Ne zaman değiştirmeniz gerektiğini her zaman bilin. Her zaman etkili temizlikten faydalanın.

Fırça başlıklarının etkisi 3 aylık kullanımdan sonra azalır ancak BrushSync™ sayesinde önceden haberdar olacaksınız. Akıllı diş fırçanız dişlerinizi ne sıklıkta ve ne kadar sert fırçaladığınızı takip eder ve değiştirme zamanı geldiğinde size haber verir. Akıllı Philips Sonicare diş fırçanız yok mu? Mavi renkli değiştirilebilir kıllara dikkat etmeniz yeterlidir; renk beyaza döndüğünde yeni bir fırça başlığı takmanın zamanı gelmiştir.