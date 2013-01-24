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    Temizlik kartuşu

    JC302/50
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Tıraş makinenizin ilk günkü gibi yeni kalmasını sağlar Tıraş makinenizin ilk günkü gibi yeni kalmasını sağlar Tıraş makinenizin ilk günkü gibi yeni kalmasını sağlar
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      Temizlik kartuşu

      JC302/50
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Tıraş makinenizin ilk günkü gibi yeni kalmasını sağlar

      SmartClean sisteminde bulunan temizlik kartuşu, her gün yeni bir tıraş makinesinin verdiği hissi yaşamanız için tıraş makinenizi temizlemenin, yağlamanın ve canlandırmanın kolay bir yolunu sunar Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 89,00 TL

      Temizlik kartuşu

      Tıraş makinenizin ilk günkü gibi yeni kalmasını sağlar

      SmartClean sisteminde bulunan temizlik kartuşu, her gün yeni bir tıraş makinesinin verdiği hissi yaşamanız için tıraş makinenizi temizlemenin, yağlamanın ve canlandırmanın kolay bir yolunu sunar Tüm faydaları görün

      Tıraş makinenizin ilk günkü gibi yeni kalmasını sağlar

      SmartClean sisteminde bulunan temizlik kartuşu, her gün yeni bir tıraş makinesinin verdiği hissi yaşamanız için tıraş makinenizi temizlemenin, yağlamanın ve canlandırmanın kolay bir yolunu sunar Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 89,00 TL

      Temizlik kartuşu

      Tıraş makinenizin ilk günkü gibi yeni kalmasını sağlar

      SmartClean sisteminde bulunan temizlik kartuşu, her gün yeni bir tıraş makinesinin verdiği hissi yaşamanız için tıraş makinenizi temizlemenin, yağlamanın ve canlandırmanın kolay bir yolunu sunar Tüm faydaları görün

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        Temizlik kartuşu

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        Toplam:

        Tıraş makinenizin ilk günkü gibi yeni kalmasını sağlar

        Tüm SmartClean sistemleri için

        • 2'li paket
        • Temizler
        • Yağlar
        • Canlandırır
        Çift Filtre sistemi kılları, köpüğü ve jeli temizler

        Çift Filtre sistemi kılları, köpüğü ve jeli temizler

        Çift Filtre sistemi kılları, köpüğü ve jeli temizler. Benzersiz çift filtre kılların tıraş başlıklarını tıkamasını engelleyerek tıraş makinesinin mükemmel performans göstermesini sağlar.

        Aktif yağlama sürtünmeyi ve bıçakların aşınmasını azaltır

        Aktif yağlama sürtünmeyi ve bıçakların aşınmasını azaltır

        Aktif yağlama sistemi tıraş başlıklarının ve bıçaklarının sürtünmesini ve aşınmasını azaltarak tıraş makinenizin daha uzun süre yeni gibi çalışmasını sağlar.

        Sudan 10 kata kadar daha iyi temizler

        Sudan 10 kata kadar daha iyi temizler

        DualFiltration sistemi ve aktif yağlama tıraş makinenizi sudan 10 kata kadar daha iyi temizler

        Ferah ve hijyenik bir tıraş için cilt dostu formül

        Ferah ve hijyenik bir tıraş için cilt dostu formül

        Alkol içermeyen, cilt dostu formül ferah ve hijyenik bir tıraş sağlar ve cildi tahriş olmaktan koruyacak şekilde tasarlanmıştır

        Tıraş başlıklarında ferah bir koku bırakır

        Tıraş başlıklarında ferah bir koku bırakır

        SmartClean sisteminin yeni sıvı kartuşu eşsiz bir formüle ve hoş bir kokuya sahiptir. Tıraş makinenizi hijyenik bir şekilde temizler ve tıraş başlıklarında ferah bir koku bırakır.

        Köpük ve jelle kullanılan tıraş makinelerini etkin bir şekilde temizler

        Köpük ve jelle kullanılan tıraş makinelerini etkin bir şekilde temizler

        Temizleme kartuşlu Philips SmartClean sistemi köpük ve jelle kullanılan tıraş makinelerini etkin bir şekilde temizleyen ilk tıraş makinesi temizleme sistemidir.

        6 ay boyunca kolay temizlik

        6 ay boyunca kolay temizlik

        Bir adet Philips temizleme kartuşu haftalık kullanımla 3 aya kadar dayanır. Bu 2'li paket size 6 ay boyunca kolay temizlik sağlar.

        Tüm SmartClean sistemleri için

        Tüm SmartClean sistemleri için

        Temizleme kartuşları, SmartClean sistemi bulunan bütün tıraş makinelerine uygundur.

        Teknik Özellikler

        • Dahil olanlar

          Temizlik Kartuşu
          2  adet

        • Kapasite

          Temizlik Kartuşu
          2x 5,75 fl oz / 2x 170 ml

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