Her zamankinden daha uyumlu Uyarlanabilir Gürültü Engelleme

Daha akıllı algoritmalar, zahmetsiz ve sürükleyici bir dinleme deneyimi için çevrenize ve kulaklığın başınıza oturuşuna sürekli uyum sağlar. Hareket ederken kulaklık kapaklarının yalıtımında oluşan değişiklikler telafi edilirken sessiz ortamlarda Farkındalık Modu otomatik olarak etkinleşir. Nasıl hareket ederseniz edin, nereye giderseniz gidin, sürükleyicilik ve çevresel farkındalık arasındaki denge daima ideal kalır.