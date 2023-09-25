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    Fidelio

    Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

    L4/00
    Genel Derecelendirme / 5
    2 Ödüller
    • Kaçış için tasarlandı Kaçış için tasarlandı Kaçış için tasarlandı
      -{discount-value}

      Fidelio Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

      L4/00
      Genel Derecelendirme / 5
      2 Ödüller

      Kaçış için tasarlandı

      İstediğiniz yerden yeni müzik dünyaları keşfedin. Ses tutkunları için birebir olan bu kablosuz kulaklıklar, evdeyken veya hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi için zarif Fidelio sesini, akıllı gürültü kontrolü ve mükemmel uyum ile birleştirir. Tüm faydaları görün

      Fidelio Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

      Kaçış için tasarlandı

      İstediğiniz yerden yeni müzik dünyaları keşfedin. Ses tutkunları için birebir olan bu kablosuz kulaklıklar, evdeyken veya hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi için zarif Fidelio sesini, akıllı gürültü kontrolü ve mükemmel uyum ile birleştirir. Tüm faydaları görün

      Kaçış için tasarlandı

      İstediğiniz yerden yeni müzik dünyaları keşfedin. Ses tutkunları için birebir olan bu kablosuz kulaklıklar, evdeyken veya hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi için zarif Fidelio sesini, akıllı gürültü kontrolü ve mükemmel uyum ile birleştirir. Tüm faydaları görün

      Fidelio Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

      Kaçış için tasarlandı

      İstediğiniz yerden yeni müzik dünyaları keşfedin. Ses tutkunları için birebir olan bu kablosuz kulaklıklar, evdeyken veya hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi için zarif Fidelio sesini, akıllı gürültü kontrolü ve mükemmel uyum ile birleştirir. Tüm faydaları görün

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        Fidelio

        Fidelio

        Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

        - {discount-value}

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        Kaçış için tasarlandı

        • Kusursuz doğal ses
        • Gürültü Önleyici Pro+
        • Üstün arama kalitesi
        • Zamana meydan okuyan Fidelio tasarımı
        Kusursuz. Fidelio için Philips ses imzası

        Kusursuz. Fidelio için Philips ses imzası

        Bu mükemmel kulaklıklar, hassas enstrüman ayırma özelliğiyle gergin, kontrollü bas seslerden sıcak orta seslere ve canlı yüksek seslere kadar mükemmel doğal ses sunar. Grafen kaplı dinamik sürücüler, her zamankinden daha fazla ayrıntı sağlar. En sevdiğiniz sanatçıların kaydettikleri parçaları bire bir kaydedildiği şekilde duyacaksınız.

        Size uyum sağlayan derin etki. Gürültü Engelleyici Pro+

        Size uyum sağlayan derin etki. Gürültü Engelleyici Pro+

        Uyarlanabilir gürültü engelleme, rüzgar dahil dış gürültüleri gerçek zamanlı olarak bastırmak için ortamınıza hızlı bir şekilde uyum sağlar. Hem müzik dinlerken hem arama yaparken parmağınızı bile oynatmadan nerede olursanız olun derin etki sağlayabilirsiniz. Şeffaflık veya rüzgar gürültüsü azaltma düzeyini ayarlamak istiyorsanız Philips Kulaklık uygulamasını kullanmanız yeterlidir.

        Üstün arama kalitesi. Her kelime açık ve nettir

        Üstün arama kalitesi. Her kelime açık ve nettir

        Hüzmeleme özellikli mikrofonlar sesinize odaklanırken, gelişmiş yapay zeka algoritmaları arka plan gürültüsünün aramayı bozmasını önler. En yoğun ve gürültülü ortamlarda rahatça arama yapabilirsiniz: Konuştuğunuz kişi sizi net bir şekilde duyar, siz de onu duyarsınız.

        Zamana meydan okuyan Fidelio tasarımı

        Zamana meydan okuyan Fidelio tasarımı

        Şık. Kendinden emin. Son derece taşınabilir. Koyu saten alüminyum kulaklık başlığı halkalı yuvarlatılmış kafa bandı ve Muirhead deri vurgular. Kulak kenarına yumuşak ve eşit şekilde basınç uygulayan yastıklı hafızalı köpüğe sahip kulaklık başlıkları ile küçük ve hafif hissedilen kulak üstü kulaklıklar.

        Daha iyi bağlantı ve ses. Yeni nesil Bluetooth*

        Daha iyi bağlantı ve ses. Yeni nesil Bluetooth*

        Bu kulaklıklar, Bluetooth LE Ses ve LC3 codec'ini destekleyen cihazlarla çalışır. Fark edilir derecede daha iyi bir ses ve kalabalık alanlarda zayıflamayan daha güçlü bir bağlantı elde edersiniz. Filmlerde veya oyunlarda neredeyse hiç gecikme yoktur. Auracast yayınıyla kablosuz ağlar üzerinden paylaşımlı dinleme gerçekleştirebilirsiniz.*

        Her kaynaktan mükemmel ses. Kablosuz veya kablolu

        Her kaynaktan mükemmel ses. Kablosuz veya kablolu

        Bu kulaklıklar size seçenekler sunar. iOS veya Android cihazlarda akış sırasında en iyi ses için AAC, LDAC ve LC3 codec'lerinin tümü desteklenir. Kablolu dinleme için çıkarılabilir kablo (dahildir) bir DAC, kulaklık amplifikatörü veya dizüstü bilgisayara takma olanağı sağlar. USB-C bağlantı noktası olan herhangi bir telefona takmak için bir USB-C kablosu da kullanabilirsiniz.

