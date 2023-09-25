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FidelioKulak üstü kablosuz kulaklıklar

L4/00

3 Ödüller

Kaçış için tasarlandı

İstediğiniz yerden yeni müzik dünyaları keşfedin. Ses tutkunları için birebir olan bu kablosuz kulaklıklar, evdeyken veya hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi için zarif Fidelio sesini, akıllı gürültü kontrolü ve mükemmel uyum ile birleştirir.

Tüm avantajları görüntüleyin

Kaçış için tasarlandı

  • Kusursuz doğal ses

  • Gürültü Önleyici Pro+

  • Üstün arama kalitesi

  • Zamana meydan okuyan Fidelio tasarımı

Kusursuz. Fidelio için Philips ses imzası

Kusursuz. Fidelio için Philips ses imzası

Bu mükemmel kulaklıklar, hassas enstrüman ayırma özelliğiyle gergin, kontrollü bas seslerden sıcak orta seslere ve canlı yüksek seslere kadar mükemmel doğal ses sunar. Grafen kaplı dinamik sürücüler, her zamankinden daha fazla ayrıntı sağlar. En sevdiğiniz sanatçıların kaydettikleri parçaları bire bir kaydedildiği şekilde duyacaksınız.

Size uyum sağlayan derin etki. Gürültü Engelleyici Pro+

Size uyum sağlayan derin etki. Gürültü Engelleyici Pro+

Uyarlanabilir gürültü engelleme, rüzgar dahil dış gürültüleri gerçek zamanlı olarak bastırmak için ortamınıza hızlı bir şekilde uyum sağlar. Hem müzik dinlerken hem arama yaparken parmağınızı bile oynatmadan nerede olursanız olun derin etki sağlayabilirsiniz. Şeffaflık veya rüzgar gürültüsü azaltma düzeyini ayarlamak istiyorsanız Philips Kulaklık uygulamasını kullanmanız yeterlidir.

Üstün arama kalitesi. Her kelime açık ve nettir

Üstün arama kalitesi. Her kelime açık ve nettir

Hüzmeleme özellikli mikrofonlar sesinize odaklanırken, gelişmiş yapay zeka algoritmaları arka plan gürültüsünün aramayı bozmasını önler. En yoğun ve gürültülü ortamlarda rahatça arama yapabilirsiniz: Konuştuğunuz kişi sizi net bir şekilde duyar, siz de onu duyarsınız.

Teknik Özellikler

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Ödüller

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