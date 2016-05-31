2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Tıraş makinenizin ilk günkü gibi yeni kalmasını sağlar
SmartClean sisteminde bulunan temizlik kartuşu, her gün yeni bir tıraş makinesinin verdiği hissi yaşamanız için tıraş makinenizi temizlemenin, yağlamanın ve canlandırmanın kolay bir yolunu sunar
2'li paket
Temizler
Yağlar
Canlandırır
Çift Filtre sistemi kılları, köpüğü ve jeli temizler. Benzersiz çift filtre kılların tıraş başlıklarını tıkamasını engelleyerek tıraş makinesinin mükemmel performans göstermesini sağlar.
Aktif yağlama sistemi tıraş başlıklarının ve bıçaklarının sürtünmesini ve aşınmasını azaltarak tıraş makinenizin daha uzun süre yeni gibi çalışmasını sağlar.
DualFiltration sistemi ve aktif yağlama tıraş makinenizi sudan 10 kata kadar daha iyi temizler