        40 saat oynatma süresi (NC kapalıyken 50)

        40 saat oynatma süresi (NC kapalıyken 50)

        Gürültü engelleme açık olsa bile bir gün boyunca dinleme yapabilirsiniz. Tam şarj USB-C ile sadece 2 saat sürer ve hızlı 15 dakikalık şarj size ekstra 14 saat sağlar. Dinleme yapmadığınız zamanlarda, bu kulaklıklar saklama çantasına sığacak şekilde düz katlanır.

        Otomatik duraklatma ve çok noktalı kusursuz kontrol

        Otomatik duraklatma ve çok noktalı kusursuz kontrol

        Kulaklık başlıklarında dokunmatik kontroller ve düğmeler bulunur ve kulaklığı çıkardığınızda müzik duraklatılır. Gelişmiş çok noktalı Bluetooth, iki cihaz arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmayı sağlar: Dizüstü bilgisayarınızda müzik dinleyin, telefonunuza gelen bir aramayı yanıtlayın yapın ve otomatik olarak müziğinize geri dönün.

        Philips Headphones uygulaması. Deneyiminizi kişiselleştirin

        Philips Headphones uygulaması. Deneyiminizi kişiselleştirin

        Stereo hoparlörlerden dinleme deneyimini taklit eden zarif uzamsal ses efektini açın. Veya uyarlanabilir gürültü engellemeyi kapatın ve seviyeleri kendiniz kontrol edin. Müzik ve podcast'ler için uygulamanın özel çok bantlı ekolayzırı, kullandığınız kaynak ekipmana uyacak şekilde frekansları ince ayarlamanıza olanak tanır.

        Google Assistant. Google Fast Pair

        Google Assistant. Google Fast Pair

        Google Asistan tamamen entegredir, bu sayede sadece "Hey Google" diyerek her şeyi sorabilirsiniz. Google Fast Pair, tek bir dokunuşla uyumlu bir Android cihazla eşleşmenizi sağlar: Kulaklıklarınızı kaybederseniz kulaklığınızı arayıp çaldırabilirsiniz!

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Frekans aralığı
          7 - 40.000 Hz
          Hoparlör çapı
          40 mm
          Empedans
          16 Ohm
          Maksimum güç girişi
          30 mW
          Hassasiyet
          99 dB (1 KHz - 10 dBFS)
          Sürücü tipi
          Grafen kaplamalı
          Yüksek Çözünürlüklü Ses
          Evet

        • Bağlantı

          Bluetooth sürümü
          5,3
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Çıkarılabilir kablo
          Evet
          Maksimum menzil
          En fazla 10  m
          Çok noktalı bağlantı
          Evet
          Desteklenen codec
          • AAC
          • LDAC
          • SBC
          • LC3
          Kablosuz iletim türü
          Bluetooth
          Kulaklık soketi
          2.5  mm
          USB ses desteği
          Evet

        • Dış Karton

          Uzunluk
          24.2  cm
          Ambalaj sayısı
          3
          Genişlik
          22.6  cm
          Brüt ağırlık
          3.4  kg
          Yükseklik
          25  cm
          GTIN
          1 48 95229 13174 0
          Net ağırlık
          1.71  kg
          Dara ağırlığı
          1.69  kg

        • Kullanılabilirlik

          Otomatik kapatma
          Evet
          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Philips Headphones uygulama desteği
          Evet
          Google fast pair
          Evet
          Otomatik duraklatma (IR sensörü)
          Evet
          Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
          Evet
          Kontrol türü
          Touch

        • Güç

          Şarj edilebilir
          Evet
          Pil sayısı
          1 adet
          Şarj süresi
          2  saat
          Müzik oynatma süresi (ANC açık)
          40  saat
          Müzik oynatma süresi (ANC kapalı)
          50  saat
          Hızlı şarj süresi
          15 mins for 14 hrs
          Pil ağırlığı (Toplam)
          15  g
          Pil kapasitesi (Kulaklık)
          800  mAh
          Pil tipi (Kulaklık)
          Lityum iyon (dahili)

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          25.5  cm
          Ambalaj türü
          Karton
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir
          Genişlik
          21  cm
          Derinlik
          7.4  cm
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          48 95229 13174 3
          Brüt ağırlık
          0.88  kg
          Net ağırlık
          0.57  kg
          Dara ağırlığı
          0.31  kg

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          5.3  cm
          Genişlik
          21.4  cm
          Derinlik
          20.9  cm
          Ağırlık
          0.33  kg

        • Aksesuarlar

          Diğerleri
          1 adet sert taşıma çantası
          Ses kablosu
          2,5-3,5 mm stereo kablo, U=1,2 m
          Hızlı Başlangıç Kılavuzu
          Evet
          Şarj kablosu
          USB-C kablosu, 200 mm

        • Tasarım

          Renk
          Siyah
          Kullanım şıklığı
          Kafa bandı
          Katlanabilen tasarım
          Flat
          Kulak bağlantısı malzemesi
          Sentetik deri
          Kulağa uyan tasarım
          Kulak üstü
          Kulaklık başlığı tipi
          Arkası kapalı

        • Telekomünikasyon

          Arama mikrofonu
          2 AI mic
          Rüzgar gürültüsünü azaltan teknoloji
          Evet

        • UPC

          UPC
          8 40063 20320 4

        • ANC özellikleri

          ANC teknolojisi
          Hibrit, ANC Pro+
          Farkındalık modu
          Evet
          Uyumlu ANC
          Evet
          ANC (Aktif Gürültü Önleme)
          Evet

        • Sesli asistan

          Sesli asistan uyumlu
          • Apple Siri
          • Google Asistan
          Sesli asistan etkinleştirme
          Manuel
          Sesli asistan desteği
          Evet

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            • Yazılım güncellemesi gerekir. Philips Headphones uygulaması, en son yazılım sürümü mevcut olduğunda sizi bilgilendirecektir.

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