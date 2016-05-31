Tıraş makinenizin ilk günkü gibi yeni kalmasını sağlar

SmartClean sisteminde bulunan temizlik kartuşu, her gün yeni bir tıraş makinesinin verdiği hissi yaşamanız için tıraş makinenizi temizlemenin, yağlamanın ve canlandırmanın kolay bir yolunu sunar