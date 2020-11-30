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Plağı yok eder. Diş etlerine zarar vermez.
Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence diş fırçası başlığı, günlük ağız bakımı rutinlerinin parçası olarak optimum plak temizleme performansı isteyenler için idealdir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Plağı yok eder. Diş etlerine zarar vermez.
Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence diş fırçası başlığı, günlük ağız bakımı rutinlerinin parçası olarak optimum plak temizleme performansı isteyenler için idealdir. Tüm faydaları görün
Plağı yok eder. Diş etlerine zarar vermez.
Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence diş fırçası başlığı, günlük ağız bakımı rutinlerinin parçası olarak optimum plak temizleme performansı isteyenler için idealdir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Plağı yok eder. Diş etlerine zarar vermez.
Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence diş fırçası başlığı, günlük ağız bakımı rutinlerinin parçası olarak optimum plak temizleme performansı isteyenler için idealdir. Tüm faydaları görün