ses

  • Uyarlanabilir Gürültü Engelleme

  • Gün boyu hafif ve konforlu

  • Üstün görüşme kalitesi

Benzersiz. Fidelio için Philips ses imzası

İpek süspansiyonlu, özel seramik kaplamalı kubbe sürücüler sizi müziğin derinliklerine taşıyan dengeli ve doğal bir ses üretir. Sıkı ve kontrollü baslardan sıcak orta frekanslara, pırıl pırıl tizlerden hassas enstrüman ayrımına kadar sevdiğiniz parçaların tüm ayrıntıları özgürce duyulur.

Her zamankinden daha uyumlu Uyarlanabilir Gürültü Engelleme

Daha akıllı algoritmalar, zahmetsiz ve sürükleyici bir dinleme deneyimi için çevrenize ve kulaklığın başınıza oturuşuna sürekli uyum sağlar. Hareket ederken kulaklık kapaklarının yalıtımında oluşan değişiklikler telafi edilirken sessiz ortamlarda Farkındalık Modu otomatik olarak etkinleşir. Nasıl hareket ederseniz edin, nereye giderseniz gidin, sürükleyicilik ve çevresel farkındalık arasındaki denge daima ideal kalır.

Fidelio tasarımı. Olağanüstü konfor, hafiflik hissi

Hassas mühendislikle tasarlanan çerçeve ve yumuşak protein deri kafa bandı ağırlığı eşit şekilde dağıtırken oval biçimli kulaklık kapakları etkili pasif gürültü yalıtımı sağlar. Dokunmaya duyarlı panel, ses seviyesi kontrolünü parmaklarınızın ucuna getirir; kulaklığı çıkardığınızda müzik duraklatılır.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları