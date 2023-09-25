Kaçış için tasarlandı
İstediğiniz yerden yeni müzik dünyaları keşfedin. Ses tutkunları için birebir olan bu kablosuz kulaklıklar, evdeyken veya hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi için zarif Fidelio sesini, akıllı gürültü kontrolü ve mükemmel uyum ile birleştirir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kaçış için tasarlandı
İstediğiniz yerden yeni müzik dünyaları keşfedin. Ses tutkunları için birebir olan bu kablosuz kulaklıklar, evdeyken veya hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi için zarif Fidelio sesini, akıllı gürültü kontrolü ve mükemmel uyum ile birleştirir. Tüm faydaları görün
Kaçış için tasarlandı
İstediğiniz yerden yeni müzik dünyaları keşfedin. Ses tutkunları için birebir olan bu kablosuz kulaklıklar, evdeyken veya hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi için zarif Fidelio sesini, akıllı gürültü kontrolü ve mükemmel uyum ile birleştirir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kaçış için tasarlandı
İstediğiniz yerden yeni müzik dünyaları keşfedin. Ses tutkunları için birebir olan bu kablosuz kulaklıklar, evdeyken veya hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi için zarif Fidelio sesini, akıllı gürültü kontrolü ve mükemmel uyum ile birleştirir. Tüm faydaları görün
Kulak üstü kablosuz kulaklıklar
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Bu mükemmel kulaklıklar, hassas enstrüman ayırma özelliğiyle gergin, kontrollü bas seslerden sıcak orta seslere ve canlı yüksek seslere kadar mükemmel doğal ses sunar. Grafen kaplı dinamik sürücüler, her zamankinden daha fazla ayrıntı sağlar. En sevdiğiniz sanatçıların kaydettikleri parçaları bire bir kaydedildiği şekilde duyacaksınız.
Uyarlanabilir gürültü engelleme, rüzgar dahil dış gürültüleri gerçek zamanlı olarak bastırmak için ortamınıza hızlı bir şekilde uyum sağlar. Hem müzik dinlerken hem arama yaparken parmağınızı bile oynatmadan nerede olursanız olun derin etki sağlayabilirsiniz. Şeffaflık veya rüzgar gürültüsü azaltma düzeyini ayarlamak istiyorsanız Philips Kulaklık uygulamasını kullanmanız yeterlidir.
Hüzmeleme özellikli mikrofonlar sesinize odaklanırken, gelişmiş yapay zeka algoritmaları arka plan gürültüsünün aramayı bozmasını önler. En yoğun ve gürültülü ortamlarda rahatça arama yapabilirsiniz: Konuştuğunuz kişi sizi net bir şekilde duyar, siz de onu duyarsınız.
Şık. Kendinden emin. Son derece taşınabilir. Koyu saten alüminyum kulaklık başlığı halkalı yuvarlatılmış kafa bandı ve Muirhead deri vurgular. Kulak kenarına yumuşak ve eşit şekilde basınç uygulayan yastıklı hafızalı köpüğe sahip kulaklık başlıkları ile küçük ve hafif hissedilen kulak üstü kulaklıklar.
Bu kulaklıklar, Bluetooth LE Ses ve LC3 codec'ini destekleyen cihazlarla çalışır. Fark edilir derecede daha iyi bir ses ve kalabalık alanlarda zayıflamayan daha güçlü bir bağlantı elde edersiniz. Filmlerde veya oyunlarda neredeyse hiç gecikme yoktur. Auracast yayınıyla kablosuz ağlar üzerinden paylaşımlı dinleme gerçekleştirebilirsiniz.*
Bu kulaklıklar size seçenekler sunar. iOS veya Android cihazlarda akış sırasında en iyi ses için AAC, LDAC ve LC3 codec'lerinin tümü desteklenir. Kablolu dinleme için çıkarılabilir kablo (dahildir) bir DAC, kulaklık amplifikatörü veya dizüstü bilgisayara takma olanağı sağlar. USB-C bağlantı noktası olan herhangi bir telefona takmak için bir USB-C kablosu da kullanabilirsiniz.
Gürültü engelleme açık olsa bile bir gün boyunca dinleme yapabilirsiniz. Tam şarj USB-C ile sadece 2 saat sürer ve hızlı 15 dakikalık şarj size ekstra 14 saat sağlar. Dinleme yapmadığınız zamanlarda, bu kulaklıklar saklama çantasına sığacak şekilde düz katlanır.
Kulaklık başlıklarında dokunmatik kontroller ve düğmeler bulunur ve kulaklığı çıkardığınızda müzik duraklatılır. Gelişmiş çok noktalı Bluetooth, iki cihaz arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmayı sağlar: Dizüstü bilgisayarınızda müzik dinleyin, telefonunuza gelen bir aramayı yanıtlayın yapın ve otomatik olarak müziğinize geri dönün.
Stereo hoparlörlerden dinleme deneyimini taklit eden zarif uzamsal ses efektini açın. Veya uyarlanabilir gürültü engellemeyi kapatın ve seviyeleri kendiniz kontrol edin. Müzik ve podcast'ler için uygulamanın özel çok bantlı ekolayzırı, kullandığınız kaynak ekipmana uyacak şekilde frekansları ince ayarlamanıza olanak tanır.
Google Asistan tamamen entegredir, bu sayede sadece "Hey Google" diyerek her şeyi sorabilirsiniz. Google Fast Pair, tek bir dokunuşla uyumlu bir Android cihazla eşleşmenizi sağlar: Kulaklıklarınızı kaybederseniz kulaklığınızı arayıp çaldırabilirsiniz!
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Bağlantı
Dış Karton
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