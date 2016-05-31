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  • Kullanılan ürün fotoğrafı
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Üretimden kaldırıldı

Temizlik kartuşu

JC302/50

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Tıraş makinenizin ilk günkü gibi yeni kalmasını sağlar

SmartClean sisteminde bulunan temizlik kartuşu, her gün yeni bir tıraş makinesinin verdiği hissi yaşamanız için tıraş makinenizi temizlemenin, yağlamanın ve canlandırmanın kolay bir yolunu sunar

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Tüm SmartClean sistemleri için

Tıraş makinenizin ilk günkü gibi yeni kalmasını sağlar

  • 2'li paket

  • Temizler

  • Yağlar

  • Canlandırır

Çift Filtre sistemi kılları, köpüğü ve jeli temizler

Çift Filtre sistemi kılları, köpüğü ve jeli temizler. Benzersiz çift filtre kılların tıraş başlıklarını tıkamasını engelleyerek tıraş makinesinin mükemmel performans göstermesini sağlar.

Aktif yağlama sürtünmeyi ve bıçakların aşınmasını azaltır

Aktif yağlama sürtünmeyi ve bıçakların aşınmasını azaltır

Aktif yağlama sistemi tıraş başlıklarının ve bıçaklarının sürtünmesini ve aşınmasını azaltarak tıraş makinenizin daha uzun süre yeni gibi çalışmasını sağlar.

Sudan 10 kata kadar daha iyi temizler

Sudan 10 kata kadar daha iyi temizler

DualFiltration sistemi ve aktif yağlama tıraş makinenizi sudan 10 kata kadar daha iyi temizler

Teknik Özellikler

Kılavuzlar ve Belgeler

Malzeme listesi - English (US)

  • PDF dosya, 145.6 kB
  • 29 January 2026

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