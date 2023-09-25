2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
L4/00
Kaçış için tasarlandı
İstediğiniz yerden yeni müzik dünyaları keşfedin. Ses tutkunları için birebir olan bu kablosuz kulaklıklar, evdeyken veya hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi için zarif Fidelio sesini, akıllı gürültü kontrolü ve mükemmel uyum ile birleştirir.
Kusursuz doğal ses
Gürültü Önleyici Pro+
Üstün arama kalitesi
Zamana meydan okuyan Fidelio tasarımı
Bu mükemmel kulaklıklar, hassas enstrüman ayırma özelliğiyle gergin, kontrollü bas seslerden sıcak orta seslere ve canlı yüksek seslere kadar mükemmel doğal ses sunar. Grafen kaplı dinamik sürücüler, her zamankinden daha fazla ayrıntı sağlar. En sevdiğiniz sanatçıların kaydettikleri parçaları bire bir kaydedildiği şekilde duyacaksınız.
Uyarlanabilir gürültü engelleme, rüzgar dahil dış gürültüleri gerçek zamanlı olarak bastırmak için ortamınıza hızlı bir şekilde uyum sağlar. Hem müzik dinlerken hem arama yaparken parmağınızı bile oynatmadan nerede olursanız olun derin etki sağlayabilirsiniz. Şeffaflık veya rüzgar gürültüsü azaltma düzeyini ayarlamak istiyorsanız Philips Kulaklık uygulamasını kullanmanız yeterlidir.
Hüzmeleme özellikli mikrofonlar sesinize odaklanırken, gelişmiş yapay zeka algoritmaları arka plan gürültüsünün aramayı bozmasını önler. En yoğun ve gürültülü ortamlarda rahatça arama yapabilirsiniz: Konuştuğunuz kişi sizi net bir şekilde duyar, siz de onu duyarsınız.
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