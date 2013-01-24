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Tıraş makinenizin ilk günkü gibi yeni kalmasını sağlar
SmartClean sisteminde bulunan temizlik kartuşu, her gün yeni bir tıraş makinesinin verdiği hissi yaşamanız için tıraş makinenizi temizlemenin, yağlamanın ve canlandırmanın kolay bir yolunu sunar Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tıraş makinenizin ilk günkü gibi yeni kalmasını sağlar
SmartClean sisteminde bulunan temizlik kartuşu, her gün yeni bir tıraş makinesinin verdiği hissi yaşamanız için tıraş makinenizi temizlemenin, yağlamanın ve canlandırmanın kolay bir yolunu sunar Tüm faydaları görün
Tıraş makinenizin ilk günkü gibi yeni kalmasını sağlar
SmartClean sisteminde bulunan temizlik kartuşu, her gün yeni bir tıraş makinesinin verdiği hissi yaşamanız için tıraş makinenizi temizlemenin, yağlamanın ve canlandırmanın kolay bir yolunu sunar Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tıraş makinenizin ilk günkü gibi yeni kalmasını sağlar
SmartClean sisteminde bulunan temizlik kartuşu, her gün yeni bir tıraş makinesinin verdiği hissi yaşamanız için tıraş makinenizi temizlemenin, yağlamanın ve canlandırmanın kolay bir yolunu sunar Tüm faydaları görün
Temizlik kartuşu
Philips Online Mağaza fiyatı
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Çift Filtre sistemi kılları, köpüğü ve jeli temizler. Benzersiz çift filtre kılların tıraş başlıklarını tıkamasını engelleyerek tıraş makinesinin mükemmel performans göstermesini sağlar.
Aktif yağlama sistemi tıraş başlıklarının ve bıçaklarının sürtünmesini ve aşınmasını azaltarak tıraş makinenizin daha uzun süre yeni gibi çalışmasını sağlar.
DualFiltration sistemi ve aktif yağlama tıraş makinenizi sudan 10 kata kadar daha iyi temizler
Alkol içermeyen, cilt dostu formül ferah ve hijyenik bir tıraş sağlar ve cildi tahriş olmaktan koruyacak şekilde tasarlanmıştır
SmartClean sisteminin yeni sıvı kartuşu eşsiz bir formüle ve hoş bir kokuya sahiptir. Tıraş makinenizi hijyenik bir şekilde temizler ve tıraş başlıklarında ferah bir koku bırakır.
Temizleme kartuşlu Philips SmartClean sistemi köpük ve jelle kullanılan tıraş makinelerini etkin bir şekilde temizleyen ilk tıraş makinesi temizleme sistemidir.
Bir adet Philips temizleme kartuşu haftalık kullanımla 3 aya kadar dayanır. Bu 2'li paket size 6 ay boyunca kolay temizlik sağlar.
Temizleme kartuşları, SmartClean sistemi bulunan bütün tıraş makinelerine uygundur.
Dahil olanlar
Kapasite