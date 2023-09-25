Size uyum sağlayan derin etki. Gürültü Engelleyici Pro+

Uyarlanabilir gürültü engelleme, rüzgar dahil dış gürültüleri gerçek zamanlı olarak bastırmak için ortamınıza hızlı bir şekilde uyum sağlar. Hem müzik dinlerken hem arama yaparken parmağınızı bile oynatmadan nerede olursanız olun derin etki sağlayabilirsiniz. Şeffaflık veya rüzgar gürültüsü azaltma düzeyini ayarlamak istiyorsanız Philips Kulaklık uygulamasını kullanmanız yeterlidir.