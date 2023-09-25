Her kaynaktan mükemmel ses. Kablosuz veya kablolu

Bu kulaklıklar size seçenekler sunar. iOS veya Android cihazlarda akış sırasında en iyi ses için AAC, LDAC ve LC3 codec'lerinin tümü desteklenir. Kablolu dinleme için çıkarılabilir kablo (dahildir) bir DAC, kulaklık amplifikatörü veya dizüstü bilgisayara takma olanağı sağlar. USB-C bağlantı noktası olan herhangi bir telefona takmak için bir USB-C kablosu da kullanabilirsiniz.